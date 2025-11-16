「やりたいこと？ 特にないっすね」と言ってくる生意気な若手に教えてあげたい名言とは？
そんなあなたに薦めたいのが、全世界45言語に翻訳され、世界500万部を突破しているベストセラー『やりたいことが見つかる 世界の果てのカフェ』（ジョン・ストレルキー 著／鹿田昌美 訳）だ。「何度読んでもハッとする」と話題の一冊から、おすすめの名言について紹介する。（構成／ダイヤモンド社・種岡 健）
「やりたいこと、ある？」
若手社員に「やりたいことある？」と聞くと、「特にないです」と即答される。
そんな場面が増えています。
上司としてはガッカリです。
せっかくチャンスを与えたいのに、本人が動かない。
何かに挑戦して失敗することより、最初から何もしないことを選ぶ。
そんな「受け身型の優秀さ」が職場を静かに蝕んでいます。
もちろん、彼らなりに理由はあるでしょう。
正解が見えない時代だからこそ、「これがやりたい」と言い切るのが怖い。
SNSで発言すれば叩かれる。
努力しても報われない。
そんな「冷めた合理性」が、夢を語る勇気を奪っているのです。
でも、「やりたいことがない」のではなく、「やりたいことを見つけるための問い」がないだけなのかもしれません。
「やる気」が生まれる瞬間
『世界の果てのカフェ』という本では、主人公が「問い」を通して人生の目的を見出していきます。
その核心を示す一節がこちらです。
答えを見つけたら、同じように強烈な意欲がわいてくる。
つまり、自分がなぜここにいるのか、なぜ存在するのかという、生きている理由を知ってしまうと、人はその理由を満たしたいと願うようになる。
たとえるなら、宝の地図の×印を見ているようなもの。
×の場所を知ってしまえば、宝を無視するのは難しくなる。
追いかけずにはいられなくなる。
自分がなぜここにいるかがわかれば、その目的を満たさないでいるのは、感情的にも肉体的にも難しくなるのよ
――『世界の果てのカフェ』（第9章）より
この言葉が教えてくれるのは、やりたいことは「外」から与えられるものではないということ。
それは、「問い」によって内側から掘り起こすものです。
まだ宝の地図を持っていないだけ
「やりたいことがない」と言う若手を責めるよりも、まず「地図」を手渡してあげるべきです。
その地図とは、「自分はなぜここにいるのか？」という問い。
この質問に本気で向き合った瞬間、人は変わります。
目的を知ってしまえば、行動せずにはいられなくなる――それが人間の本能です。
上司や先輩の役割は、答えを教えることではなく、「問いを渡す」ことなのかもしれません。
それが、自分で動ける人材を育てる一番の方法です。
問いを持つ人だけが、動き出す
「やりたいこと？ 特にないですね」と言う若手には、こう返しましょう。
「じゃあ、自分はなぜここにいるんだろう？」
この問いを一週間、考えてみてごらん。
やりたいことは、外の世界に落ちている宝ではなく、自分の中に眠っている「×印」です。
その場所を見つけるのは、いつだって「問い」から始まるのです。
（本稿は、『世界の果てのカフェ』の発売を記念したオリジナル記事です）