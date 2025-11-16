ドラマ『ぼくたちん家』（日本テレビ系）は、心優しきゲイの玄一（及川光博）が、クールな中学教師・索（手越祐也）に恋をするところから始まった。久しぶりの恋にあたふたする彼の前に現れたのは、ワケありな中学3年生・ほたる（白鳥玉季）。3000万円もの大金を引っ提げ、玄一に“ニセの親子契約”を持ちかけてきたのだ。ちょっと奇妙なホームラブコメディを仕掛けるのは、『すいか』（日本テレビ系）や『野ブタ。をプロデュース』（日本テレビ系／以下、『野ブタ。』）など数々の名作を手がけた河野英裕プロデューサー。ゲイの中年男性を主人公に据えた理由は、かつて同性愛者が“笑い”の対象にされていた時代を生きた人たちを、ドラマで可視化したいという思いがある。さらに、新人脚本家の大抜擢やインクルーシブプロデューサーの導入、配信コンテンツに負けないテレビドラマの粘り方など、多くのドラマ好きが注目する河野プロデューサーに、テレビドラマの“いま”を聞いた。

自分のスピード感が「正しい」とは思えない

--『ぼくたちん家』の放送前、河野さんがX（旧Twitter）で「いつも以上に不安」と呟かれていたのを見ました。テレビドラマから一度離れ、数年ぶりにドラマの現場に戻ってきた際に特に意識したのは、“リズム感”だったとも書かれていましたが、河野さんが感じる“いまのドラマのリズム感”は、どのようなものでしょうか。

河野英裕（以下、河野）：リズム感やテンポ感って、本来は描きたい物語のテーマや、作り手の好みで決めていいものだと思うんです。ただ、やっぱりここ数年は異常なスピードで状況が変わってきている気がしていて。テレビドラマは映画と違って、集中して観てもらえる場があるわけではない。部屋のテレビでなんとなく観るかベッドで寝転びながらスマホで観るか、通勤中の電車の中で観るかみたいな視聴方法だと思います。その手軽さが、ドラマの良いところでもあり悪いところでもあるんですけど、これだけ作品が大量に作られている中で、とにかく観てもらわないと意味がない。だからこそ、少しでも選んでもらえるように、観る人を飽きさせない“リズム感”や“テンポ感”を意識しなきゃいけないなとは感じています。

--テレビドラマだけでも、毎クール40本以上の作品が放送されていますからね。

河野：若い世代の情報処理に対するスピード感がすごすぎて、57歳になった自分のスピード感が「正しい」とはまったく思えないんですよね。もちろん、ただリズムが早ければいいという話ではないですが、自分の感性がいまいち信じられないので、せめてリズム感だけでも合わせないと、選ばれさえしないんじゃないかという恐怖感はあります。特に僕がやっているような作品は、そんなに人が死ぬわけでもないし考察系でもない。日常を丁寧に奥深く描きたいという思いで作ってはいますが、言ってしまえば、単なる日常の物語にすぎない。せめてリズムくらいは、世の中に合わせなきゃと思うんですよね。正解なのかはわからないけど、毎度そこを探っている感じです。

--2023年の『だが、情熱はある』（日本テレビ系）から今回の『ぼくたちん家』の間で、さらにそのスピードは加速していると感じますか？

河野：『だが、情熱はある』で4年半ぶりぐらいにドラマに戻ったんですが、その前は何本か映画を撮っていて、最後が『メタモルフォーゼの縁側』でした。こぢんまりとしたスローテンポな映画で、僕は大好きで大事な作品ですけど、ドラマに戻ったら、ああゆう作品を作ることはゆるされないだろうなと。当然そういうことも意識しないと企画も通らないだろうなと考えていた際に、『ZIP!』（日本テレビ系）で毎朝放送される5分の連ドラを頼まれたんです。もしNHKで朝ドラを作れる機会があったら、そりゃやってみたいよ～って永遠に思っていたので（笑）、すごく興味が湧きました。

