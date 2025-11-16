スルメイカ休漁騒動で露呈した日本漁業の杜撰



スルメイカ（写真：筆者提供）

【画像でわかる】イカの漁獲量が激減、価格も大幅に上昇している

スルメイカ漁の「休漁」が相次いでいます。小型イカ釣り漁船の漁獲枠が制限に達したためです。これに対して「目の前にイカがいるのに獲れない」「死活問題だ」といった声が漁業者や自治体から出ているそうです。

漁業を成長産業にしている北欧、北米などの国々ではとっくに禁漁している資源状態でも、予防的アプローチもなく獲り続けてしまう日本。ほぼ全魚種の資源量が減り続け大きな社会問題になっています。その背景には、科学的根拠に基づく数量管理・資源管理が不可欠という国際的な常識が、正しく伝わっていないことにあります。

このため漁獲枠に達すれば漁獲を止めることが国際的な常識であっても、「魚がいるのに獲れないので漁業者が困っている」といった報道になることが少なくありません。

スルメイカの資源量が中長期的には減ってしまう

今回スルメイカが漁獲枠に達したので獲れないことに対して、政治家が「増枠」を要求して通してしまいました。資源管理に関する正しい情報をもっていない政治家からすれば、地元からの「獲らせてほしい」という要望に応えた形になります。

水産資源は枯渇してしまったケースを除き、資源が残っていれば数年に一度、孵化した稚魚の生き残りが多いことがあります。北欧などではその資源（卓越年級群など）を大切に増やします。

しかしながら我が国では資源権利制度の不備で、せっかく増えようとしている資源を、まるで畑で芽が出たらすぐ刈ってしまうようなことを繰り返しています。これでは資源は増えようがなく、中長期的に見て資源量が減り、漁獲量が減り続けることは自明です。このため、世界全体では漁獲量が減少していないのに、日本だけは減少が止まらない事態に陥ってしまい、さらに悪化しているのです。





日本のイカ類の漁獲量推移をご覧ください。激減していることは一目瞭然かと思います。スルメイカがたくさん獲れていた頃は大きなイカが一杯100円前後が当たり前でした。しかしながら、今では供給が減って価格が上がり、下のグラフでわかるように、その4〜5倍前後の価格に高騰しています。





漁業者だけの問題ではない

自分ごとに置き換えればすぐわかることですが、漁業者としては、少しでも多く獲りたいというのは当たり前です。筆者のウェブサイトに対するコメントで、漁業者が悪いという内容がよく出てきます。もちろん、獲るのは漁業者です。

しかしながら問題の本質は、消費者の皆さんを含め、資源量が減っている魚を獲ったり、食べたりしてはいけないという意識が、世界の中で日本が特に低いことが根底にあります。このため魚が減る悲劇が全国で続き、地方の衰退が止まらないのです。

今回、小型イカ釣り漁船の漁獲枠が制限を超えてしまい、イカで有名な八戸市がある青森県の知事が水産庁に増枠を要請しましたが、「海水よりしょっぱい答え」と不満げだったと報じられています。

その後、水産基本法に基づき水産に関する重要事項を調査・審議する機関である水産政策審議会で増枠されたものの、すでに増枠分を139トン超過して漁獲済みでした。このため休漁のままになることに対して「怒りの声」という報道もありました。

漁獲枠に達すればそれ以上漁獲してはいけないことは、漁業を成長産業にしている国々では「常識」です。しかしながら我が国では、「イカがいるのに獲れなくて気の毒」という見方になりがちです。

数量による資源管理を軽視してきた日本

日本では、長年世界の常識である「数量管理」を軽視してきました。国連海洋法やSDGsでは、MSY（最大持続生産量、魚を減らさずに獲り続けられる最大値）をもとに「数量」で資源を管理しています。漁期、網目、漁船の大きさによる管理に効果がないとは言いませんが、最大限に威力を発揮しているのは数量管理（アウトプットコントロール）なのです。

数量管理がしっかりしていれば、漁獲枠が実際に漁獲可能な数量よりかなり少なく制限されます。このため価値が低い小さな魚は漁業者自ら避けますし、獲りすぎれば資源量が減って翌年以降に漁獲できる数量が減り、自分で自分の首を絞めてしまうことがわかります。このため「もっと獲らせろ!」といったことにはならないのです。

