「秘密戦隊ゴレンジャー」にはじまるスーパー戦隊シリーズといえば、幼少期の男の子なら誰もが通るといわれるほどの定番コンテンツであった。そんな50年続いたスーパー戦隊が、今期の「ナンバーワン戦隊ゴジュウジャー」を最後に終了すると報道された。このニュースの衝撃は大変大きく、ネット民は言うに及ばず、多くの著名人も反応した。

大のスーパー戦隊好きとして知られるタレントの中川翔子氏は、Xに「戦隊じゃないと満たせないものがあるんだ」と、悲痛な叫びをポストしていた。日本のコンテンツ産業の規模が3兆円を超えるといわれるなか、長い歴史があり、世界的にも認知度が高かったスーパー戦隊シリーズに、何が起こっているのだろうか。【文・取材＝宮原多可志】

少子化の影響と娯楽の多様化

実は、業界関係者の間では近年、「スーパー戦隊がそろそろ終了するのではないか」という噂がたびたび上がっていたという。その理由として、内容がマンネリ化しているなど複合的な要因は挙げられるものの、何より、少子化の影響がないとは言えないだろう。スーパー戦隊がターゲットとする子どもの数は減少の一途をたどり、市場規模が急激に縮小しているのだ。

最後の「スーパー戦隊」となった「ナンバーワン戦隊ゴジュウジャー」（テレビ朝日の公式サイトより）

厚生労働省が発表した2024年の人口動態統計によると、昨年１年間の出生数は68万6061人となった。1899年の統計開始以来、70万人を割ったのは初めてのことである。そのうえ、子どもたちの間で娯楽の多様化が進んでいる点も無視できない。特撮に詳しい業界関係者が話す。

「一昔前のように、“男の子ならスーパー戦隊や仮面ライダーは誰もが通る”という流れがなくなったといわれています。同様の理由で、女の子も『プリキュア』シリーズを視聴しなくなっていると言われて久しく、現状、男女問わず子どもが等しく通るものは『アンパンマン』くらいでしょう。

そのうえ、親御さんがYouTubeなどの動画コンテンツを子どもに視聴させるようになり、娯楽の多様化が進んでいます。また、50年も経ち、ネタが枯渇してきたことも現実問題としてあります。数年前からテコ入れを行ってきたように思いますが、お世辞にも、それが大成功していたとは言えないと思います」

百貨店でも玩具が売れていない

スーパー戦隊といえば、変身グッズやロボットなどの玩具がおなじみだが、これらの売上不振も深刻といわれている。長らく12月のクリスマス商戦のメインとなってきたものの、親が買い与えても、翌年の2月頃には新シリーズが始まってしまう。１年も経たずに玩具を買い替えるのは、日用品の物価高に苦しむ家庭には大きな負担になるといわれる。

また、高価な合体ロボットは、ある程度生活に余裕がある家庭の子どもでなければ買ってもらえない“憧れの玩具”であった。ところが、昨今は富裕層の子どもの間でも玩具離れが深刻らしい。「人形やロボットのようなおもちゃをお子さんがそこまで欲しがらなくなっている」と、都内の百貨店の外商担当者が話す。

「私の顧客は比較的豊かな家庭が多いのですが、親御さんの関心はいま一つ。2000年ごろまでは、12月になると合体ロボットが本当によく売れましたが、今やロボットだけでなく様々な玩具が“乱発されすぎ”ています。何を買えばいいのかわかりにくいため我々もすすめにくいですし、そもそも一通り買い与えることができる親御さんは少ないでしょう。

玩具メーカーも、子どもの需要が頭打ちと思っているのでしょうね。今年の東京おもちゃショーでは、“キダルト（キッズとアダルトを組み合わせた造語）”などと言って、大人をターゲットにした玩具を大手各社が発表していました。スーパー戦隊も内容が大人向けやマニア向けになっていると言われますが、子ども相手では商品が売れないということを如実に表していると思います」

地方のおもちゃ屋の閉店とマンネリ化

また、地方都市からおもちゃ屋の数が激減していることも無視できないのではないか。商店街にあった個人経営の小さなおもちゃ屋が消滅していることを、実感している人も多いだろう。子ども向けの玩具は実物を手にして買うケースも多いはず。小売店が減少したぶん、購入の機会が失われていることは間違いなさそうである。

また、長期シリーズ特有のマンネリ化も深刻であった。

「近年は過去の戦隊を振り返るようなマニア向けの内容も見られ、現在の『ゴジュウジャー』もそういった要素が含まれていますが、さすがに子どもには受けないと思います」

そう話すのは、前出の業界関係者である。

「スーパー戦隊は、今や3世代で視聴する家庭も多い長寿コンテンツです。全話を通して過去の戦隊とのコラボが大々的に行われたのは、『海賊戦隊ゴーカイジャー』でしょう。スーパー戦隊の35作目を記念した内容で、過去作に出演した俳優が出演するなど、大きな話題になりました。

過去作品とのコラボは、確かに親子が会話をする糸口になることも期待できますが、よほどシナリオを工夫しないと子どもが食いつかないと思う。『仮面ライダー』や『プリキュア』シリーズもマンネリに陥っているといわれますが、過去に成功したひな型に頼るのではなく、新しいコンテンツを考える時期に差し掛かっていると感じます」

俳優が突如降板し、前途多難

ところで、スーパー戦隊シリーズの終了はまだ公式がアナウンスしたわけではないが、シリーズが前途多難であることは間違いない。11月8日、「ナンバーワン戦隊ゴジュウジャー」にゴジュウユニコーン／一河角乃役で出演している女優の今森茉耶が、20歳未満にもかかわらず飲酒していたという理由で、降板を発表した。

今森は9月に「週刊文春」で二股交際疑惑が報じられたばかりだった。唐突な“飲酒”を理由にした降板は、ヒーローに変身する役だけに、子どもたちへの影響を考えると絶対にあってはならない不祥事であった。

「過去に、俳優が“失踪”した影響で、メインのキャラクターが絶命した戦隊もありました。最後になる可能性が高い作品なのにこんな不祥事が起きるとは、不吉としか言いようがありません」（前出の業界関係者）

スーパー戦隊シリーズの終了で危惧されるのは、何よりも子どもたちが楽しめるテレビ番組がまた一つ減少してしまうことだろう。原点に立ち返り、子どもが楽しめる番組を製作してほしいと願ってやまないのであるが……。

