「やりたいこと？ 特にないっすね」と言ってくる生意気な若手に教えてあげたい。

そんなあなたに薦めたいのが、全世界45言語に翻訳され、世界500万部を突破しているベストセラー『やりたいことが見つかる 世界の果てのカフェ』（ジョン・ストレルキー 著／鹿田昌美 訳）だ。「何度読んでもハッとする」と話題の一冊から、おすすめの名言について紹介する。（構成／ダイヤモンド社・種岡 健）

「やりたいこと、ある？」

若手社員に「やりたいことある？」と聞くと、「特にないです」と即答される。

そんな場面が増えています。

上司としてはガッカリです。

せっかくチャンスを与えたいのに、本人が動かない。

何かに挑戦して失敗することより、最初から何もしないことを選ぶ。

そんな「受け身型の優秀さ」が職場を静かに蝕んでいます。

もちろん、彼らなりに理由はあるでしょう。

正解が見えない時代だからこそ、「これがやりたい」と言い切るのが怖い。

SNSで発言すれば叩かれる。

努力しても報われない。

そんな「冷めた合理性」が、夢を語る勇気を奪っているのです。

でも、「やりたいことがない」のではなく、「やりたいことを見つけるための問い」がないだけなのかもしれません。

「やる気」が生まれる瞬間

『世界の果てのカフェ』という本では、主人公が「問い」を通して人生の目的を見出していきます。

その核心を示す一節がこちらです。

問いかけることで、答えを探そうという意欲がわいてくるの。

答えを見つけたら、同じように強烈な意欲がわいてくる。

つまり、自分がなぜここにいるのか、なぜ存在するのかという、生きている理由を知ってしまうと、人はその理由を満たしたいと願うようになる。



たとえるなら、宝の地図の×印を見ているようなもの。

×の場所を知ってしまえば、宝を無視するのは難しくなる。

追いかけずにはいられなくなる。

自分がなぜここにいるかがわかれば、その目的を満たさないでいるのは、感情的にも肉体的にも難しくなるのよ

――『世界の果てのカフェ』（第9章）より

この言葉が教えてくれるのは、やりたいことは「外」から与えられるものではないということ。

それは、「問い」によって内側から掘り起こすものです。

まだ宝の地図を持っていないだけ

「やりたいことがない」と言う若手を責めるよりも、まず「地図」を手渡してあげるべきです。

その地図とは、「自分はなぜここにいるのか？」という問い。

この質問に本気で向き合った瞬間、人は変わります。

目的を知ってしまえば、行動せずにはいられなくなる――それが人間の本能です。

上司や先輩の役割は、答えを教えることではなく、「問いを渡す」ことなのかもしれません。

それが、自分で動ける人材を育てる一番の方法です。

問いを持つ人だけが、動き出す

「やりたいこと？ 特にないですね」と言う若手には、こう返しましょう。

「じゃあ、自分はなぜここにいるんだろう？」

この問いを一週間、考えてみてごらん。

やりたいことは、外の世界に落ちている宝ではなく、自分の中に眠っている「×印」です。

その場所を見つけるのは、いつだって「問い」から始まるのです。

（本稿は、『世界の果てのカフェ』の発売を記念したオリジナル記事です）