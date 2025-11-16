現地メディアはフランクフルトが関心を持っていることを伝えていた

日本代表MF佐野海舟はドイツ1部ブンデスリーガのマインツで活躍を見せているが、冬の移籍市場に向けた去就について英衛星放送「スカイ・スポーツ」ドイツ版の記者フロリアン・プレッテンベルク氏が言及している。

佐野は11月14日に日本代表の国際親善試合ガーナ戦にスタメン出場し、先制ゴールのアシストをするなど活躍。中盤で絶大な存在感を放った。昨夏に鹿島アントラーズからマインツへ移籍した佐野は、昨シーズンは全試合に出場。今季も開幕からリーグ10試合連続フル出場と所属チームでも好調なプレーを続ける。

その佐野について、日本代表のチームメートであるMF堂安律が所属する同リーグのアイントラハト・フランクフルトが獲得に乗り出すという報道が現地メディアで報じられた。

しかし、プレッテンベルク氏は公式Xで佐野の去就問題について「フランクフルトと佐野海舟を結び付ける噂は、現時点では的外れ。マインツの非常に優れたミッドフィールダーだが、彼は現在フランクフルトでは話題になっていない」とした。

プレッテンベルク氏も「現時点では」と注釈をつけているように、さまざまなことが起こるのがサッカー界の移籍市場の常。日本代表でも評価を高める24歳は、ドイツをはじめ、今後も注目される存在になりそうだ。（FOOTBALL ZONE編集部）