[11.15 U-17W杯決勝T1回戦 日本 3-0 南アフリカ ドーハ]

「俺はちょっと何個かセーブしたんですけれど、それはやらなくちゃいけない仕事でしかないんで、チームに感謝です」

　GK村松秀司(ロサンゼルスFC)は、U-17ワールドカップの決勝トーナメント1回戦(ラウンド32)でU-17南アフリカ代表相手に3-0の完封勝利を飾った直後、そう言って微笑んだ。

　その「ちょっと何個かセーブ」について、DF元砂晏翔仁ウデンバは「(村松)秀司が止めてくれたことでやっぱりチームが締まった」と振り返る。

　前半は決して簡単なゲーム展開ではなかった。なかなかゴールを割れない中で鋭いカウンターも受けるシーンもあり、ディフェンスが破られた場面もあった。

「ヤバいシュートを打たれることはできるだけないようにしてるんですけど、どのシュートに対しても準備をちゃんとして、ひとつひとつこだわりを持ってやってきている。シュートストップが自分の強みなので、(シュートが)来たら止めるしかないです」(村松)

　ハイボールに対するキャッチングなども持ち味とする村松だが、この日最大の見せ場は後半開始早々にあった。

　後半3分、DF藤田明日翔(川崎F)のバックパスがやや弱くなり、相手が猛プレスをかけてくる中で、GKの村松が背後のスペースへロングキックを飛ばす。ここから右サイドをMF平島大悟(鹿島ユース)が抜け出し、折り返しをFW浅田大翔(横浜FMユース)が “3連ショット”による先制点としてみせた。

　村松はこのシーンについて、そもそもバックパスは「自分が呼んだ」そうで、キックは山岸範宏GKコーチ直伝のモノだったと言う。

「ギシさん(山岸GKコーチ)と、ちゃんと練習してきました。ワンタッチのキック、それを巻いたボールで滞空時間もあるような形に蹴ることを教えてくれていました。代表に来る前はやってなかったことで、ちゃんとそれを練習からやってきて、このステージで持ってこられた。そして、ゴールになるって本当に嬉しいし、ギシさんに感謝です」(村松)

　山岸GKコーチは現役引退後、“キックの鬼”となってトレーニングに励む中で「確実に選手だったときよりキックは上手くなっています」と、両足でのバリーエーション豊富な蹴り方を新たに体得している。その一部を村松に伝授していたということのようだ。

「本当にチームに『ありがとう』です。この日本代表のエンブレムを付けてるんで、もう働くしかないんです!」

　そう語る村松主将は、ここから先も「チームで戦う」ことをあらためて強調し、ピッチを後にしていった。

(取材・文　川端暁彦)