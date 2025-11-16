「一緒にプレーするためには…」久保建英との共演を“目標”に掲げる天才アタッカーの覚悟【日本代表】
［国際親善試合］日本 ２−０ ガーナ／11月14日／豊田スタジアム
久保建英と佐藤龍之介の共演はあるのか。そんな興味を抱きながらガーナ戦を記者席から見ていたが、残念ながらこの試合でそれは実現しなかった。
2025年６月10日のワールドカップ・アジア最終予選のインドネシア戦（日本が６−０で勝利）、久保と交代してピッチに立った佐藤は試合後の囲み取材で「一緒にプレーしたい思いがあった」と告白している。
そうした経緯があったから、ガーナ戦では期待していたのだ。久保と佐藤、同じピッチでプレーしてほしいと。ともに技術が高く、戦術的インテリジェンスも備えているので、この２人がシャドーでコンビを組んだら面白いと考えているからこそ、ガーナ戦翌日のミックスゾーンで佐藤に直撃してみた。
「今、久保選手と一緒にプレーしたい気持ちは？」
すると、佐藤はこう回答した。
「その気持ちは強いです。ただ、一緒にプレーするためには自分の序列を含め全てを高めないといけない。良い目標です」
久保とピッチで並び立つ。それは19歳の天才アタッカー・佐藤がスケールアップした証となるだろう。
取材・文●白鳥和洋（サッカーダイジェストTV編集長）