--錦鯉のおふたりの半生を描いた『泳げ！ニシキゴイ』ですね。

河野：そもそも朝のテンポってすごいじゃないですか。みんな秒単位で生きていて、『ZIP!』の番組スタッフもその感覚で仕事をしている。そういうテンポ感の5分のドラマを毎日作れたのは、すごく楽しかった。『だが、情熱はある』のときは、その作り方をもっと極められるんじゃないかと思って、かつてないくらい台本のページ数を増やして、いかに46分の枠に収めるかを試行錯誤しました。むしろ『だが、情熱はある』が特別かもしれないですね。今回の『ぼくたちん家』も、通常より台本が4、5ページほど長くて、記録さんからも「絶対に入らないです」と言われるんですけど、この尺を入れるためのテンポ感で撮って、編集して、放送することを重視してて。そういう一連の流れを、『だが、情熱はある』からずっと実験している感じですね。

主人公がゲイ男性のオリジナルストーリーを描く理由

--『泳げ！ニシキゴイ』『だが、情熱はある』から一転、今回はモデルのいない完全なオリジナルストーリーになりました。どのような経緯で始まったのでしょうか。

河野：まずは「オリジナルをやろう」ということですね。本当に真面目な話、『セクシー田中さん』（日本テレビ系）の悲しい出来事があって、自分もすごく落ち込んだし、日本テレビでずっとドラマを作ってきたものとして責任を感じて。ドラマの作り方はもちろん、そもそもテレビドラマの存在意義というか、大げさかもしれないけれど根本からやりなおさなきゃと思ったんです。『泳げ！ニシキゴイ』も『だが、情熱はある』もほぼオリジナルみたいなものですが、根っこからのオリジナルストーリーを、もう一度作らなければならないと強く思ったんです。もう一つは、退職が近づいてきた中で、“これまで日本テレビのドラマが描いてこなかったこと”をきちんとやる必要があると感じたこと。おじさんプロデューサーの役目として、新人脚本家とチーフデビューの演出家、若いスタッフにチャンスを与えて、一緒に作品をつくりたいという思いもありました。

--おっしゃる通り、刑事や医療関係者、サラリーマンではない中年男性を主人公にした物語は、昨今のドラマの中ではとても新鮮に感じます。河野さんの作品にはいつも、生きることに不器用な若者たちを見守る“大人”の存在がありますよね。その“大人”側であるはずの主人公が、人生にあたふたしている『ぼくたちん家』は、河野さんの作品の中でも少し珍しいと感じました。

河野：たしかにそうかもしれないですね。理由として思い浮かぶのは、僕はSTARTO ENTERTAINMENTの方々とご一緒する機会が多かったんです。自分が子供の頃からテレビドラマには歌手やアイドルの方たちがたくさん出ていて、「わーっ！」て気持ちで見てました。アイドルで歌って踊ってバラエティもやって、そして演じる。魅力的で多彩。でもどこか若さ故の不安定さ。そんな感じに惹かれるんです。本業がアイドルの彼らを中心に、まだ危うさの残るアンバランスな若者の青春物語を描くことが、自分がやりたいエンターテインメントに合っていたんだと思います。なので大人の物語をやる機会があまりなかった。一方で『ぼくたちん家』の主人公を中年男性にしたのは、僕自身が年を重ねたこともありますが、企画重視で考えた結果です。

--先ほどの“日本テレビのドラマで描いてこなかったこと”ですね。

河野：ゲイ男性の物語をするならば、幼い頃から社会的差別や困難を受けて生きてきた人の“いま”という形にしたかったんです。いろんなことを経験してきたキャラクターとなると、主人公はせめて40代、もしくは50代になるだろうなと。年齢のバランスをちょっと離したかったので、最終的に50歳と38歳のふたりになりました。

--年齢差をつけたかった理由は？

河野：主人公が中年なので、相手はそこまで人生経験を積んでいない若い人のほうが、会話が弾むと思ったからです。あともう一つ、『ぼくたちん家』はゲイ男性の物語ですが、僕の中では女性たちの物語でもあって。さまざまな女性の考えや生き方を表出させたかったので、女性も男性もあらゆる世代でキャラクターを組んでいます。

