¡Ú¶¥ÇÏÍ½ÁÛ¡Û¥¨¥ê¥¶¥Ù¥¹½÷²¦ÇÕ¤Ï¥ì¥¬¥ì¥¤¥é¤¬Ãæ¿´¤â¡¢Æ±¤¸£´ºÐÇÏ¤ÎÉúÊ¼£²Æ¬¤«¤éÉº¤¦Âç¶î¤±¥à¡¼¥É
¡¡ÌÆÇÏ¤ÎÄº¾å·èÀï¤È¤Ê¤ë£Ç£É¥¨¥ê¥¶¥Ù¥¹½÷²¦ÇÕ¡ÊµþÅÔ¡¦¼Ç2200£í¡Ë¤¬11·î16Æü¤Ë¹Ô¤Ê¤ï¤ì¤ë¡£
¡¡ºòÇ¯¤Ï£³ÈÖ¿Íµ¤¤Î¥¹¥¿¥Ë¥ó¥°¥í¡¼¥º¤¬¾¡Íø¤·¡¢£²Ãå¤Ë12ÈÖ¿Íµ¤¤Î¥é¥ô¥§¥ë¡¢£³Ãå¤Ë£²ÈÖ¿Íµ¤¤Î¥Û¡¼¥ë¥Í¥¹¤¬Æþ¤Ã¤Æ¡¢ÇÏÏ¢¤¬£±Ëü6020±ß¡¢£³Ï¢Ã±¤¬27Ëü8100±ß¤È¤¤¤¦¹â³ÛÇÛÅö¤ò¤Ä¤±¤ëÇÈÍð¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡Â¾¤ÎÇ¯¤âÉúÊ¼¤ÎÂæÆ¬¤¬ÉÑÈË¤Ë¸«¤é¤ì¡¢£³Ï¢Ã±¤Ç¤Ï2021Ç¯¤Î300Ëü±ßÄ¶¤¨¤òÉ®Æ¬¤Ë²áµî10Ç¯¤Ç10Ëü±ßÄ¶¤¨¤Î¹âÇÛÅö¤¬£µ²ó¤â½Ð¤Æ¤¤¤ë¡£¤È¤¹¤ì¤Ð¡¢"¹Ó¤ì¤ë"¤³¤È¤òÁÛÄê¤·¤ÆÇÏ·ô¤Î¸¡Æ¤¤ò¤·¤Æ¤â¤è¤µ¤½¤¦¤À¡£
¡¡¤À¤¬¡¢¥¹¥Ý¡¼¥ÄÊóÃÎ¤Î¿åÇ¼°¦Èþµ¼Ô¤Ï¡Öº£Ç¯¤Î¥¨¥ê¥¶¥Ù¥¹½÷²¦ÇÕ¤Ï¡¢¤ä¤Ï¤ê¥ì¥¬¥ì¥¤¥é¡ÊÌÆ£´ºÐ¡Ë¤¬Ãæ¿´¤Ë¤Ê¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡×¤È¸À¤Ã¤Æ¤³¤¦Â³¤±¤ë¡£
¡Ö£Ç£É£²¾¡¤Ï¤¤¤º¤ì¤â²´ÇÏº®¹çÀï¡£ÆÃ¤ËºòÇ¯¤Ï¡¢£³ºÐÌÆÇÏ¤Ç£Ç£ÉÍÇÏµÇ°¡ÊÃæ»³¡¦¼Ç2500£í¡Ë¤òÀ©¤¹¤ë¤È¤¤¤¦°Î¶È¤òÀ®¤·¿ë¤²¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤Î½©½éÀï¤Î£Ç¶¥ª¡¼¥ë¥«¥Þ¡¼¡Ê£¹·î21Æü¡¿Ãæ»³¡¦¼Ç2200£í¡Ë¤Ç¤âÃæÃÄ¤«¤é¹ë²÷¤Ë¿¤Ó¤Æ²÷¾¡¡£¸åÂ³¤Ë£±ÇÏ¿È£´Ê¬¤Î£±º¹¤ò¤Ä¤±¤Æ¡¢¤½¤Î¼ÂÎÏ¤Î¹â¤µ¤ò¤¢¤é¤¿¤á¤Æ¸«¤»¤Ä¤±¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡£Ç£É¥Û¡¼¥×¥Õ¥ë£Ó¡ÊÃæ»³¡¦¼Ç2000£í¡Ë¤ò¾¡¤Ã¤¿£²ºÐ»þ¤ä¡¢£Ç£É»©·î¾Þ¡Ê£¶Ãå¡£Ãæ»³¡¦¼Ç2000£í¡Ë¡¢£Ç£ÉÆüËÜ¥À¡¼¥Ó¡¼¡Ê£µÃå¡£Åìµþ¡¦¼Ç2400£í¡Ë¤Ç²´ÇÏ¤È¤·¤Î¤®¤òºï¤Ã¤¿£³ºÐ»þ¤Ï¸åÊý¤«¤é¤ÎÄÉ¤¤¹þ¤ß¤Ë¤«¤±¤ë¥ì¡¼¥¹¤ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢ºòÇ¯¤Î¥¨¥ê¥¶¥Ù¥¹½÷²¦ÇÕ¤äÍÇÏµÇ°¤¢¤¿¤ê¤«¤é¤ÏÃæÃÄ¤Ç±¿¤Ù¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡¢ÀïË¡¤ÎÉý¤¬¹¤¬¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