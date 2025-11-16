久世福商店「2026年福袋」発売決定！ トートバッグ付き豪華セットなどを特別価格で提供
「久世福商店」は、12月1日（月）から、「2026年福袋」を、全国の店舗で予約販売開始。12月5日（金）19時00分からは、「久世福商店サンクゼール公式オンラインショップ」限定福袋も発売される。
【写真】シンプルで使いやすそう！ トートバッグ付きのお得なセット
■数量限定7種の福袋が勢ぞろい
今回登場するのは、年末年始にぴったりな豪華アイテムを詰め込んだ新春福袋。
2026年の干支“馬”にちなみ展開される店舗限定の「うまいもの福袋」には、初めての人におすすめな「白うま袋」をはじめ、人気商品から名品までセットされた「赤うま袋」と、おしゃれなトートバッグ付き「青うま袋」の3種が用意される。
いずれの商品も、最大2550円割引のお得な内容となっており、「赤うま袋」と「青うま袋」には、店舗で使える“特別値引き券”が付属する。
一方「久世福商店サンクゼール公式オンラインショップ」限定福袋には、定番人気アイテム全6品が味わえる「梅」のほか、自分へのご褒美にぴったりな9品が大集合した「竹」、年末年始を彩る豪華12品を満喫可能な「松」、定品＆逸品ぞろいの超豪華13品を詰め合わせた「特選」の4種をラインナップ。各福袋ともに、次回オンラインショップでの買い物に使える500円OFFクーポン付きだ。