『ぼくたちん家』はゲイ男性と女性たちの物語

--まさにその話もお聞きしたかったんです。河野さんの作品を追いかけてきたファンの中には、『ぼくたちん家』に『すいか』を重ねた人も多いと思います。まさに私がそうなんですが（笑）、玄一がやってきた井の頭アパートを見たとき、「令和のハピネス三茶だ！」と驚きました。第2話では、ほたるの母・ともえ（麻生久美子）が3000万円を横領して逃走中だと明かされますし、よくよく考えてみれば、毎回ほたるが母親に残す電話のモノローグも、海外在住の父親に毎度メールで報告していたゆか（市川実日子）を思い出します。

河野：『すいか』はもう本当に、木皿泉という天才がいたからこそ成り立った作品で。当時ペーペーだった僕は、あの作品でたくさんのことを教えてもらいました。あれから23年くらいが経ち、日本テレビであと何本作れるだろうか……と考えたとき、自分がやるべきことは「新しい人にチャンスをあげること」と「自分がこれまでやってきたものを与えること」なんだろうなと。同じ穴を掘ってるだけじゃん、セルフリメイクじゃんと言われても構わないから、使えるものは全部使って、脚本家さんや演出さんに全部あげようと思ったんです。こういう作り方もやり方も、こういう世界の描き方もあるんだよって。ただ『すいか』をそのままやってもしょうがないし、そもそもできないので、『ぼくたちん家』にどう落とし込んでいくかは、すごく考えながら作りました。ちなみに『すいか』ともう一つ、NHKでやった『奇跡の人』も、舞台がコの字型のアパートなんですね。その2作の映像や資料を共有しながら、スタッフにこうやって作るんだよ～と教えていたので、そこに寄っていくことは間違いないです（笑）。

『すいか』『野ブタ。』育ちの新人脚本家との出会い

--河野さんがバトンを託す“次世代”の作り手さんについてもお伺いします。2025年秋クールは、各局で新人脚本家の起用が相次いでいます。『ぼくたちん家』の脚本を担当する松本優紀さんも、2023年の日テレシナリオライターコンテストで審査員特別賞を受賞した新鋭です。デビュー作がいきなりプライム帯のオリジナル作品という異例の抜擢は、どのように決まったのでしょうか。

河野：そのコンテストは第1回目で、僕を含めて審査員が5人ほどいました。1000通以上の応募の中から選ばれた200～300本を審査員が読み進めていく流れだったんですが、その中で「この人の書くセリフはすごい」と本気で思ったのが、松本さんです。正直に言うと、大賞に選ばれるような作品ではなかった。ストーリーは荒いし構成も甘いけど、このセリフが書けるんだったら伸びるんじゃないか。日本テレビのためにも絶対に残したほうがいいと思って、それぞれの審査員が一人ずつ、気になる人に特別賞を贈ることになった際、僕は松本さんを選びました。

--つまり、松本さんが受賞した審査員特別賞の“審査員”は河野さんのことなのですか!?

河野：そうです（笑）。日テレのシナリオコンクールには面談もあって、彼女のプロフィールの好きなドラマの欄に『すいか』『野ブタ。』があったときは、「やっぱりそうなんだ！」と思いました。あのセリフが書けて、僕もそのセリフに心惹かれているとうことは、彼女の好きなものや目指しているものが『すいか』や『野ブタ。』にあるんだなとリンクしたんですよね。これはもうなんとしても、日テレに残さねばと思いました。同時期に僕もダメ元で企画書を出していたら、面白いから脚本の開発を進めてみたらと言ってくれた人がいて。それならぜひ松本さんと一緒に、とお願いしました。

