遺品が「段ボール」に包まれて送り返された…副操縦士の自殺に巻き込まれた遺族を待ち構えていたドイツ航空会社の「冷酷な対応」

おしゃれに老いる、素敵に老いる、小さくて快適な暮らしのための、スッキリする断捨離。ところでお金は？ 住まいは？ 親の介護は？ お墓はどうしよう？

日本でしばしば話題になる「老い支度」だが、ドイツ人はどうしているのか？ 合理的で節約を重んじているのか？ 親子関係はどのようなものだろう？

日本とドイツにルーツを持つサンドラ・ヘフェリンが、実際のインタビューをもとに綴る実用エッセイ、 『ドイツ人は飾らず・悩まず・さらりと老いる』 より、一部を抜粋・編集してお届けする。

『ドイツ人は飾らず・悩まず・さらりと老いる』 連載第85回

『副操縦士の“自殺”に巻き込まれて乗客が全員死亡…スペイン語を学び第二の人生を歩みだした父に訪れた「悍ましい死」』より続く。

予期せず、ある日突然に

ユリアさんは父親と仲が良く、お互いが住む日本とドイツを行き来していました。父娘の関係は、父親が70代や代になるまでずっと続くと思っていたのです。

“Er wurde aus dem Leben gerissen.”

インタビューでユリアさんはしばしばこう口にしました。「人生を謳歌している人が、突然、人生を終了させられた」という意味あいで、犯罪や事故に巻き込まれるなど、不慮の死を遂げた人に対して使われる言い回しです。「予期せず、ある日、突然に」というニュアンスが強く、長い闘病生活を経て亡くなった人には当てはまりません。

「事故」ではあるものの、副操縦士が「意図的に」乗客を道連れにした状況だったため、ユリアさんは「父親は殺された」という気持ちでした。さらにドイツの航空会社は責任を感じて詫びるどころか、「我々も被害者である」というスタンスだったのです。

航空会社が副操縦士の異変に気づいていたら、事故は防げたかもしれない……遺族が複雑な気持ちになるのも無理はありません。コックピットから締め出された機長が、最後まで必死にドアを叩いていたことも判明し、ユリアさんは無念でした。

「死ぬまでの最後の数分、父はどんな思いでいたのかと思うと、本当に嫌な気持ち……」

怒りと悲しみ

ユリアさんは語ります。

「自分がこういう経験をするまでは、人が死ぬと、残された人は『悲しみ』にだけ向き合うのだと思っていた。でも実際はやることが沢山あるのよね」

まず大変だったのは航空会社との交渉でした。たとえば航空会社は、遺族全員が墜落現場のフランスで追悼し、現場の遺品を見て本人確認ができるよう、近くのホテルを用意しました。ところが「2泊まで」という条件付きでした。日本在住のユリアさんの場合、移動時間や時差を考えると、2泊ではほぼ不可能です。悲しみに打ちのめされている中で、事務手続きや細かい交渉をしなければならず、精神的消耗はかなりのものでした。

ユリアさんは、「自分の中の怒りと悲しみが尋常ではなかったから」と前置きしつつ、「いろんなことに憤りを感じた」と言います。航空会社が遺族に寄り添わず、弁護士や保険会社任せのドライな対応だったこと。遺品が雑に放り込まれた段ボール箱が送られてきたこと。辛いことがたくさんありました。

