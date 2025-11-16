先日、愛知県豊明市のスマホ条例が話題になりましたが、調べると愛知県内にユニークな条例が多くあることが分かりました。一体、どんな目的で作られたのでしょうか？

【写真を見る】ユニークな“ご当地条例” トマトジュースや地酒で乾杯 写真を撮る時はワタリガ二ポーズ なぜ制定された？関係者に聞いてみた

10月1日、愛知県豊明市で“ある条例”が施行され、話題となりました。

（豊明市 浅井俊一教育部長）

「スマートフォン等の適正使用を促す対策を総合的に推進するため」

スマホの使用を1日2時間以内とするよう促す条例。子どもに限らず、全市民を対象にしたスマホ条例は全国初です。

（20代）「きのう8時間。インスタグラムだけで5～6時間」

（20代）「特にお子さんがいる方とかは、話し合うきっかけになればいいのかなと思う」

（70代）「年代的にそんなにゲームをやるわけでもないし、メールを送ったりも頻繁にはしないので、2時間以内といわれれば、そうかなと。子どもたちは『なんで行政がそこまで？』と」



住民からは賛否の声も…



（浅井教育部長）

「条例の意図としては各個人・各家庭で、それぞれの使い方を見直すきっかけに。家族で話し合う機会をもってもらうことを促すため」

｢条例｣と｢法律｣の違いは？

また、三重県桑名市では、悪質なカスハラ＝カスタマーハラスメントをした人の名前を市が公表するという、いわゆる「カスハラ条例」が、全国で初めて施行されるなど、いま注目される「条例」。



しかし、意外と「条例」について知らない人も多いのではないでしょうか？



（20代）「法律の方が効力としては強いイメージ。条例は市とか単位としては狭いのかなと」

（80代）「条例は地方、法律は国」

改めて「条例」について専門家に話を聞くと。



（弁護士法人心 小島隆太郎弁護士）

Q.法律と条例の違いは？

「大きく違う点は2点。『誰が作っているか』と『どこまで効力が及ぶか』が違い」



法律と条例の違いは主に2つ。「誰が作るか」そして「効果が及ぶ範囲」です。「法律」は国会で定められ、効果が及ぶ範囲は国全体。一方で「条例」は地方議会で制定され、範囲も制定した自治体に限られます。

「条例」に関して、特に多かった街の声が…



（街の人）

「条例の方が絶対ではないイメージ」

「法律は絶対守らなければいけないイメージ。条例はどっちかというと、ルール・規則に近いというか…」



（小島弁護士）

Q.「条例は罰則なし」という意見が多かったが？

「条例は罰則がないものも多いが、罰則がある条例ももちろんある。必ずしも罰則がないとは言い切れない」

写真を撮る時は“ワタリガニ”ポーズ？

「条例」と聞くと堅苦しいイメージもありますが、実は「ご当地条例」と呼ばれるユニークな条例も全国各地に存在します。



例えば、北海道中標津町には、牛乳での乾杯を推奨する条例が。青森県板柳町には「りんご丸かじり条例」が。さらに大阪府泉佐野市には…



（泉佐野市農林水産課 吉備俊彦さん）

「ワタリガニの普及の促進に関する条例。通称“ワタリガニ条例”」

大阪府内でも有数のワタリガニ漁獲量を誇る泉佐野市。“ワタリガニ条例”の第5条には…



「市民、事業者及び市は、写真を撮影する際にワタリガニを表す姿勢をとることを求める」



（吉備さん）

「脇を上げて…大げさにすると顔の真横にカニの爪がくる感じで“ワタリガニ”とします」

乾杯する時は“トマトジュース”で⁉

もちろん「ご当地条例」は東海地方にも…



愛知県東海市には、“ある野菜”に関する条例があります。



（東海市健康推進課･天野愛作総括主任）

「『東海市トマトで健康づくり条例』というユニークな条例を制定して、事業を実施しています」

市民の健康作りに対する意識の向上などを目的に制定。トマトジュースによる乾杯などを推奨しています。東海市では毎日10日を「トマトの日」と命名。



「トマトの日」には、市内の小中学校で、トマトを使った給食が提供され、児童らの人気を集めています。

なぜ“トマト条例”が制定された？

さらに、条例に基づいたこんな施設も。



（天野総括主任）

「こちらが“とまと記念館”になります」



条例に基づき運営している「とまと記念館」。こちらでは、管理栄養士が中心となり、トマトにこだわった健康メニューを提供。

体に優しく、さらにリーズナブルということもあり、平日であっても、ランチ時には大盛況！



（名古屋から・東海市出身）

「一つ一つに真心がこもっている料理。おいしくいただいた」

ではそもそもなぜ、東海市で「トマト」なのでしょうか？



（天野総括主任）

「実はカゴメさん」



日本初の「トマトジュース」を作った食品メーカー「カゴメ」。その創業地が東海市という縁で「トマト条例」が制定されたといいます。



（天野総括主任）

Q.東海市のトマトの生産量は？

「生産は…そんなに…」

トマトジュースだけじゃない…江南市は“地酒”で乾杯！

岐阜県との県境にある愛知県江南市にも、ユニークな条例が！



（江南市商工観光課･佐藤雅也主任）

「江南市乾杯条例です」



通称“地酒で乾杯条例”。市民に、もっと地元のお酒に親しみを持ってもらおうと、今から約10年前に制定されました。



（佐藤主任）

「宴会などの乾杯の際に、地酒を使ってほしいという思いがある」

Q.お酒の特徴は？

「私あまりお酒が強い方ではなくて…（苦笑）」

ということで、江南市の蔵元に取材に行くことに。



市内に3つある蔵元の一つ「丸井合名会社」。創業から230年以上経つ、県内でも指折りの老舗蔵元です。



（丸井合名会社 村瀬幹男代表）

「今年初めて作ってみたお酒。雄町という人気のお米を初めて使って作りました。大体どのお酒を飲んでもジューシーで、お米をしっかり溶かして、しっかり絞ったお酒」

Q.江南市は酒造りに向いている土地？

「元々はお米もたくさんとれていたし、水も豊富だった。たくさん酒蔵もあった。少なくなってきているが、今でもまだ愛知にはたくさんの酒蔵がある」



Q.江南市の乾杯条例は知っている？

「知っています。条例が施行された時にだけ、ちょっとお客さんが来てくれたりしたが、その後は正直誰からも忘れ去られているような…（苦笑）」

“ご当地条例”を制定する理由とは？

では、江南市に住む“飲んべえ”達は、この条例を知っているのでしょうか？地酒を取りそろえる居酒屋で聞いてみると…



（江南市民）

「今初めて知りました」

Q.地酒を飲んだことは？

「ないです」



Q.飲み会で地酒で乾杯する機会は？

「ないですけど、これから取り入れます」

「知らなかった。今後は地酒で乾杯しようかなと」

多くの人が知りませんでしたが、「条例が地酒を飲むきっかけになる」と話してくれました。各自治体が“ご当地条例”を制定する理由について、専門家は…



（小島弁護士）

「地方の特産品を地産地消で進めていきたい。『こんな商品がある』『こんな特産物がある』ということを、広げていく推進していくことを目的とした条例もある」



皆さんが住んでいる場所にも、一風変わった“ご当地条例”があるかもしれません。

CBCテレビ｢newsX（ニュースクロス）｣ 2025年11月5日放送より