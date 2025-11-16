º£Ç¯¤â¤ê¾å¤¬¤Ã¤¿À¤³¦Î¦¾å¡¡¥Ç¥å¥×¥é¥ó¥Æ¥£¥¹Áª¼ê¤Î¥¤¥Á¥í¡¼¥Ý¡¼¥º¡¡Î¢Â¦¤Ë¤ÏTBSÀÐ°æ¥¢¥Ê¤ÎÂ¸ºß¤¬¡Ä
º£Ç¯¤â¤ê¾å¤¬¤Ã¤¿¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥¤¥Ù¥ó¥È¤Î°ì¤Ä¤Ë¿ô¤¨¤é¤ì¤ë¤Î¤¬9·î¤ËÅìµþ¡¦¹ñÎ©¶¥µ»¾ì¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿À¤³¦Î¦¾å¡£TBSÀÐ°æÂçÍµ¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¡Ê40¡Ë¤Î¥ì¡¼¥¹¸å¤ÎÁª¼ê¤Î»Ñ¤òÅÁ¤¨¤ë¥ê¥Ý¡¼¥È¤¬´¶Æ°¤ò¸Æ¤ó¤À¡£ÀÐ°æ¥¢¥Ê¤Ï2015£µÇ¯¤ÎËÌµþÂç²ñ¤«¤éÀ¤³¦Î¦¾å¤ÎÃæ·Ñ¤Ë·È¤ï¤ê¡¢ÆüËÜÁª¼ê¤Î¤ß¤Ê¤é¤ºÀ¤³¦Ãæ¤Î¥¢¥¹¥ê¡¼¥È¤Î¼èºà¤òÂ³¤±¡¢ÀäÂç¤Ê¿®Íê¤òÆÀ¤Æ¤¤¿¡£ÃË»ÒËÀ¹âÄ·¤Ó¤Ç¶â¥á¥À¥ë¤ò¥¹¥¦¥§¡¼¥Ç¥ó¤Î³ÍÆÀ¤·¤¿¥¢¥ë¥Þ¥ó¥É¡¦¥Ç¥å¥×¥é¥ó¥Æ¥£¥¹Áª¼ê¤¬¶¥µ»Ãæ¤Ë¸«¤»¤¿à¥¤¥Á¥í¡¼¥Ý¡¼¥ºá¤¬ÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤¿¤¬¡¢¤¢¤Î¥Ý¡¼¥ºÈäÏª¤ÎÉñÂæÎ¢¤Ë¤ÏÀÐ°æ¥¢¥Ê¤ÎÂ¸ºß¤¢¤Ã¤¿¤³¤È¤¬Ê¬¤«¤Ã¤¿¡£¡ÊÎëÌÚ¡¡Èþ¹á¡Ë
¡½¡½¥Ç¥å¥×¥é¥ó¥Æ¥£¥¹Áª¼ê¤¬6¥á¡¼¥È¥ë15¤òÄ·¤ó¤Ç¶â¥á¥À¥ë¤ò³ÎÄê¤µ¤»¤¿¸å¡¢¥é¥¹¥È¥Á¥ã¥ó¥¹¤Î3²óÌÜ¤Ç6¥á¡¼¥È¥ë30¤òÀ®¸ù¤µ¤»¡¢À¤³¦µÏ¿¤ò1¥»¥ó¥Á¹¹¿·¡£5Ëü¿Í¤Î¶¥µ»¾ì¤ÏÂç¶½Ê³¤Ç¤·¤¿¡£6¥á¡¼¥È¥ë10¤òÄ·¤ó¤À¸å¤Ë¤Ï¡Ê¥Þ¥ê¥Ê¡¼¥º²ñÄ¹ÉÕÆÃÊÌÊäº´·ó¥¤¥ó¥¹¥È¥é¥¯¥¿¡¼¤Î¡Ë¥¤¥Á¥í¡¼¤µ¤ó¤Î¥Ý¡¼¥º¤ò¸«¤»¡¢ÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤Í¡£
¡Ö¥Ç¥å¥×¥é¥ó¥Æ¥£¥¹Áª¼ê¤È¤Ï¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¼èºà¤ò¤¹¤ëÃæ¤Ç¡¢¥¢¥¹¥ê¡¼¥È¤È¤·¤ÆÂçÃ«æÆÊ¿Áª¼ê¤¬Âç¹¥¤¤À¤È¤«¡¢¤¤¤í¤¤¤í¤ÊÏÃ¤òÊ¹¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£Èà¤Ï¤â¤È¤â¤ÈÌîµå¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢¥¤¥Á¥í¡¼¤µ¤ó¤ËÆ´¤ì¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£À¤³¦Î¦¾å¤Î1½µ´Ö¤Û¤ÉÁ°¤ËÏÃ¤ò¤·¤¿ºÝ¤Ë¡¢¥¤¥Á¥í¡¼¤µ¤ó¤ÎÅÂÆ²Æþ¤ê¤ÎÏÃÂê¤ÇÀ¹¤ê¾å¤¬¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ì¤Ç¥Ò¥ó¥È¤òÆÀ¤Æ¡¢¤¢¤Î¥¤¥Á¥í¡¼¤µ¤ó¤Î¥Ý¡¼¥º¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¡×
¡½¡½¥á¥¸¥ã¡¼¥ê¡¼¥°¡¢¥Ð¥ì¡¼¥Ü¡¼¥ë¡¢Âîµå¤Ê¤É¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¸½¾ì¤Ç¼èºà¤ò¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÀÐ°æ¥¢¥Ê¤À¤«¤é¤³¤½¡¢ÏÃÂê¤â¹¤¬¤ê¤Þ¤¹¤Í¡£
