イソコンの運転員らは、なぜ「知識不足」だったのか…INPOの報告書で鋭く指摘された「判断ミスの根本的な原因」

東日本壊滅はなぜ免れたのか? 取材期間13年、のべ1500人以上の関係者取材で浮かび上がった衝撃的な事故の真相。他の追随を許さない圧倒的な情報量と貴重な写真資料を収録した、単行本『福島第一原発事故の「真実」』は、2022年「科学ジャーナリスト大賞」受賞するなど、各種メディアで高く評価された。文庫版『福島第一原発事故の「真実」検証編』より、その収録内容を一部抜粋して紹介する。

福島第一原発事故の悪化を決定付けた1号機のイソコンを巡る判断ミス。米国原子力発電運転協会・INPOの報告書によって明らかになったその根本的な原因はまさかの「運転員や緊急時対応要員の知識不足」。運転員や緊急時対応員はなぜ知識不足だったのか…。米国原子力規制委員会・NRCなどへの取材を通して日米の危機対応への考え方の違いに切り込む。

INPOの報告書

福島第一原発事故の悪化を決定づけた、1号機のイソコンを巡る判断。アメリカでこの問題を厳しく指摘した報告書がある。

「IC〔イソコン〕に関する詳細な知識の不足が、ICが適切に運転しているか否かの診断を困難にした可能性がある」

「何人かの運転員は、〔イソコンの〕復水器タンクに十分な水があり、補給せずに10時間程度運転できることを理解していなかった」

米国原子力発電運転協会・INPOが2012年8月にまとめた「福島第一原子力発電所における原子力事故から得た教訓」に書かれている一節である。ここには、日本の政府や国会の事故調査報告書には書かれていない、具体的な知識の不足が厳しく指摘されている。

INPOは、原発の安全性と信頼性の推進のため、アメリカの電力会社などによって1979年に設立された機関である。INPOは、事故後、東京電力の依頼を受けて、検証チームを日本に派遣し、事故当時の記録や報告書を精査し、中央制御室で事故対応に当たった運転員たちから直接聞き取り調査を行い、この報告書をまとめている。安全神話に囚われていた日本にとって、心に突き刺さる指摘がいくつもされている。

根本的な問題を指摘

この報告書の優れているところは、運転員や緊急時対応要員の知識不足を指摘するだけでなく、「なぜ、知識不足だったのか」という、より根本的な問題を指摘していることだ。

「知識不足の大半は、教育訓練に対する体系的なアプローチを用いずに作成した教材と教育訓練のあり方にさかのぼることができる」

「コンピューターベースの教育訓練環境と低頻度の再訓練（3年毎）に依存したことで、知識を保持するとともに理解を深める上での脆弱性がもたらされた」

指摘されているのは、イソコン操作の知識の欠落とそれをもたらした教育訓練の不備だった。アメリカから原発を輸入し、原発の安全管理のノウハウを学んできたはずの日本が、なぜ危機対応や教育・訓練に重大な弱点を抱えることになったのか。取材班は、アメリカの原子力行政を統括する米国原子力規制委員会・NRCなどを取材し、危機対応の考え方や備え方に日米でどのような違いがあるのか、その深層を探ることにした。