¡ÊÍÇÏµÇ°¤«¤é¼ê¹Ë¤ò¤È¤ë¡Ë¸Íºê·½ÂÀµ³¼ê¤È¤â¼ê¤¬¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¡¡¤½¤¦¤·¤¿¾õ¶·¤Ë¤¢¤Ã¤Æ¡¢º£²ó¤ÏÌÆÇÏ¸ÂÄêÀï¡££Ç£ÉÇÏ¤ÏÂ¾¤Ë¥¹¥Æ¥ì¥ó¥Ü¥Ã¥·¥å¡ÊÌÆ£´ºÐ¡Ë¤·¤«¤¤¤Ê¤¤¥á¥ó¥Ð¡¼¹½À®¤Ç¤¹¤«¤é¡¢°ìÈÖ¼ê¤È¤¤¤¦É¾²Á¤ÏÍÉ¤ë¤®¤Þ¤»¤ó¡×
¡¡¤½¤¦¤Ê¤ë¤È¡¢·êÅÞ¤Î½ÐÈÖ¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤«¡©¡¡¿åÇ¼µ¼Ô¤Ï¤½¤ì¤Ë¤Ï¼ó¤ò²£¤Ë¿¶¤Ã¤Æ¡¢¤³¤ó¤Ê¸«²ò¤ò¼¨¤¹¡£
¡Ö°ìÈÖ¼êÉ¾²Á¤Î¥ì¥¬¥ì¥¤¥é¤Ç¤¹¤¬¡¢¤³¤ì¤Þ¤ÇÏ¢¾¡¤¬¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤Þ¤¿¡¢Á´£´¾¡¤ÎÉñÂæ¤ÎÆâÌõ¤Ï¡¢¿·ÇÏÀï¤ÎÈ¡´Û°Ê³°¤Ï¤¹¤Ù¤ÆÃæ»³¡£À®ÀÓ¤ò»Ä¤·¤Æ¤¤¤ë¥³¡¼¥¹¤Ë¤ÏÊÐ¤ê¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢´ØÀ¾·÷¤Ç¤Ï¤Þ¤Ã¤¿¤¯·ë²Ì¤¬½Ð¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£ºòÇ¯¤â¤³¤Î¥ì¡¼¥¹¤Ç¤ÏÃ±¾¡1.9ÇÜ¤È¤¤¤¦ÃÇÁ³¤Î»Ù»ý¤òÎ¢ÀÚ¤Ã¤Æ£µÃå¡£¤³¤³¤Ç¤ÏÎÏ¤¬È´¤±¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï´Ö°ã¤¤¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢¤¤¤¯¤Ä¤«·üÇ°ÅÀ¤òÊú¤¨¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï³Î¤«¤Ç¤¹¡×
¡¡¥¨¥ê¥¶¥Ù¥¹½÷²¦ÇÕ¤Î²áµî10Ç¯¤Î·ë²Ì¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤Æ¤ß¤Æ¤â¡¢£±ÈÖ¿Íµ¤¤Ï£²¾¡¡¢£²Ãå£±²ó¡¢£³Ãå£²²ó¤Èº£¤Ò¤È¤Ä¡£¥ì¥¬¥ì¥¤¥é¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¡¢¤³¤¦¤·¤¿¥Ç¡¼¥¿¤âÉÔ°ÂÍ×ÁÇ¤È¤Ê¤ë¡£
¡Ö¤¤¤º¤ì¤Ë¤·¤Æ¤â¥ì¥¬¥ì¥¤¥é¤òÃæ¿´¤Ë¡¢½Å¾Þ¤Ç£²ÀïÏ¢Â³£²Ãå¤Î¥³¥³¥Ê¥Ã¥Ä¥Ö¥é¥¦¥ó¡ÊÌÆ£µºÐ¡Ë¤ä¡¢£Ç£É½©²Ú¾Þ¡Ê10·î19Æü¡¿µþÅÔ¡¦¼Ç2000£í¡Ë¤Ç¾å°Ì¤ËÆþÀþ¤·¤¿¡¢£²Ãå¥¨¥ê¥«¥¨¥¯¥¹¥×¥ì¥¹¡ÊÌÆ£³ºÐ¡Ë¡¢£³Ãå¥Ñ¥é¥Ç¥£¥ì¡¼¥Ì¡ÊÌÆ£³ºÐ¡Ë¤È¤¤¤Ã¤¿ÌÌ¡¹¤¬½÷²¦¤ÎºÂ¤òÁÀ¤¦¹½¿Þ¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡×
