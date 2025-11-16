輸入米は発がん性の高い”カビ毒”付き!?…日本だけが”ウルグアイ・ラウンド”に違反してアメリカに媚びへつらう異常な外交交渉の実態

2024年に端を発した「令和の米騒動」。2025年までのわずか1年でコメの価格は6割以上暴騰した。政策対応は刻々と打ち出されているものの、先行きはなお不透明――日本人の主食であるコメを「買えるかどうか」を気にしながら節約を強いられる日々が続いている。

農業は国防そのものだ。世界の供給網が揺らげば、四方を海に囲まれた島国・日本は一気に脆弱になる。国難を乗り切るためにもっとも大切なのが「食料安全保障」なのだ！

コメが買えない、高い、この異常事態をどう乗り切るのか？そして、この未曾有の危機の裏側には何があるのか…。この国の食料問題の「暗部」と闘い続ける東大教授・鈴木宣弘の告発と提言の書『もうコメは食えなくなるのか』より一部抜粋・再編集してお届けする。

『もうコメは食えなくなるのか』連載第12回

『アメリカとの関税交渉に完敗した日本…トランプ政権の“脅し外交”に逆らえない“弱腰”な日本政府と輸入米がもたらした「飢餓のリスク」』より続く。

早々に切った「最後の切り札」

関税をめぐる外交交渉をするとき、コメの輸入枠拡大はキラーカード（最後の切り札）でなければならない。

そうなる前に、交渉によって日本が少しでも有利になるよう押し戻さなければならない。ところがあろうことか、日本は簡単に切ってはならないキラーカードを、いきなりアメリカに提示してしまった。まともな交渉では、およそ考えられない悪手だ。

ビジネスパーソンが交渉事に臨むときには、誰だっていくつもカードを準備していく。一つずつカードを切り、相手が得をしていると錯覚させながら、こちらの利益を最大化する。その際、キラーカードは袖の下に隠し続け、決して手の内を明かさない。

決定的な無差別原則違反

思い返せばTPP（環太平洋パートナーシップ協定）という大変な貿易交渉に臨んだとき、日本はアメリカに「コメの追加輸入枠を7万トン提供する」と約束した（2016年2月署名）。

第1次トランプ政権が発足すると、トランプ大統領は「アメリカはTPPから離脱する」と宣言した（2017年1月）。TPP離脱によって「コメの追加輸入枠を7万トン提供する」というアメリカとの約束は消えたのだから、たとえトランプ大統領からコメの輸入拡大を要求されても、機械的に突っぱねればよい。なのに日本は、第2次トランプ政権での関税交渉のなかで、アメリカの要求をどう実現するか必死に検討してきた。

その結果、77万トンのミニマム・アクセス米の枠内で、アメリカのコメの輸入を2025年現在の35万トン前後（77万トンの約半分）から75パーセントも増やし（25万トン増）、60万トン強まで拡大するという。77万トンのミニマム・アクセス米のうち、60万トン強をアメリカ産が占める異常な「差別待遇」だ。かたや、タイやオーストラリア、中国など他国のミニマム・アクセス米の枠は、わずか17万トンまで目減りしてしまうことになる。

77万トンのミニマム・アクセス米のうち、35万〜36万トンをアメリカから買い入れることは、日本とアメリカの間の「密約」にすぎない。ウルグアイ・ラウンドで決まったのは「多国間取引によって、年間77万トンの無関税の輸入機会を提供する」という約束だ。多国間での合意が結ばれているにもかかわらず、差別的にどこか特定の国だけを優遇してはならないに決まっている。

アメリカだけ突出して、35万〜36万トンもの買い入れを日本が保証する。そんなことを文章に残せば、WTOの国際的なルール違反になる。無差別原則違反であり、最恵国待遇（most favored nation treatment）違反だ。無差別原則に抵触するとまずいことを、日本は重々承知している。だから表向きは「そんな約束はしていない」と言い張り続けた。

日本のコメ市場の危機

今回のコメ騒動を受けて、日本はミニマム・アクセス米のうち年間35万〜36万トンだったアメリカ産米輸入を「75パーセント増やす」という「密約」を結んだ。正式に文書には残せない口約束だ。トランプ大統領はSNSの投稿で、その口約束の中身を全部バラしてしまった。

