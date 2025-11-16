2025年秋クールのテレビドラマはTBSドラマ3作が絶好調だ。

参考：目黒蓮はなぜ“不遇”の役を演じられるのか 『ザ・ロイヤルファミリー』を動かす役割に

●『ザ・ロイヤルファミリー』 まず、日曜劇場（日曜21時～）で放送されている『ザ・ロイヤルファミリー』（TBS系）。

本作は、税理士の栗須栄治（妻夫木聡）が、大手人材派遣会社・ロイヤルヒューマン社の創業者で社長の山王耕造（佐藤浩市）と共に赤字続きの競馬事業部を立て直すために、G1レースの最高峰である有馬記念での優勝を目指す物語。

競馬業界の内幕を描いた珍しいドラマだが、大企業内部の権力闘争と、生産牧場、騎手、調教師といった競馬関係者の人間模様が丁寧に描かれており、日曜劇場らしい大人が楽しめるヒューマンドラマとなっている。

注目ポイントは、チーフ演出の塚原あゆ子が生み出すスケールの壮大な映像。

2024年、日曜劇場で放送された『海に眠るダイヤモンド』では、CGとロケ映像とセットの映像を合成することで昭和の端島（軍艦島）の圧倒的なビジュアルを生み出した塚原だが、今作では競馬場でのレースシーンをダイナミックな映像で表現しようと挑戦している。

また、原作は早見和真の同名小説（新潮社）で、脚本は早見和真の小説をドラマ化した『95』（テレ東系）や、映画『桐島、部活やめるってよ』で知られる喜安浩平が担当している。早見も喜安も、日曜劇場のドラマは初めてだが、2010年代の池井戸潤原作のドラマのフォーマットを引き継ぎつつも、物語はどこかクールで、日本再生の物語をあまり引き受けていないのが『半沢直樹』（TBS系）や『下町ロケット』（TBS系）との大きな違いだ。

●『じゃあ、あんたが作ってみろよ』 一方、秋クール最大の話題作となっているのが、火曜ドラマ（火曜22時～）で放送されている『じゃあ、あんたが作ってみろよ』（TBS系）。

本作は、亭主関白的な考えの持ち主で料理は女が作るものだと思っている海老原勝男（竹内涼真）が恋人の山岸鮎美（夏帆）にプロポーズしたら別れを切り出され、失恋する場面から始まる恋愛ドラマ。

鮎美のことが忘れられない勝男は、彼女の得意料理だった筑前煮を作ることに挑戦することで、いつも料理を作ってくれた鮎美に感謝し、料理作りにハマっていく。

勝男の動向に注目が集まっている本作だが、第1話の勝男は、視聴者から反感を買うクソ男として登場した。しかしすぐに反省し、話数を重ねるごとに成長し、今では人気キャラとなっている。

原作は谷口菜津子の同名漫画（ぶんか社）で、メインの脚本家は劇団アンパサンドの安藤奎。物語はドラマ向けに脚色されており、勝男と鮎美のキャラクターも演じる竹内涼真と夏帆のイメージに寄せられている。

その結果、原作の魅力を活かした上で、ドラマならではの表現に落とし込むことに成功している。

話題作の多い秋ドラマの中で本作が頭一つ抜けているのは、恋愛と料理という視聴者にとって身近なテーマを丁寧に描いているからだろう。『逃げるは恥だが役に立つ』（TBS系）や『西園寺さんは家事をしない』（TBS系）といった火曜ドラマは、日常生活と家族と恋愛を題材にした作品を作り続けてきた。本作もそんな火曜ドラマの伝統を引き継いだうえで、新しいことに挑戦しているドラマだと言える。

●『フェイクマミー』 そして、もっとも挑戦的な作品だと言えるのが、金曜ドラマ（金曜22時～）で放送されている『フェイクマミー』（TBS系）だ。

本作は、大手企業を辞めた東大卒の花村薫（波瑠）が、元ヤンキーのシングルマザーでベンチャー企業社長の日高茉海惠（川栄李奈）の娘・いろは（池村碧彩）のために、名門私立小学校受験の面接を偽の母親（フェイクマミー）として受けることになる、ファミリークライムエンターテインメント。

小学校入学後も薫は偽の母親として生徒の母親や教師と関わることになるのだが、正体を隠して母親を演じる薫の姿には、スパイ映画のような面白さがある。

原作は「TBS NEXT WRITERS CHALLENGE」（以下「TNWC」）の第1回で大賞を受賞した園村三の『フェイク・マミー』。この受賞作を連続ドラマ化したのが本作で、園村はメイン脚本家として参加している。山田太一や宮藤官九郎といった作家性の強い脚本家のドラマを多数生み出してきた金曜ドラマだが、園村の『フェイクマミー』は、久しぶりに金曜ドラマらしい作家主義の作品が登場したと感じる。

3作に共通するのは、TBSのドラマ枠が積み上げてきたブランドイメージを継承しながらも、脚本や演出が新しく、作り手の若返りに成功しているということだろう。

また3作とも中盤で急展開を迎えており、『ザ・ロイヤルファミリー』は目黒蓮が演じる山王社長の隠し子の大学生・中条耕一が本格的に登場、『じゃあ、あんたが作ってみろ』は物語の焦点が鮎美に移っており、『フェイクマミー』は、薫の秘密がすでに複数の人間に知られている。

こういった、展開が予測できないスピード感のあるストーリーも、今クールのTBSドラマの魅力である。

（文＝成馬零一）