¡¡¥ì¥¬¥ì¥¤¥é¤ÎÎÏ¤ÏÇ§¤á¤Æ¤â¡¢º®ÀïÌÏÍÍ¤È¸«¤ë¿åÇ¼µ¼Ô¡£¤½¤ì¤æ¤¨¡¢»×¤ï¤Ì·êÇÏ¤ÎÂç¶î¤±¤â¤¢¤ë¤È¸«¤Æ¡¢¤½¤Î¸õÊäÇÏ¤ÎÌ¾Á°¤âµó¤²¤¿¡£
¡Ö¥»¥¥È¥Ð¥¤¡¼¥¹¥È¡ÊÌÆ£´ºÐ¡Ë¤Ç¤¹¡£
¥¨¥ê¥¶¥Ù¥¹½÷²¦ÇÕ¤Ç¤ÎÂç¶î¤±¤¬¸«¹þ¤Þ¤ì¤ë¥»¥¥È¥Ð¥¤¡¼¥¹¥È¡¡photo by Eiichi Yamane/AFLO
¡¡£Ç·ÉÜÃæÌÆÇÏ£Ó¡Ê£¶·î22Æü¡¿Åìµþ¡¦¼Ç1800£í¡Ë¤«¤é¤ÎÏ¢¾¡¤òÁÀ¤Ã¤¿Á°Áö¤Î£Ç¶¥¢¥¤¥ë¥é¥ó¥É¥È¥í¥Õ¥£¡¼¡Ê10·î12Æü¡¿Åìµþ¡¦¼Ç1800£í¡Ë¤Ç¤Ï10Ãå¤ÈÂçÇÔ¡££³ÈÖ¼ê¤Ç¥ê¥º¥à¤è¤¯ÄÉÁö¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢Ä¾Àþ¤ò·Þ¤¨¤ë¤ÈÁá¡¹¤Ë¼ê±þ¤¨¤¬°¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡ÄÉ¤¤ÀÚ¤ê¤ÎÆ°¤¤Ï¥·¥ã¡¼¥×¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢¤³¤ÎÈ¿±þ¤ÎÆß¤µ¤ò¸«¤ë¤È¡¢¡ÊÌó£´¥«·î¤Î¡ËµÙ¤ßÌÀ¤±¤Î±Æ¶Á¤¬¤¢¤Ã¤¿¤³¤È¤ÏÈÝ¤á¤Þ¤»¤ó¡£¼ÂºÝ¡¢ÇÏÂÎ½Å¤ÏÁ°ÁöÈæ¥×¥é¥¹20kg¡£À®Ä¹Ê¬¤ò¹ÍÎ¸¤·¤Æ¤â¡¢½Å¤á»Ä¤ê¤À¤Ã¤¿¤³¤È¤ÏÌÀ¤é¤«¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¡¡¤·¤«¤·¤Ò¤ÈÃ¡¤¤µ¤ì¤¿º£²ó¡¢¤³¤ÎÃæ´Ö¤Ë¤Ï·ªÅìCW¥³¡¼¥¹¤ÇÂ®¤¤»þ·×¤ò£³ËÜ½Ð¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ºäÏ©¤Ç¤â¾è¤ê¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¾åÀÑ¤ß¤ÏÂç¤¤¤Ë´üÂÔ¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¡¡´ÉÍý¤¹¤ë»Í°ÌÍÎÊ¸Ä´¶µ»Õ¤ÏÁ°Áö»þ¡¢¡Ø£³ºÐ¤Îº¢¤Ï¥à¥¤Ë¤Ê¤Ã¤ÆÁö¤Ã¤Á¤ã¤¦¤È¤³¤í¤¬¤¢¤Ã¤¿¤±¤É¡¢¾å¼ê¤Ë¶¥ÇÏ¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡Ù¤ÈÉ¾²Á¡£¸½¤Ë¥Ç¥Ó¥å¡¼¤«¤é£³ºÐ½©¤°¤é¤¤¤Þ¤Ç¤ÈÈæ¤Ù¤ì¤Ð¡¢ºÇ¶á¤ÏÃæµ÷Î¥¤Ø¤ÎÂÐ±þÎÏ¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢Æ¨¤²¤Ë¤³¤À¤ï¤ëÉ¬Í×¤â¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡º£¤Ê¤é¡¢µþÅÔ¤Î¼Ç2200£í¤â½½Ê¬¤Ë¤³¤Ê¤»¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£Á°Áö¤Î·ë²Ì¤Ç¿Íµ¤¤òÍî¤È¤¹¤è¤¦¤Ê¤é¡¢ÁÀ¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤¤£±Æ¬¤Ç¤¹¡×
