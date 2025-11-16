K-1チャンピオン武尊と妻でタレントの川口葵夫妻に密着。世界と戦う武尊と結婚した川口の並々ならぬ覚悟に「いい子！」「すごい…」とMEGUMIらが感激する場面があった。

【映像】川口葵の水着姿＆試合に向けて追い込む武尊

11月14日（金）、ABEMAにて『ダマってられない女たち シーズン2』#11が放送。この番組はさまざまな女性の生き様に密着取材し、今を生きる女性の“幸せ”を飾らない言葉で語り尽くすトークバラエティ。MCはMEGUMI、剛力彩芽、ヒコロヒー。ゲストは川島海荷。

今回密着したのは、K-1で史上初めて世界3階級制覇を成し遂げた武尊（34）と今年7月に結婚したタレント・川口葵（26）。

2人は共通の知人を通じて出会い、初対面でお互いに好印象を持ったそう。武尊は「普段テレビを見ないんですけど、たまたま『ボンビーガール』で彼女が出ている回だけ見て」「（テレビと対面と）差がなかったので、嘘つけない人なんだろうなって」と感じ、川口も「そのままの自分を見せてくれる人」と第一印象を振り返った。ちなみに武尊にとって川口は「地球上で素を見せているのは3〜4人だけ。その中の1人」という。

今年7月に結婚を公表し、10月には披露宴を執り行った2人。順調に穏やかに愛を育んだように見えるが、川口はその裏で並々ならぬ覚悟を決めたという。

川口は「（夫が）体がボロボロになって働けなくなったら、私が働こうって。同じ生活はできないと思うけど…みたいな話はしています」と凛とした口調で告白。世界と戦う夫を献身的に支える妻の本音に触れ、MEGUMIは「いい子！」と声を詰まらせ、剛力も「すごい…！」とつぶやいた。