--こんなことをご本人にお伝えしていいかわからないですが、まさに松本さんは“成功したオタク”ですね？

河野：彼女に賞状を渡したときは「もう台本はボロボロだけど」って言っちゃったんですけどね（笑）。ただ、セリフが本当に素晴らしいから頑張って、と伝えた記憶はあって。これから絶対に活躍する人なので、そのまま突き進んでほしいですね。今回シナリオブックも出ますし。

--河野さんをそこまで惹きつけた、松本さんのセリフの魅力はどんなところにあるのでしょうか。

河野：僕の持論ですが、セリフは練習して身につくものでもないと思うんですね。ストーリーは、正直こねくり回せばなんとか形になるんですが、自分だけの言葉というのはなかなか見つけられない。特にペーソスのようなクスッと笑えるニュアンスは、本当に難しいんですよ。そうした言い回しやワードのチョイスが、松本さんは自然にできる。独特な笑いのセンスが好きなんですよね。

--脚本作りはどのように進めていらっしゃるんでしょうか。プロットは河野さん、セリフは松本さんというような分担で？

河野：基本的には二人でやってます。僕中心でプロットを話して、それをもとに松本さんが簡単なあらすじを作って、セリフを書いていく。セリフに関しては最初から信頼していたので、ストーリーラインさえ一緒に決めれば大丈夫だろうと思っていました。最初の4～5話くらいまではなかなか大変だったけど、成長が早かったですね。孫の成長を見守るおじいちゃんの気持ちです。

--まるで師匠と弟子のような関係性ですね。

河野：僕と組むのは最初で最後になると思いますが、次も日テレの良いプロデューサーと出会ってほしいです。いずれは他局も含めていろんな場所で活躍して、立派な作家になってくれたらいいなと思います。で、万が一僕がまだドラマの現場に生き残っていられたら一緒にドラマを作ってほしいです（笑）。

ゲイ当事者が担う“インクルーシブプロデューサー”

--インクルーシブプロデューサーの白川大介さんについてもお聞きします。LGBTQのキャラクターを描く際、一般的なドラマや映画では、有識者や専門家が“LGBT監修”として関わることが多いですが、白川さんはより深く制作に関わっているということでしょうか。

河野：白川くんは日本テレビ報道局の社員で、ゲイであることをカミングアウトして以降、性的マイノリティーへの理解を広げるための活動をしています。ドラマに限らず、日本テレビでLGBTQ関連の番組をする際は、彼に相談することがひとつの流れになっているんです。今回も企画が立ち上がった段階で声をかけて、「具体的になったらよろしくね」「ぜひぜひ」みたいな、ゆるいやり取りから始まったんです。

--そもそも“インクルーシブプロデューサー”とは、どんなことをされているのでしょうか。

河野：まずは彼に取材をしました。実際にゲイの人が家を買おうと思ったら、どんな手続きが必要なのか。このキャラクター設定で恋愛関係になることはあり得るのか等、細かくヒアリングさせてもらいました。次は台本のチェックですね。「当事者にとってはすごく傷つく表現だから、もう少し和らげた方がいい」「このまま進めたいならエクスキューズが必要」「このエピソードは間違っているから、さすがにやめたほうがいい」など、率直な意見をもらっています。そして、これをやりたかったから主人公を中年にしたのもあるんですけど、日本のドラマではあまり描かれていませんが、50歳前後の世代って、“保毛尾田保毛男”のようなキャラクターが普通にテレビに出ていたんですよね。つまり、同性愛者が“笑いの対象”にされていた時代を生きてきたんです。おそらく今以上に、自分のアイデンティティを隠すことが大変だったと思います。たとえば、玄一のような世代が使っていた『広辞苑』には、「同性愛」の欄に「異常性欲」と書かれていた。当時の保健体育の教科書には、「一時期の気の迷いだからすぐ治ります」といった記述もあったそうです。そういうエピソードは第5話と第6話で扱われますが、そうした時代を生きてきた人たちが確かに存在していることを、ちゃんと描きたかった。

