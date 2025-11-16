女優でモデルの美波（38）が16日までに自身のインスタグラムを更新。今月9日に第1子を出産したことを報告した。

「新しい命が宿り、誕生しました」とつづり、わが子を抱く姿を投稿。「日々、お腹の中で少しずつ成長していく小さな存在は、人生の大きな変化を受け入れる力を与えてくれました。静かに見守りつつ、その時を待ち。ついに、子はこの世界の光を見ました。その瞬間、まぶしい空気が私たちを包み込んだようでした」とその幻想的な瞬間を振り返った。

「この子の人生は、季節の移ろいのように、一瞬一瞬を大切に慈しむ願いを込めて。季 “トキ” の誕生です」と名前も公表。「生まれてまもない日々、その笑顔と存在が心を癒し、優しい感情の中で日々を過ごしています」と記した。

「2025年11月9日、『Toki Felix（トキ・フェリックス）』を出産いたしましたので、ご報告申し上げます」とつづった。

フランス人の父、日本人の母を持つ美波は2000年、映画「稲川淳二の呪界」で映画デビュー。2003年には資生堂「マジョリカ・マジョルカ」のCMモデルに抜てきされ、これ以降は舞台、映画、ドラマ、モデルと幅広く活躍。

2014年、文化庁の新進芸術家海外研修制度のメンバーに選出され、10月より1年間パリへ留学。これまでドラマ「有閑倶楽部」「OLにっぽん」「トッカン 特別国税徴収官」、映画「バトル・ロワイアル」「逃亡くそたわけ」「乱暴と待機」など多くの作品に出演している。

現在はロサンゼルス、パリと日本を行き来しながら役者として活動中。2020年、ジョニー・デップ主演の映画「MINAMATA-ミナマタ-」にメインキャストとして出演した。プライベートでは、2020年に結婚を公表した。