元プロ野球選手でタレントの長嶋一茂（59）が15日放送された日本テレビ系「アナザースカイ」（土曜午後11時）に出演。3歳から通っているという米ハワイで過ごす様子が紹介された。

ハワイの自然や雄大な空が広がる草原のベンチに座り、来年1月に還暦を迎える一茂は「小学校から同級生だった友達から、“ちょうど今年の8月で最終の出社日を迎えました”っていうLINEが入ったんだよね。俺、それ聞いて、結構ドキッとしたね。“え〜、俺ってそういう歳なんだ”って。分かってはいるけどね」と自身の年齢を振り返った。

ただ、「定年の概念なんかないね。せっかく定年がない世界にいるんだから、東京にいる時は僕は仕事でも“楽しむ”。“無理してでも楽しむ”っていう思いがすごく強いんですよね。どんな状況でも楽しめないといけないと思ってるんで」と持論を語った。そして「私の周りのかたたち、超一流のかたたちに共通しているところっていうのは、どんな状況でも楽しんでるんだよね。“生業”を楽しんでる。自分もやるからには、タレントとして成長、進化をしたいと思ってるんで」と前向きに話した。