当事者が撮影現場に参加する意義

--過去のメディアの行いを見つめ直すことでもありますね。

河野：とにかく事実確認が欠かせないんですが、報道班の白川くんはリサーチ能力も抜群なので、本当に助かっています。あと、今回は彼自身の希望もあって、現場での監修もお願いしました。たいていのドラマのLGBT監修は、台本チェックまでになると思うんですが、実際の現場で変わってしまうことがある。役者の芝居や監督の演出で間違ったニュアンスが伝わってしまうことが、とても悲しいと彼から言われたんです。芝居のアドバイスをする際も、やっぱり当事者である白川くんの言葉のほうが説得力がありますし、なにより役者さん自身も助かると思うんですよ。そういう意味では、一般的な監修よりも一歩踏み込んで、作品に参加してもらっているかたちですね。白川くんは報道班にも自ら掛け合ってくれたり、調べ物のために国会図書館まで行ってくれたり……。

--公式サイトの「玄一や索のような人のことをもっと知るためのコーナー」（※）というQ＆Aも素晴らしいと思いました。当事者のリアルな思いが綴られていて、ほたるちゃんのような若い世代はもちろん、上の世代にも自然と届くような内容になっていますね。

河野：あれも白川くんにお願いしたんです。台本を読んだうえで、当事者として伝えたいことを自由に書いてもらいました。僕は完全にノーチェックで、すべてお任せしています。

--白川さんの対応範囲があまりに広すぎてて、“監修”という言葉では収まりきらないですね。まさに新しい肩書きが必要だと感じました（笑）。河野：そうなりますよね（笑）。今後はこうした活動もやっていきたいという白川くんの思いもあって、肩書きがあったほうがいいんじゃないかと話してたところ、彼が提案してきたのが「インクルーシブプロデューサー」なんですよ。

「河野さん、初めてじゃないと思いますよ」--インクルーシブプロデューサーのような存在が、今後は他局でも求められそうです。

河野：本当はね、そういう役割が必要ないくらい、社会の認識が当たり前になっていくのが理想なんですけどね。いや僕もね、白川くんと話して気づいたことがたくさんあるので、彼がいなかったらダメだったなと改めて思います。たとえば、第1話でほたるが玄一にアイスを買ってもらうシーンがあるんですけど、「キス普通にするんですか？」と聞いてきたほたるに、玄一が「そういうの他の人に聞かないよね」と咎める。その後「だって初めてだからそういう人に会うの」「初めてじゃないんじゃないかなぁ」というやり取りがあるんですが、まさに僕と白川くんの実際の会話なんですよ。彼に話を聞かせてもらったとき、知らないことばかりで「ゲイの人と話すの初めてだから知らなかったな」と言ったら、白川くんから「河野さん、初めてじゃないと思いますよ」と返されたんですね。あの瞬間、これは絶対に台本に入れようと思いました。

--なかなかドキッとするシーンでしたが、まさか本当のやり取りだったとは……！

河野：自分が当事者ではない限り、知らないことだらけですよね。LGBTQに限らず、制作者の中に当事者がいたほうが絶対気づきがあるし、作品にとっても良いことが多いというのは、改めて今回感じました。

及川光博×手越祐也×白鳥玉季の異色トリオ誕生秘話

--個性豊かすぎるキャストの皆さんについても伺います。主人公・玄一を演じる及川光博さんは、意外にも河野さんの作品では初出演で、しかもGP帯ドラマの主演も初めてなんですよね。

河野：さきほどの話にもつながりますが、若い俳優さんと組むことが多かったので、ミッチーさんとご一緒する機会がなかったんですよね。基本的に僕のドラマでは、中年男性ポジションには、だいたい光石研がいる。光石さんには毎回出てもらっていて、僕の中で連続記録に挑戦しているくらいなので（笑）。

--ミッチーならぬ“ミツイッシー”ですね（笑）。及川さんはどちらかというとクールな役の印象が強いので、玄一のような朗らかなキャラクターは意外でしたが。ただ、そのホスピタリティ精神の高さはご本人とも通ずる気がしました。

