11月17日よりラオスを訪問される愛子さま（写真：工藤直通／アフロ）

（つげ のり子：放送作家、皇室ライター）

「陸に閉ざされた国」と呼ばれたラオスの今

戦後80年を迎えた今年、愛子さまの初の外国公式訪問地に決まったのは、東南アジアの内陸国ラオス。11月17〜22日の6日間の日程で訪問される予定で、今年はちょうど日本とラオスの外交関係樹立70周年の節目にあたる。

ラオスは、ベトナム、カンボジア、タイ、中国、ミャンマーの5つの国に囲まれた、インドシナ半島の中央に位置する小国だが、その歩みは決して平坦ではなかった。

フランスによる植民地支配、ベトナム戦争期の米軍による未曾有の空爆、クーデターによる王政の終焉、そして社会主義国家の樹立──。激動の歴史を経たこの国には、今も戦火の記憶とともに、静かに祈りを捧げる人々の暮らしが息づいている。

愛子さまの6日間の旅は、複雑な歴史を抱えるインドシナ半島の象徴的な国家・ラオスを舞台に、「過去と未来」「戦争と平和」をつなぐ意義深いものとなるだろう。

日本が初めて国際協力機構（JICA）による「青年海外協力隊員」を派遣したのは、1965年のラオスだった。以来、道路整備や発電所建設、教育・医療など多岐にわたる分野で交流が続いてきた。

2014年には、日本貿易振興機構（JETRO）が首都ビエンチャンに事務所を開設。日本企業の進出や投資を後押しし、経済的な結びつきが一段と強まった。

ラオスの主要な道路として物流の動脈となっていた「ビエンチャン1号線」は、路面の劣化などにより交通に支障をきたしていたが、日本の支援で道路整備を行い、経済活動の活性化につながった。

ラオスの首都・ビエンチャンの町並み（筆者撮影）

また、首都近郊のナムグム第一水力発電所では、日本の協力によって発電ユニットの増設が行われ、タイやベトナムへの電力輸出を支える要となっている。

一時はコロナ禍で経済が停滞したが、2025年にラオスは実質GDP成長率3.5％が見込まれているという。

平均年齢25歳という若い国でもあり、今後の発展が期待されていることから、現在、ラオスには約160社の日系企業が進出中だ。2022年には日本との間で特定技能に関する覚書も締結され、多くのラオス人が日本で農業などの技能実習に従事している。

かつて“Land Locked Country（陸に閉ざされた国）”と呼ばれたラオスは、いまや“Land Linked Country（地域を結ぶ国）”を掲げ、東南アジアの物流・交流の要として新たな道を歩み始め、日本との人的かつ経済的交流も活発になっているのだ。

戦争の爪痕と再生の象徴「パトゥーサイ」「タート・ルアン大塔」

こうした歴史と発展の過程をたどるラオスが、天皇皇后両陛下の長女・愛子さまの初の外国公式訪問先となったことは、まさにベストタイミングであったと言えるのではないだろうか。

ラオスは、2012年に当時皇太子であった天皇陛下が公式訪問された国であり、また今年は戦後80年という節目の年でもある。

ともすれば時間の経過とともに風化していく「戦争の記憶」を「若い世代に継承してほしい」という陛下の願いが愛子さまに伝わり、ラオスという“戦争の爪痕と再生の地”に興味を抱かせたはずだ。

両陛下が長年大切にされてきた「平和と友好の心」を、愛子さまは今、どのように受け止められているのか。その足跡を、今回のラオスご訪問日程とともにたどってみたい。

愛子さまは11月17日にラオスに到着される。

到着翌日の18日は、首都ビエンチャンの中心に立つ「パトゥーサイ」と、黄金に輝く巨大な寺院「タート・ルアン大塔」を訪問される予定だ。

パトゥーサイは一見すると凱旋門のようだが、実はフランスの植民地支配からの独立を記念し、戦争で命を落とした兵士たちを慰霊するために建てられたものだという。

パトゥーサイ（筆者撮影）

タート・ルアン大塔は16世紀に再建されたラオス仏教の象徴であり、国章にも描かれている。長い歴史の中で度重なる戦火に見舞われながらも、再建を重ねてきた“祈りの象徴”でもある。

タート・ルアン大塔（筆者撮影）

愛子さまがこの二つの場所を訪れることは、ラオスの人々の心の拠りどころを理解し、平和への願いを共有される象徴的な意味を持つだろう。

不発弾の恐ろしさを衝撃的に伝える「COPEビジターセンター」

翌19日、ベトナム戦争期に残された米軍のクラスター爆弾による、不発弾の被害を伝える「COPEビジターセンター」にも足を運ばれる予定だ。

この施設は、不発弾による被害の実情を啓蒙し、不幸にも不発弾の爆発によって障害を負った人々の義肢装具支援を行う拠点である。ラオスは世界で最も空爆された国と言われ、クラスター爆弾の不発弾は現在も地中に埋まっているため、事故が絶えずラオスの人々を苦しめている。