¡Ö¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡£¼èºà¤Î¹ç´Ö¤Ë¡¢¤¤¤í¤¤¤í¤Ê¥¢¥¹¥ê¡¼¥È¤È¥¹¥Ý¡¼¥ÄÃÌµÁ¤ò¤¹¤ëµ¡²ñ¤¬Â¿¤¯¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤³¤Ç½é¤á¤Æ¡¢Èà¤é¤¬¤É¤Î¤è¤¦¤Ê»×¤¤¤Ç¶¥µ»¤ò»Ï¤á¤¿¤Î¤«¡¢ÀÎ¤Î¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¡¢¤½¤·¤Æ¤Ê¤¼Èà¤é¤¬°ìÎ®¤Ë¤Ê¤ì¤¿¤Î¤«¡¢¾¡¤ÁÂ³¤±¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¤Î¤«¤ò¿¼¤¯ÏÃ¤¹Ãæ¤Ç´¶¤¸¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¤Î¤Ï¡¢ËÍ¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤âÈó¾ï¤ËÂç¤¤Êºâ»º¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤òº£ÅÙ¤Ï¡¢¥Æ¥ì¥Ó¤òÄÌ¤·¤Æ¡¢ÆüËÜ¤Î»Ò¶¡¤¿¤Á¤ËÅÁ¤¨¤ë¤³¤È¤¬¡¢¤¹¤´¤¯°ÕÌ£¤Î¤¢¤ë¤³¤È¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¡¢¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¤È¤³¤í¤Ç¤¹¡×
¡½¡½¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤È¤¤¤¨¤Ð¡¢ÊÆ¹ñ¤Î¥é¥¤¥ë¥ºÁª¼ê¤â³Ú¤·¤Þ¤»¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤¹¤è¤Í¡£ÀÐ°æ¥¢¥Ê¤¬ÉáÃÊÀÜ¤·¤Æ¤¤¤ë¥é¥¤¥ë¥ºÁª¼ê¤Ï¤É¤Î¤è¤¦¤Ê¿ÍÊÁ¤Ê¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
¡Ö¤«¤á¤Ï¤áÇÈ¥Ý¡¼¥º¤ä¸µµ¤¶Ì¤Î¥Ý¡¼¥º¤Ê¤É¡¢ÇÉ¼ê¤Ê¥Ý¡¼¥º¤ÇÃÎ¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¥«¥á¥é¤¬²ó¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È¤³¤í¤Ç°ì½ï¤Ë¤ªÃã¤ò¤·¤¿¤êÏÃ¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢¾ï¤ËÌ¤Íè¤ò¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£Î¦¾å¶¥µ»¤À¤Ã¤¿¤ê¡¢»Ò¶¡¤¿¤Á¤À¤Ã¤¿¤ê¡¢¼ã¼êÁª¼ê¤Î°éÀ®¤À¤Ã¤¿¤ê¤È¤«¡Ä¡£ËÜÅö¤Ë¤¤¤í¤ó¤Ê¤³¤È¤ò¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ë¶Ã¤«¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£¤À¤«¤é¤³¤½¡¢¤¢¤ì¤À¤±À¤³¦¤Ç°¦¤µ¤ì¤ëÁª¼ê¤Ç¤¢¤ê¡¢À¤³¦¤Ç³èÌö¤Ç¤¤ëÁª¼ê¤Ê¤ó¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£Èà¤Ï2¡¢3¥«·î¤Û¤É²ø²æ¤Ç¤Ê¤«¤Ê¤«¶¥µ»¤¬¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿»þ´ü¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤½¤Î»þ²¿¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤«¤È¤¤¤¦¤È¡¢¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢¼«Ê¬¤Î¥Á¡¼¥à¤Ë¤¤¤ë¼ã¼êÁª¼ê¤¿¤Á¤Ë¡¢Î¦¾å¤È¤Î¸þ¤¹ç¤¤Êý¤ä¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤Ø¤Î¸þ¤¹ç¤¤Êý¡¢¤¢¤ë¤¤¤Ï¥Õ¥¡¥ó¤ä¼Ò²ñ¤ËÂÐ¤¹¤ë¹×¸¥¤Î»ÅÊý¤Ê¤É¤òÇ®¿´¤ËÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¡£¤½¤Î´ü´Ö¤ò·Ð¤¿¤é¡¢Èà¤Î¥Á¡¼¥à¥á¥¤¥È¤¿¤Á¤¬À®ÀÓ¤ò»Ä¤¹¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ÈÊ¹¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤¦¤¤¤¦ÏÃ¤òÊ¹¤¯¤È¡¢ËÜÅö¤Ë¤¹¤´¤¤°ìÎ®¤ÎÁª¼ê¤Ï¡¢¿Í´Ö¤È¤·¤Æ¤â¤ä¤Ï¤ê°ìÎ®¤Ç¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¤ó¤À¤Ê¡¢¤È´¶¤¸¤ë½Ö´Ö¤Ç¤·¤¿¡×
¡½¡½ÀÐ°æ¥¢¥Ê¤À¤«¤é¤³¤½Ê¹¤¯¤³¤È¤Î¤Ç¤¤ë¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤Ç¤¹¤Í¡£¤½¤ì¤ò¤É¤¦À¸¤«¤·¤¿¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¡Ö°ìÎ®¤ÎÁª¼ê¤«¤é¤Ï¡¢¾ï¤ËÀè¤ò¸«¤Æ¡¢ºòÆü¤è¤êº£Æü¡¢º£Æü¤è¤êÌÀÆü¤ÈÅØÎÏ¤¹¤ë»Ñ¤ËÍ¦µ¤¤ò¤â¤é¤¦¤³¤È¤¬Â¿¤¤¤Ç¤¹¡£¡Øº£²ó¤Î¤³¤¦¤¤¤¦·ë²Ì¤¬¤¢¤ë¤«¤é¼¡¤Ø¡Ù¤ÈÌÜÉ¸¤Ë¸þ¤«¤¦»ÑÀª¤Ï¡¢ËÍ¤â»Ò¶¡¤¬2¿Í¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢ËÍ¤Î»Ò¶¡¤Ë¸Â¤é¤º¡¢Ì¤Íè¤òÇØÉé¤¦»Ò¶¡¤¿¤Á¤Ë¤ä¤Ï¤ê¸«¤»¤¿¤¤¤Ê¤È»×¤¦¤·¡¢ÅÁ¤¨¤¿¤¤¤Ê¤È¤¤¤¦»×¤¤¤¬¶¯¤¯¤¢¤ê¤Þ¤¹¡×
¡½¡½ÀÐ°æ¥¢¥Ê¤Ïº£¸å¡¢¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤ò¤É¤Î¤è¤¦¤ËÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¡Ö·ëº§¤·¤Æ»Ò¶¡¤¬¤Ç¤¤Æ¤«¤é¡¢ÅÁ¤¨Êý¤âÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£Ì¼¤âÊª¿´¤¬¤Ä¤¤¤Æ¤¤Æ¡Ø¥Þ¥Õ¥Á¥¯¡Ê¥Þ¥Õ¥Á¥ÕÁª¼ê¡Ë¤¹¤´¤¤¤Í¡ª¡Ù¤È¤«¡Ø¥Ç¥å¥×¥é¥ó¥Æ¥£¥¹¤Î¥Þ¥Í¡ª¡Ù¤È¤«¸À¤Ã¤ÆÆ°¤²ó¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ò¸«¤ë¤È¡¢¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤Î±Æ¶Á¤ÏÎÉ¤¤¤â¤Î¤¬¤¹¤´¤¯¤¢¤ë¤È´¶¤¸¤Þ¤¹¡£¥×¥í¤Ë¤Ê¤ë¤À¤È¤«¡¢¶¥µ»¤ò¤ä¤ë¤À¤È¤«¡¢¤½¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤Ê¤¯¤Æ¤â¡¢¸µµ¤¤Ë¤Ê¤ë¤è¤¦¤Ê¡¢³Ú¤·¤¤µ²±¤È¤·¤Æ¡¢¤½¤·¤Æ¤Á¤ç¤Ã¤È¤·¤¿¶µÍÜ¤À¤Ã¤¿¤ê¤â¡¢¥Æ¥ì¥Ó¤ò¸«¤Æ¤¯¤ì¤ë»Ò¶¡¤¿¤Á¤ß¤ó¤Ê¤ËÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤±¤¿¤é´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£Î¦¾å¤Ë¸Â¤é¤º¡¢¤¤¤í¤¤¤í¤Ê¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥¤¥Ù¥ó¥È¤ä¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥Ë¥å¡¼¥¹¤Ç¤â¡¢¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿¾ðÊó¤òÆÏ¤±¤Æ¤¤¤±¤¿¤é¤¤¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×