河野：シリアスな作品をあまり観ないので、クールなミッチーさんを知らなかったんですよ。むしろ僕の中のミッチーさんは、ずっと「ちゃお☆」の人（笑）。玄一はおかしみのある人物なので、最初は芸人さんをキャスティングしようかなと考えていたくらいなんですが、そういえば普段から「ちゃお☆」と言ってる面白い人がいたぞとなって……（笑）。あんなに活躍されているのに、意外と主役のイメージが強くないのもいいなと思いました。

--さらに、相手役が手越祐也さんというのもびっくり仰天なキャスティングでした。河野さんの作品には『マイ☆ボス マイ☆ヒーロー』（日本テレビ系／以下、『マイ☆ボス』）以来約19年ぶり、手越さん自身も約7年ぶりのドラマ出演になります。

河野：ミッチーさんを主役にする以上、相手役は彼と同等、もしくはそれ以上のインパクトがないと戦えないよなと（笑）。じゃあ実際、30代の俳優さんで誰がいるだろうと考えてはみたんですが、素晴らしい俳優さんばかりだけど、なんか違うんだよなぁ……と頭を抱えていたときに、ふとテレビで流れたのが、手越祐也4年ぶりの『世界の果てまでイッテQ！』（日本テレビ系／以下、『イッテQ！』）で。

--まさかキッカケが『イッテQ！』だったなんて……！ これまで見たことのない手越さんの姿をたくさん見ている気がします。

河野：もともと索は、クールである種の落ち着きがあるけど、どこか諦めているキャラクターにしようと思っていたんですよね。そんな索とは真逆を突き進む手越くんが演じてくれて良かったです。

--『マイ☆ボス』のときは、18～19歳くらいだったと思いますが、30代後半を迎えた今の手越さんと比べて、どのような印象でしたか？

河野：もうあんまり覚えていないんですけど（笑）、『マイ☆ボス』の桜小路くんは、いつもキラキラしてて純粋で元気いっぱいで、いわゆる手越くんのパブリックイメージそのままなキャラクターでしたね。今回は彼も年齢を重ねていて、相変わらず見た目は少年みたいだけど、落ち着いた立派な好青年になっています。番宣も含めて、どんなことにも全力で取り組んでくれるのがありがたい。昔の映画なんですが、『疾走』という作品で役者・手越祐也を知ったんです。いろんなものを背負った陰のある少年役で、主演で。僕の中でそれがとても印象に残っていて、マイボスではキラキラキャラでしたが、もうひとつの彼の本質はそっちの陰の部分にあるんじゃないかと思ってるんです。なにか背負っている感じ。そっちにより強く惹かれるんです。だから今回の索にはぴったりだ、と思ったんです。

--インパクト特大のお二人に挟まれた、ほたる役の白鳥玉季さんも素晴らしいですね。ドラマ好きや映画好きにとっては、画面越しに成長を見守ってきた存在で、「もう15歳か……」としみじみする一方で、まだ15歳なのかと驚きます。

河野：白鳥さんは本当にすごくて、なんだかんだで彼女に目がいってしまう。画面の中でも作品を引っ張ってくれる存在なんですが、現場では普通の15歳なんですよ。まだ知らないこともたくさんあるし、純粋だし。新しいことに驚く彼女を見るたびに、まだ15歳だなと思うんです。でも、いざ芝居が始まると、彼女の目を見ているだけで、物語が成り立つような感じがする。白鳥さんだけが持っている本質的な力なんでしょうね。

--どの作品でも魅力的ですが、『ぼくたちん家』は、白鳥さんの一つの完成型を目撃したような気がしました。今回は満を持しての抜擢だったのでしょうか。

河野：中学3年生のほたるは裏の主役と言えるくらいに重要な役なんですが、彼女を誰に演じてもらうかはかなり悩みました。年齢が上で芝居ができる子にやってもらう選択肢はなかった。ほたると同じ15歳の俳優さんでとにかく探していたら、白鳥さんがぴったり15歳だったんです。