¡¡¿åÇ¼µ¼Ô¤Ë¤Ï¤â¤¦£±Æ¬¡¢µ¤¤Ë¤Ê¤ëÇÏ¤¬¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£¾å¤¬¤êÇÏ¤Î¥ª¡¼¥í¥é¥¨¥Ã¥¯¥¹¡ÊÌÆ£´ºÐ¡Ë¤À¡£
¡Ö£Ç£É½éÄ©Àï¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢ÉñÂæÅ¬À¤Î¹â¤µ¤ËÃíÌÜ¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤Ê¤Ë¤·¤í¡¢µþÅÔ¤Ç¤Ï£´Àï£³¾¡¡¢£³Ãå£±²ó¤È¤¤¤¦¹¥À®ÀÓ¤ò»Ä¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ºò½©¤Î£²¾¡¥¯¥é¥¹¤Ç¤Ïº£²ó¤ÈÆ±¤¸ÉñÂæ¤Ç¾¡¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡£³¾¡¥¯¥é¥¹¤Ç¡¢12Ãå¤ÈÊø¤ì¤¿¸æÆ²¶Ú£Ó¡Ê£³·î30Æü¡¿ºå¿À¡¦¼Ç2400£í¡Ë¤Ï½ÐÃÙ¤ì¡£10Ãå¤Ë½ª¤ï¤Ã¤¿º´ÅÏ£Ó¡Ê£¸·î10Æü¡¿¿·³ã¡¦¼Ç1800£í¡Ë¤Ï½ÅÇÏ¾ì¤È¡¢ÇÔ°ø¤ÏÌÀ³Î¤Ç¤¹¡£
¡¡¤½¤ì¤Ëº£¤Ç¤Ï¡¢ÃæÃÄ¤ÇµÓ¤ò¥¿¥á¤ë¶¥ÇÏ¤¬ÈÄ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ª¤ê¡¢¿ÊÊâ¤¬¤¦¤«¤¬¤¨¤Þ¤¹¡£Á°Áö¤Î¥ê¥¹¥Æ¥Ã¥É¶¥Áö¡¦¥«¥·¥ª¥Ú¥¢£Ó¡Ê£±Ãå¡£10·î25Æü¡¿µþÅÔ¡¦¼Ç1800£í¡Ë¤Ç¤â¡¢£³Ãå¤ËÇ´¤Ã¤¿¥·¥ç¥¦¥Ê¥ó¥Þ¥°¥Þ¤¬¸þÀµÌÌ¤«¤éÂç¤¤¯Æ¨¤²¤ëÆÃ¼ì¤ÊÅ¸³«¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢»ý¤ÁÁ°¤Î¥¥ìÌ£¤òÈ¯´ø¤·¤Æ¤¤Ã¤Á¤êº¹¤·ÀÚ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¥ì¡¼¥¹ÅöÆü¡¢ÎÉÇÏ¾ì¤¬¸«¹þ¤á¤ë¤Î¤â°Â¿´ºàÎÁ¡£¼ÂÀÓ¤Ç¤ÏÎô¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢ÉñÂæÅ¬À¤È¶áÁö¤Î½¼¼Â¤Ö¤ê¤«¤é¤·¤ÆÉî¤ì¤Ê¤¤Â¸ºß¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡·ãÀïÉ¬»ê¤Î¥¨¥ê¥¶¥Ù¥¹½÷²¦ÇÕ¡£¿Íµ¤¤Î¥ì¥¬¥ì¥¤¥é¤ÈÆ±À¤Âå¤ÎÉúÊ¼£²Æ¬¤ÎÂç¶î¤±¤Ï¤¢¤ë¤Î¤«¡£ÃíÌÜ¤Î¥²¡¼¥È¥¤¥ó¤Þ¤Ç¡¢¤Þ¤â¤Ê¤¯¤Ç¤¢¤ë¡£