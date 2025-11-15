株式会社ブリッツは、無線LAN機能を標準搭載した新型のレーザー＆レーダー探知機「Touch-LASER TL406RW」を、2025年11月13日に発売する。

同製品は、業界最大の4インチ液晶を採用し、日本無線製の最新取締機「JMA-600」にも対応。誤警報の多いXバンドについても従来比で約85%低減されている。常時最新データへ更新可能な通信機能に加え、専用OBDⅡアダプターによる詳細な車両情報表示にも対応する高性能モデルである。

ブリッツ「レーザー&レーダー探知機」に、無線LAN内蔵モデルを発売。業界最⼤4インチ液晶・最新取締りJMA-600にも対応し、誤警報もさらに低減。

好評の「レーザー&レーダー探知機」に、無線LAN通信機能を標準搭載したモデルを発売いたします。

従来機(TL405R)の基本性能は継承し、無線LAN機能を標準搭載。さらに従来機と⽐較し、Xバンドによる誤警報を約85%も低減。対応できる取締りが増えることで起こりやすくなる「誤警報」をしっかり抑え、常に最新のデータをいつでも更新できるよう進化しました。

○商品名︓ Touch-LASER(タッチレーザー) TL406RW

○仕様︓4.0インチ静電容量式タッチパネルディスプレイ

○URL︓ https://www.blitz.co.jp/products/tb_laser/tl406rw.html

○発売⽇︓2025年11⽉13⽇(⽊) 発売予定

※全国のカー⽤品店・EC販売サイト様などを通じて販売いたします。

■特徴

●無線LAN機能を標準搭載。いつでも本体だけでデータ更新が可能

従来機種ではオプション品で対応していた「無線LAN通信機能」を本体に標準搭載。インターネット通信への接続環境

(無線LANルータやテザリング)があれば、どこでも最新のGPSデータや公開取締情報をダウンロード・更新可能です。

※データ通信料はお客様ご負担となります。また、環境によっては接続に対応していない場合があります。

●JMA-600(NTG-962)/JMA-520/JMA-401取締機に対応

全国で導⼊が進む、⽇本無線製最新型可搬式レーダーオービス「JMA-520」・「JMA-401(レーダー式取締機搭載パトカー)」に対応。さらに新たに確認されたステルス式取締機の「JMA-600(NTG-962)」にも完全対応し、最新取り締まりを網羅。

●Xバンドの誤警報を⼤幅低減。従来機種と⽐較し、85%も低減。

Xバンド帯の誤警報を、従来品と距離で⽐較し85%低減。誤警報は排除し、より精度の⾼い取締り警報を実現します。

■Touch-LASERシリーズ基本特徴

ブリッツ「レーザー&レーダー探知機」シリーズオプションパーツの、OBDⅡアダプターに86/GR86/BRZ専用通信を搭載した「OBD2-BR1A-86」をリリース

レーザー&レーダー式移動⼩型オービスの取締に対応。レーザー受光部はクアッドセンサーでより⾼速な警報を実現。レーダー式オービス「MSSS」の新周波数による取り締まりにも対応しています。さらに業界最多21万件以上のGPSデータ、7.8万件以上の取締ポイントデータを搭載。(※2025年9⽉1⽇時点) 専⽤のGPSポイントデータは、完全無料で提供。常に最新のデータにご⾃⾝でアップデートが可能です。 ブリッツ独⾃のフルオート機能を搭載。速度や加減速Gを利⽤した独⾃のアルゴリズムで⾛⾏状態を分析し、不要な警報を⾃動でカットすることで、警報による騒がしさを軽減。⾯倒な設定も不要で、同乗者も快適に過ごせます。 ブリッツ⻑年の開発ノウハウを⽣かしたOBDIIアダプター接続に対応。より精度の⾼い警報の実現と、最⼤224項⽬の⾞両情報を様々なパターンで表⽰。常に⾞両情報のモニタリングが可能です。さらに86/BRZ専⽤通信搭載のアダプター(OBD2-BR1A-86)を利⽤すれば、GR86/86/BRZ専⽤の表⽰が可能に。より詳しい情報を表⽰する、⾞両モニターとして利⽤することができます。

○商品名 ： BLITZ Touch-LASER用 OBDⅡアダプター for 86/GR86/BRZ

○税込価格 ： \11,000

○本体税抜価格：\10,000

○コードNo. ： OBD2-BR1A-86

○JANコード ： 4959094150206

○販売開始日：2025年11月13日（木）

○商品説明

本製品はTouch-LASER用オプションパーツです。

86/GR86/BRZの専用通信対応。より細かい表示項目を取得可能。

アクセサリー電源を接続することでOBDⅡコネクターより安定した電源の供給はもちろんのこと、車速、エンジン回転数、燃費、ブースト圧などさまざまな車両のECU情報に加えて、燃料残量、ATF温度、触媒温度、ブレーキ液圧、O2センサー、空燃比 A/Fなどが表示可能となります。

また、車両ECUより車速を取得可能なので、GPSが途切れても自車位置を見失いづらくなり、トンネル内オービスなどの警報精度を向上させます。

詳細な86/GR86/BRZ表示可能項目は次ページや適合表をご確認ください。

※OBDⅡアダプターは適合表に記載の対応車種でしかご利用いただけません。

また、OBDⅡを使用した表示項目は車種により異なります。詳しくはBLITZホームページをご確認ください。

※燃料残量、ATF温度、触媒温度、ブレーキ液圧、O2センサー、空燃比 A/Fなどの項目はTouch-LASER 6シリーズと接続した際に表示可能になります。5シリーズ以前のTouch-LASERでは表示できません。

※赤字が本製品「OBD2-BR1A-86」を使用しGR86(ZN8)/BRZ(ZD8)専用通信で表示可能となる項目です。

※6シリーズのTouch-LASER（レーザー＆レーダー探知機）と本製品を合わせてご使用いただくことで、上記全ての項目が表示可能になります。

※従来のISO CAN通信も使用可能です。（黒字がISO CAN通信で表示できる項目です。）

※赤字が本製品「OBD2-BR1A-86」を使用し86(ZN6)/BRZ(ZC6)専用通信で表示可能となる項目です。

※6シリーズのTouch-LASER（レーザー＆レーダー探知機）と本製品を合わせてご使用いただくことで、上記全ての項目が表示可能になります。

※従来のTOYOTA通信も使用可能です。（黒字がTOYOTA通信で表示できる項目です。）

※従来品OBDⅡアダプター「OBD2-BR1A」をご使用のお客様向けのバージョンアップサービス（有償）を予定しています。

詳しくはWEBサイトをご確認ください。

商品に関するお問い合わせ【ブリッツ サポートセンター】

月曜 ～金曜 10:00 ～12:00、13:00 ～ 17:00

〒202-0023 東京都西東京市新町4-7-6

TEL：0422-60-2277 FAX：0422-60-0066

商品購入前のご相談・お問い合わせ TEL：0422-38-6330

リリース提供元：株式会社ブリッツ