75パーセント増やすということは、ミニマム・アクセス米77万トンのうち、実に60万トンをアメリカ産米が占めることを意味する。アメリカにとってみれば、自分のところで作ったコメがたくさん増えることは喜ばしい。それが77万トンというミニマム・アクセス米の枠内であろうが、枠外であろうが、輸出が増えれば万々歳だ。

いきなりアメリカ産米の買い入れをドーン！と増やしたとき、国内のコメ市場に大きな影響を及ぼさないわけはない。アメリカから輸入するコメは主食用米、カリフォルニアの中粒種（通称「カルローズ」）だ。主食米として十分使えるおいしいコメがバンバン入ってくれば、日本産のコメ市場は当然脅かされる。

輸入総量が増えるわけではないと言うが、まず、からっぽに近い備蓄米に充当されるだろう。備蓄米は加工用だから主食米に影響ないと主張しているが、今回も備蓄米を主食用に回したではないか。定期的に備蓄米を主食用に放出することも選択肢だ、と小泉大臣も言い出したので、間違いなく国内の主食米市場にアメリカからの輸入米が影響することになるだろう。

輸入米にはカビが生えている可能性も

さらに、輸入米には、船で運んでくるときに、日本では禁止の収穫後農薬である防カビ剤などがかけられている。加えて、防カビ剤をかけていても、発がん性の高いアフラトキシンというカビ毒が結構検出されている。こうしたリスクも消費者は認識しないといけない。

また、第1次トランプ政権時代には、中国がアメリカとの約束を反故にした300万トンのトウモロコシまで「尻拭い」で買わされた。日本側は、「尻拭い」とは国内向けには言えないので、蛾の幼虫の被害のためにトウモロコシを追加購入しないといけなくなったと虚偽の説明をして、処理しきれないトウモロコシの追加輸入を発表した。

今回は、最初から、トウモロコシに加えて大豆も「尻拭い」で買うことを認めている。「遺伝子組み換え＋除草剤＋防カビ剤」のトウモロコシと大豆の一層の輸入拡大は消費者のリスクを高めるし、国産トウモロコシや大豆の増産にも水を差すことになる。日本は大豆もトウモロコシも、米国産より割安なブラジル産の輸入を増やしつつあったが、米国産に逆戻りで、価格も高くつくことになる。

『「自動車産業」を守るために“生贄”にされた「日本人の食卓」…トランプ大統領の“ヤクザ交渉”に屈服して開放された「日本のコメ市場」』へ続く。

【もうコメは食えなくなるのか】

コメが買えない、高い、この異常事態をどう乗り切るのか？

この国の食糧問題の「暗部」と闘い続ける東大教授の告発と提言！

アメリカの陰謀「胃袋からの属国化」――地域産業、地域農業を潰し、日米のお友達企業の利益ばかりを追求する「悪魔の農政改革」の深層！

「『日本人がコメが食えない時代が訪れる』と悲観ばかりしていられない。自分が今いる場所で、できることをすぐに始める。そこから『食』の未来への希望がきっと見出せるはずだ」

（本文より）

農業こそは国防。「食料は国防だ」と言うと、「戦争に備えてロジスティックス（兵站）を確保しなければならない」という勇ましい議論だと勘違いされがちだが、そうではない。世界各国が食料危機に陥れば、日本人が食べる食べ物が足りなくなったときに融通してもらえなくなる。そうなれば、四囲を海に包囲された島国・日本はおしまいとなる。

国難を乗り切るためにもっとも大切なのが「食料安全保障」なのだ！

（目次）

はじめに 日本を襲った四つの衝撃

序 章 「令和のコメ騒動」序曲

第一章 減反政策という桎梏

第二章 ミニマム・アクセス米とトランプ大統領

第三章 政治家が示すべき稲作ビジョン

第四章 農業は国防

第五章 日本農業 希望の灯

おわりに

【つづきを読む】「自動車産業」を守るために”生贄”にされた「日本人の食卓」…トランプ大統領の”ヤクザ交渉”に屈服して開放された「日本のコメ市場」