--そんな運命的な出会いが……！

河野：すでに有名な方とは知らず、見つけたときにはもう遅いかもと思っていたんですが、本当にたまたま。たまたま、まだ次の作品を決めていないという情報をキャッチして、すぐに台本を読んでもらいました。「お願いします出てください！」って（笑）。さらに運命的だったのは、ミッチーさんにもほぼ同時期にオファーしたんですよね。そのときに「この女の子（ほたる）が本当に重要だから、お芝居が上手じゃないと厳しいかもしれない」と話していたときに、ミッチーさんから名前が挙がったのが、白鳥さんなんですよ。

テレビドラマの作り手として守るべき“佇まい”

--まさに出会うべくして出会った組み合わせですね。そんな異色（？）トリオが歌う主題歌、THE HIGH-LOWSの「バームクーヘン」も毎回の楽しみになっています。

河野：今回はかわいらしい作品なので、出演者の歌声の中で物語を締めくくりたかったんです。もし歌ってもらえるなら、玄一と索、そしてほたるの3人が良い。彼らのハーモニーに合って、歌詞をフル尺で使えて、この世界観を補完できるメロディと歌詞……と考えていたら、「バームクーヘン」に行き着いて。ブルーハーツの時代から、甲本ヒロトさんは僕にとっての神様で、ドラマの中に彼の歌が常に入ってるんです。今回も半ば無謀にいろんなところへ提案して、最終的に実現しました。

--細部にまで河野さんの集大成を感じますね。3人の歌声が本当に素敵で、毎回最後まで聴いています。

河野：ありがとうございます。たいていのドラマは「流し込み」といって、本編の途中から主題歌をかけるんですが、台詞とかぶったりするのでフルボリュームで流せないから僕は好きじゃなくて。曲の勢いにそのまま乗っかれるメリットもあるんですけど、僕のドラマでは、必ず主題歌をタイトルバックで切り分けるようにしてるんです。

--たしかに！ 「青春アミーゴ」も「桃ノ花ビラ」も、他の作品もそうですね。

河野：だけど、あの1分40秒を確保するのは本当に大変なんです。正直、視聴率も落ちやすい。それでも、あの曲と生き物たちの姿でドラマが完成すると思っているので死守してます。

--3人の主題歌をフルで聴きたいのは、視聴者の総意だと思うのでなにとぞ……！

河野：カッコつけてるわけじゃないんですけど、そういう“佇まい”を守ることが、テレビドラマにとって大切だと思うんですよね。これから配信に勝っていくためにも。だからテレビドラマはダメなんだと言われても、あまり気にせず、突っぱねるところはちゃんと突っぱねようと思っています（笑）。

「恋は革命ですよ」はずっと心にあった木皿泉の名セリフ

--本作には印象的なセリフがたくさんあります。その中でも、太宰治『斜陽』から引用した「人間は恋と革命のために生まれてきたのだ」が、セリフを聞いたとき、とても河野さんらしいなと思ったんです。特に“革命”というワードが、世の中の端っこにいる人たちが少しでも世界を変えよう、せめて今よりも良くしようと立ち上がる河野さんの世界観っぽいなと。……もしかして、座右の銘だったりしますか？

河野：ガッカリさせてしまうかもしれないですが（笑）、百瀬の言葉で玄一がハッとするシーンを考えていた際、絶対に強いワードが必要だと思ったんですね。松本さんにも「ここは絶対に強いセリフが必要だからね」と再三伝えていたんですが、なかなかお互い浮かばなくて。困った末に、ネットで恋の名言を調べました。

--思っていたのと全然違いました……！

河野：（笑）。あと、「恋は革命」という木皿泉のセリフがあるんです。『Q10』（日本テレビ系）の第2話で、薬師丸ひろ子さんが「恋は革命ですよ。自分の中の常識がぜーんぶ、ひっくり返っちゃうようなものなの」と言うんですけど、僕はその言葉をずっと覚えていたんですね。今回も玄一の心に火がつくような強い言葉が必要だ。それを木皿さんは「恋は革命」と言っていたけれど、どこで思いついたのだろうかと。なにか代わる言葉がないかと調べていたら、太宰治の言葉が出てきて「これだ！」と。これやるよ、松本さんにドンっと出したら、最初は何回か消されましたが（笑）。

