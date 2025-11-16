【校閲クイズ】「その老舗旅館は資金繰りに苦しみ、まさに青色吐息だった」。 この文章のどこが誤っているか、分かりますか……？

雑誌や書籍などの信頼性を保つため、重要な役割を担う「校閲」という仕事。

校閲とは、誤字脱字など表記のチェックのほか、内容の矛盾や誤りがないかどうかも、調べて確認することです。「校正」も似たような意味で用いられることがありますが、厳密にいえば、校正は調べる要素を含みません。

テレビドラマやドキュメンタリー番組のおかげで、この仕事の認知度は大幅にアップしていますが、実際にどんな仕事をしているのか、もっと詳しく知りたい……という方もいらっしゃるかもしれません。

そこで、校閲という仕事の一端、そして言葉の奥深さを、クイズを通して知ることができる企画を考えてみました！

以下の文章の誤りを見つけてみてください。

つぎの文章の誤りを見つけてください

「その老舗旅館は資金繰りに苦しみ、まさに青色吐息だった」

答えと解説は、次ページをご覧ください。

なぜか往年の歌謡曲が頭に流れてきそうな誤植。もしかしたら書き手の頭にも同じ曲が流れていたのかもしれません。言うまでもなく苦しいときにつくため息やそのような状態を指すのは「青息吐息」です。

× 「その老舗旅館は資金繰りに苦しみ、まさに青色吐息だった」

〇 「その老舗旅館は資金繰りに苦しみ、まさに青息吐息だった」

