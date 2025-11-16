◆第３０回武蔵野Ｓ・Ｇ３（１１月１５日、東京競馬場・ダート１６００メートル、良）

第３０回武蔵野Ｓ・Ｇ３（東京）は３番人気の３歳馬ルクソールカフェ（レーン）が初対戦の古馬を撃破し、待望のタイトルを手にした。

横綱相撲だった。ルクソールカフェは４角４番手で直線を向き、残り２００メートル付近で先頭。あとは後続を引き離す一方で、最後は２着馬に３馬身半差をつけた。古馬を撃破して重賞初制覇に導いたレーンは「直線で仕掛けた時の反応がすごかったし、しまいの脚は力強かった。とてもいい勝利だった」と自身は天皇賞・春（ヘデントール）以来となるＪＲＡタイトルを涼しい笑顔で振り返った。

２４年８月の新馬戦（４着）以来のコンビ。進化は明らかだった。「いろいろな面で成長を見せてくれた。精神的な部分もですし、体も力強くなった」と鞍上。初の海外遠征で挑んだ２走前のケンタッキーダービーこそ１２着に終わったが、前走のジャパンダートクラシックで３着と改めて能力を証明した。これで東京・ダート１６００メートルは３戦３勝。得意舞台で再び上昇気流に乗った。

チャンピオンズＣ（１２月７日、中京）の優先出走権を獲得。可能性は広がるばかりだ。「まだ３歳なので、成長しながらクラスアップできそうで楽しみ」とレーン。２１、２２年のフェブラリーＳ連覇などＧ１級３勝を挙げた偉大な全兄カフェファラオの背中を追いかけていく。（坂本 達洋）

◆ルクソールカフェ 父アメリカンファラオ、母マリーズフォリーズ（父モアザンレディ）。美浦・堀宣行厩舎所属の牡３歳。オーペンデール／チェルストン／ワイナット＆ウェスターバーグアイルランドＵＬＣの生産。通算９戦５勝（うち海外１戦０勝、地方１戦０勝）。総獲得賞金は１億１２２８万６０００円（うち地方１４００万円）。重賞初勝利。馬主は西川光一氏。