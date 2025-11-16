コートを脱いだ瞬間が勝負！マイナス３kg級【冬の“隠れ太り”を防ぐ】簡単ダイエット習慣
寒い季節は体が重く感じやすいもの。さらにコートや厚手ニットに包まれていると、ラインの変化に気づきにくく、「体重はほとんど変わっていないのに、なぜか太って見える…」という“冬の隠れ太り”が起きがちです。原因は、脂肪よりもむくみと姿勢の崩れによるシルエットの乱れ。つまり、生活習慣を少し整えるだけで、マイナス３kg級の細見えは叶うのです。そこで今回は、忙しい日でも続けられる簡単な見直しポイントを紹介します。
むくみは“冬太りの入口”。まずは水と塩分バランスを整える
気温が下がる冬は血流が滞りやすく、下半身や顔に水分が溜まりがち。夕方になると脚がパンパン、朝は顔がむくむ…という人は要注意です。意識したいのは「常温の水をこまめに飲む」こと。冷たい飲み物は内臓を冷やし代謝を落とします。また、鍋やスープなど冬に増える塩分多めの食事は、汁を少し残すだけでも翌朝の軽さが変わります。
夜は、ふくらはぎを下から上へ「１分ほどさするだけ」でも、ラインがスッと整います。
姿勢が崩れると、一気に“太って見える”。肩と骨盤をリセット
寒いと背中が丸まりやすく、これが一番“太って見える”原因になります。肩が前に入り、腹部が前に出てシルエットが厚く見えるためです。思い出した瞬間でいいので、「肩を軽く後ろにひらくこと」を意識してみてください。
また、椅子に座る時は、「骨盤を立てるイメージで背中をすっと伸ばす」だけで、お腹まわりの印象が変わります。これは筋トレより即効性が高い細見えテクです。
夜は“温かい×タンパク質”が正解。代謝を落とさない食べ方を
冬は体が冷えることで代謝が下がりやすい時期。夜ごはんは、「体を温めてくれるスープと、魚・鶏肉・豆腐などの消化にやさしいタンパク質を組み合わせる」のがおすすめです。睡眠中の巡りが整い、翌日のスッキリ感につながります。
反対に、夜遅い揚げものや甘いものは、冷えとむくみを加速させてしまうことも。「夜は体を温める食事、脂肪分や糖分の多い食べ物は昼にする」だけなら無理なく続けられます。
冬の隠れ太りは、むくみを流し、姿勢を整え、体を温める食べ方に切り替えるだけで変えられます。ぜひ今日できる小さな習慣から始めてみてください。＜取材＆文：beauty news tokyo編集部 監修：KEI（パーソナルトレーナー歴５年）＞
