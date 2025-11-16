先制起点のダイレクトロングキックは「自分が呼んだ」、U-17日本代表の守護神・村松秀司が果たした“攻と守の大仕事”
[11.15 U-17W杯決勝T1回戦 日本 3-0 南アフリカ ドーハ]
「俺はちょっと何個かセーブしたんですけれど、それはやらなくちゃいけない仕事でしかないんで、チームに感謝です」
GK村松秀司(ロサンゼルスFC)は、U-17ワールドカップの決勝トーナメント1回戦(ラウンド32)でU-17南アフリカ代表相手に3-0の完封勝利を飾った直後、そう言って微笑んだ。
その「ちょっと何個かセーブ」について、DF元砂晏翔仁ウデンバは「(村松)秀司が止めてくれたことでやっぱりチームが締まった」と振り返る。
前半は決して簡単なゲーム展開ではなかった。なかなかゴールを割れない中で鋭いカウンターも受けるシーンもあり、ディフェンスが破られた場面もあった。
「ヤバいシュートを打たれることはできるだけないようにしてるんですけど、どのシュートに対しても準備をちゃんとして、ひとつひとつこだわりを持ってやってきている。シュートストップが自分の強みなので、(シュートが)来たら止めるしかないです」(村松)
ハイボールに対するキャッチングなども持ち味とする村松だが、この日最大の見せ場は後半開始早々にあった。
後半3分、DF藤田明日翔(川崎F)のバックパスがやや弱くなり、相手が猛プレスをかけてくる中で、GKの村松が背後のスペースへロングキックを飛ばす。ここから右サイドをMF平島大悟(鹿島ユース)が抜け出し、折り返しをFW浅田大翔(横浜FMユース)が “3連ショット”による先制点としてみせた。
村松はこのシーンについて、そもそもバックパスは「自分が呼んだ」そうで、キックは山岸範宏GKコーチ直伝のモノだったと言う。
「ギシさん(山岸GKコーチ)と、ちゃんと練習してきました。ワンタッチのキック、それを巻いたボールで滞空時間もあるような形に蹴ることを教えてくれていました。代表に来る前はやってなかったことで、ちゃんとそれを練習からやってきて、このステージで持ってこられた。そして、ゴールになるって本当に嬉しいし、ギシさんに感謝です」(村松)
山岸GKコーチは現役引退後、“キックの鬼”となってトレーニングに励む中で「確実に選手だったときよりキックは上手くなっています」と、両足でのバリーエーション豊富な蹴り方を新たに体得している。その一部を村松に伝授していたということのようだ。
「本当にチームに『ありがとう』です。この日本代表のエンブレムを付けてるんで、もう働くしかないんです!」
そう語る村松主将は、ここから先も「チームで戦う」ことをあらためて強調し、ピッチを後にしていった。
(取材・文 川端暁彦)
[速報] 浅田大翔 魂のゴールで日本先制!— アベマサッカー (@ABEMA_soccer) November 15, 2025