ところで、「休漁」という報道なのに、なぜ少ないながらもお店で鮮魚のスルメイカが売っているのを見かけることがあるのでしょうか。それは漁獲枠の配分に理由があります。漁獲枠を使い切っていない他の漁業は、小型イカ釣り漁船が休業している間も操業を続けられるのです。

水産庁は「国際的に見て遜色がない資源管理システムの導入」を目指しており、方向性はまさにそのとおりです。ところが、正しい情報の発信や教育の不足により、科学的根拠に基づく資源管理の本質が正しく理解されてきませんでした。このため漁業関係者との間で、不要な摩擦が起きてしまい中々前に進んでいません。

「早い者勝ちの争奪戦」となっていた

今回のスルメイカの漁獲枠に関して、なぜ小型イカ釣り船が目の前にいるのに獲れない問題が起きたのか。経緯を整理します。

もともと全体では獲り切れないほど大きな枠が、「沖合底曳き網」、「大中巻き網」、「大中イカ釣り」、「小型イカ釣り」に配分されていました。2024年の漁獲枠が7万9200トンで、同年の漁獲実績は1万7998トンにすぎませんでした。資源状態の悪化を受けて2025年の漁獲枠は1万9200トンへ大幅に削減。しかしそれでも前年の漁獲量を超える配分です。

ところが漁模様が良く、沖合底曳き網の漁獲枠に漁獲量が迫りました。本来であればそこで漁業を止めることで枠が初めて機能します。ところがあろうことか漁業者団体の要望で漁獲枠を6600トン（+34％）も増やしてしまいました。ゴールポストを動かしてしまったのです。さらに小型イカ釣り船の増枠要望後に1800トン増枠され、トータルで2万7600トン（当初比＋43％）増えてしまいました。

しかしながら、枠が増えてもすでに小型イカ船はその分を漁獲してしまっており、来年3月まで休漁となってしまい怒りが爆発しています。そもそも枠を超えていること自体が問題なのですが、その話題は出てきません。

さらに問題は、小型イカ釣り船向けの枠は設定されていたものの、県別や漁船別の「個別割当」になっていなかったのです。それで早い者勝ちの争奪戦となりました。南から北へ回遊するスルメイカ漁で、先に漁場に到達する南の漁船が枠を使い切ってしまい、青森など北の漁船が操業する頃には枠が残っていませんでした。

北の漁業者からすれば、目の前にイカはいるのに獲れない。増枠されたと聞いても、自分たちには1トンも回ってこない。この不公平感が怒りとなって爆発したのです。

ノルウェーなどでは「ありえないこと」

漁期中の増枠や、枠を超えて漁獲してしまっていることなど日本で起きていることは、漁業を成長産業にしている国々からすれば「ありえないこと」です。しかしそのこと自体がほぼ知られていません。そこでノルウェーの漁業管理を参考に、取るべき対策を明記しましょう。

■漁獲枠配分は、資源の減少が著しい間は、小型イカ釣り船をはじめ沿岸の零細漁業を最優先する。そして資源量が回復したら大型漁船への配分を増やす。ノルウェーでのマダラ漁で実施。

■漁獲枠配分は、県別・漁業別・漁船別など個別割当制度を徹底する。個別割当は漁獲枠配分での常識。個別割当にしないと、早いもの勝ちとなり乱獲を招く。小さくても何でも獲ってしまう。

■24時間・リアルタイムで漁獲量を報告し、漁獲枠の消化状況がわかるようにする。ノルウェーでは30年以上前から実施されている。日本でも実施可能。

上記の3点が同じ問題を起こさないための対策となります。

この記事を書いている最中に、北海道では小型イカ釣り漁船が操業できるよう、資源量などの調査を目的に道内の漁業者に限って漁を許可する方針を示しました。こうやってあの手この手でまたゴールポストを動かしてしまえば、他の県でも同様の措置を求めることになるでしょう。そして獲りすぎてまた獲れなくなる。次に悪いのは海水温だとか、外国漁船だとか責任転嫁が始まる。この繰り返しをやめるべく、資源管理の重要性の正しい理解が広がる必要があります。

休漁のままとした水産庁の判断は将来のための正しい判断です。漁獲枠を増やすより、たとえ獲れない分の補償を行ってでも、来期に資源をつなげていったほうがいいのです。獲れなくて死活問題だといって、自ら死活問題を招いてはいけないのです。

（片野 歩 ： Fisk Japan CEO／東京海洋大学 特任教授）