佐藤はボリビア戦で結果を出せるか。写真：金子拓弥（サッカーダイジェスト写真部）

［国際親善試合］日本 ２−０ ガーナ／11月14日／豊田スタジアム

　チャンスをもらいながらも目に見える結果を残せなかった。

　2025年11月14日のガーナ戦、19歳のアタッカー、佐藤龍之介は終盤の82分から途中出場。しかし、３−４−２−１システムのシャドーを任されたが、ゴールもアシストも決められなかった。

　投入時、すでに日本は２−０とリード。どうしても点が欲しいわけではなく、どちらかといえば失点したくない。このまま完封勝利が理想という状況下で攻撃的なポジションを担う難しさが、この日の佐藤にはあった。

「２−０のまま終わらせられればベストですが、途中から出る選手はやはり点を取りに行きたい。その気持ちを持ちつつ、前線と後ろのプレスにズレが生まれないようにプレーするところに難しさを感じました」
 
　今季ファジアーノ岡山で不動のレギュラーである佐藤も、日本代表ではサブ扱い。“先発出場と途中出場の違い”を尋ねると、次の答が返ってきた。

「自分はどのポジションで出るかも分からなくて。もちろんある程度の想定はしていますが、ウイングバックかシャドーをやる前提で集中して試合を観ていても、やはりピッチに入ると雰囲気も踏まえてすぐに慣れない。入った瞬間からアジャストできるようにしたいです」

　来年のワールドカップに向けて日本代表に生き残るにはまず、限られた時間で結果を出さないといけない。その挑戦について、佐藤は独自の見解を示した。

「ゴールが一番大事ですが、自分のプレーを出すところに僕はフォーカスしてやりたいです。得点は自分の特長を発揮できた時についてくるかなと。ゴールばかりに意識が行かないようにしたいです」

　18日のボリビア戦、出番があれば持ち前の攻撃センスを存分に披露してほしい。

取材・文●白鳥和洋（サッカーダイジェストTV編集長）