施設内には、不発弾となった小さな爆弾とともに、足を失った人々のための、おびただしい義足もツリー状に展示されているのだが、その様子は不発弾の恐ろしさを衝撃的に伝えている。

COPEビジターセンター内のクラスター爆弾展示（筆者撮影）

COPEビジターセンター内では義足をツリー状に展示している（筆者撮影）

愛子さまのご訪問は、戦争の傷跡と向き合い、誰もが支え合う社会を築こうとするラオスの努力に寄り添うものになるはずだ。

旅の後半、愛子さまは20日に、ラオス北部に位置する古都ルアンパバーンを訪問される。ルアンパバーンは「ラオスの心」とも呼ばれ、かつて王国の都として栄えた場所だ。1995年には街全体がユネスコの世界文化遺産に登録された。

世界遺産ルアンパバーン（筆者撮影）

メコン川とナムカーン川に囲まれた街並みには、黄金の寺院、フランス植民地時代のコロニアル建築の建物、そしてオレンジ色の袈裟に身を包んだ托鉢僧の姿が溶け合い、静謐でどこか懐かしい空気が漂う。

ルアンパバーンの托鉢（筆者撮影）

この地で愛子さまが訪問されるとみられるのが、ルアンパバーンを代表する寺院「ワット・シェントーン」。16世紀に建立されたこの寺院は、モザイクで描かれた“黄金の木”の装飾で知られ、ラオスの信仰と芸術の粋を示す名刹である。

ルアンパバーンの寺院ワット・シェントーン（筆者撮影）

ワット・シェントーン黄金の木（筆者撮影）

かつて王宮だった建物を改装した国立博物館では、ラオス王国の歩みをご覧になり、地名の由来ともなった「パバーン仏」と対面される予定だ。

ルアンパバーン国立博物館（筆者撮影）

この仏像は、敷地内にあるパバーン仏安置祠の中に鎮座しているのだが、そのポーズは実に独特だ。まるで目の前の何かをおさえるかのように、両掌を前に差し出し、顔の表情は静かに微笑んでいるようなのだ。現地の人によれば、これは争いを鎮める「仲裁のポーズ」なのだという。

パバーン仏安置祠（筆者撮影）

ラオス人は一般的に争いを好まず、問題があればその都度話し合って解決する道を選ぶという。パバーン仏の穏やかな姿は、長い戦乱の歴史を超えて平和を願ってきた、まさにラオスの人々の祈りを象徴しているようだ。

他の寺院にあった仏像。パバーン仏も同じ手のポーズ（筆者撮影）

敬虔な仏教徒が多いこの国で、愛子さまは「祈り」と「許し」が根づく文化の深さに触れられることだろう。

「共に生きる世界」への第一歩となる愛子さまの旅

愛子さまはルアンパバーンから日帰りでビエンチャンに戻られ、ラオス滞在の最終日21日には、現地で活動する在留邦人との懇談に臨まれる。

その席には、30年以上にわたって学校建設と職業訓練の支援を行っている、81歳の日本人女性・冨永幸子さんも招待されるという。

（前回記事参照／愛子さま初の海外訪問となるラオスの現実、深刻な貧困・格差の闇と草の根支援から見えた「希望の光」）

冨永さんは、1988年にNGO「IV-JAPAN」を立ち上げ、社会主義国という制度的制約の中で、日本とラオスを行き来しながら地道な人材育成を続けてきた。力強く異国の地で現地の女性たちに、希望の光を灯し続けてきた冨永さんの活動に、愛子さまも大きな勇気をもらえるはずだ。

冨永幸子さん（筆者撮影）

実はこの冨永さん、2012年の天皇陛下（当時皇太子）がラオスを訪問された際にも、懇談している。

今回は、長女の愛子さまと懇談されるというが、まるで“おばあちゃんと孫”のような温かな交流が、旅の締めくくりをやさしく彩ることだろう。

ラオスご滞在を終えたとき、愛子さまの胸にはどのような思いが去来するのだろうか。

今回の初めての海外公式訪問では、日程に沿って訪問先の一つ一つが、ラオスの歴史や現状、そして日本とのつながりを象徴している。“戦後80年”を迎えた日本にとって、また新しい時代の皇室にとって、愛子さまの旅は「共に生きる世界」への第一歩となる。

2025年 春の園遊会での愛子さま（写真：代表撮影／ロイター／アフロ）

筆者：つげ のり子