自分のほうが稼いでいるからと、妻を見下す夫もいるようです。そして稼いでいることを理由に「家事を一切しない」なんてこともあるようで……。

今回は、そんなまったく家事をしない夫のモラハラ発言に妻がブチ切れ、逆襲を決意したエピソードを紹介します。

夫のせいで働きに出てるのに…

「家計の足しに、子どもが幼稚園入園後にパートを始めました。ただ仕事を始めたら結構忙しくて、家事がおろそかになりがちでした。でも夫は家事を手伝ってくれる気はさらさらありません。

で、パートを始めて一番稼いだ月の給与を夫に見せたら、『あれだけ働いてこの給与かよ（笑）』『俺に家事をしてほしければ、俺より稼いでみろよ』と言ってきたんです。そもそも夫がたいして稼いでないのに分不相応な高級マンションに引っ越すことを決めたせいで、私が働きに出ざるを得なくなったというのに……。

夫のモラハラ発言にブチ切れた私は、パートではなく正社員になることを決意。正社員になればぶっちゃけ夫より稼げるんで、夫も私に偉そうなことを言えなくなるはずです。これは私なりの夫への逆襲です」（体験者：30代女性・パート／回答時期：2024年12月）

▽ でもなんとなく、妻が正社員になってもこの夫は家事をしない気がしますが、どうなんでしょうかね……。

※Googirlが独自にアンケートを実施し、集めたGoogirl読者様の体験談をもとに記事化しています。