--消されたんですか（笑）。

河野：そういうやりとりを何回も重ねるんですが、最終的にはあのセリフがいいと無事に着地しました。これは松本さんと進める中で面白いと感じる部分なんですけど、その後玄一と百瀬が再会するシーンで、百瀬は『斜陽』を読んでるんですね。そのとき百瀬がまさに、いつもネットで名言を集めてて、お客様にもそれを言っちゃたんです～みたいなことを言うんですよ。

--松本さんが「恋は革命」の落としどころを探った痕跡が見えますね（笑）。前半でもお話しましたが、百瀬のような若い世代が、玄一みたいな大人に格言を授ける構図も新鮮でした。

河野：キャラクターの相関図を考える際に、20代～30代の女性をどこに置くか迷ったんです。年齢的に近い存在として、索の女友達が無難かなとも思ったんですが、せっかくなら、主人公に大きな影響を与えるのが若い女性でも面白いんじゃないと。ただ、「人間は恋と革命のために生まれてきたのだ」なんて強い言葉を、今の若い人が言い切れるだろうかという別の難しさもあって。たとえネットで拾った誰かの名言だとしても、あの言葉を言い切るためには、キャラクターにある種のファンタジー性が必要だと思ったんです。それで渋谷さんに託してみました。

20代の脚本家から絞り出た切実な「かすがい」--たしかに壮大なセリフですが、渋谷さんのほんわかしたお声だからこそ、スッと飲み込めた気がします。あともう一つ、気になるワードといえば「かすがい」です。自分のかすがいを考えるキッカケにもなったんですが、ズバリ、河野さんにとっての“かすがい”はなんですか？

河野：うーん、すごく難しい質問です。なんだろう、どんなことを言えばいいですか？（笑）

--そもそも“かすがい”は、どこから生まれたワードなんですか?

河野：これは松本さんなんですよ。実は最初に「今回は家を買う話をします」と伝えたところ、彼女は全然わからなかったらしいんですね。たしかにね、脚本家になりたくて、ひたすら夢を追いかけてきた20代の若い人にとって、家を買うこと自体がそもそもファンタジーじゃないですか。しかも、50歳のゲイ男性が家を買うなんて、松本さんには想像もできないわけです。どうにかしてその理屈を持ってこなきゃと考えた結果、「家をかすがいに」というセリフが生まれたんでしょうね。彼女の中にかすがい的なものが生まれなければ、この物語を自分の中に落とし込めなかったのかもしれないですね。

--今の20代が絞り出した切実な言葉だったんですね。先ほどの「恋は革命」にも通じますが、幼い頃に観たドラマに憧れつつも、今の自分はそうなれないなと、ある種の気後れのようなものを感じるのはわかります。『すいか』では横領した金額が3億円でしたけど、『ぼくたちん家』では3000万になっていて、そのスケールの違いにも時代を感じました（笑）。

河野：たしかに。『すいか』ではあの共同体がユートピアでしたが、『ぼくたちん家』は小汚いし、ユートピア感はないですね。……あ、僕のかすがいを思い出しました。お酒です。お酒を飲まないことには一日が終わらない。お酒は現実につなぎとめてくれている僕のかすがいです。

ハードルをあげて楽しんでほしい--予想の斜め上のかすがいでしたが、河野さんの切実な思いを感じました。ありがとうございます。最後にこれからの見どころを教えてください！

河野：回を重ねるごとに、どんどん面白くなってるなと感じます。第1話よりも第2話、第2話よりも第3話、第3話よりも第4話。第9話を書いている今（10月24日時点）も、確実にそう感じます。ぜひ、ハードルを上げて楽しんでください！

--楽しみです！ まさにテレビドラマの醍醐味ですね。

河野：そう思います、全部期待しててください！

