毎朝、子どもの水筒を用意する母→愛あふれる悩みに8万いいね「結局たっぷり」「愛だよね」【ママリ】

毎朝こどもの水筒を用意しながら「愛だなあ」親の投稿に8.6万いいね

この記事ではX(旧Twitter)でバズった投稿を紹介します。子育てに関するできごとをもとに、「あるある」や「ほっこり」など多くの反響が寄せられた投稿を紹介します。さまざまな家族模様がかい間見える子育てエピソードをどうぞごらんください。

おしそ(@_______aona)さんの投稿です。子どもに毎日持たせる水筒。小さな体に水筒は重いでしょうが、水分補給のためにも大切なものですよね。





おしそさんは、毎朝こどもの水筒を用意しながら「絶対こんなに飲まないよな」と悩むそう。お茶を入れる時間は「愛」と振り返る温かい投稿に、共感の声が寄せられました。

毎朝こどもの水筒を用意しながら

「絶対こんなに飲まないよな」

「でももしも喉がカラカラになって飲みたいのに足りなくなってしまったら」

「たっぷり入れると重たくて登下校大変かもしれない」

と毎日悩みつつお茶を入れる時間、愛だなあと思っている

毎朝お子さんの水筒を用意しながら「こんなに飲まないよな」「でも足りなくなってしまったら」「重たくて大変かも」と悩むおしそさん。悩みつつお子さんのためお茶を入れる時間を「愛だなあ」と感じているそうです。大きなことではないかもしれませんが、子どものことを考えて悩む毎日はまさしく「愛」だと気づかされました。



この投稿には「これ愛だよね～子ども育ててると親のあれって愛だったんだなって思うことたくさんありますよね～」「結局「足りなかったら困る」が勝ってたっぷり入れてる✨」といったコメントが寄せられていました。



熱中症対策として「足りないよりは」とたっぷり入れるという方がチラホラ。気づかないうちにも子どもたちのことを考える親の愛に、胸が温かくなる投稿でした。

【これぞ育児】3千いいね大共感！「日々これだよね？」ママの日常写真3枚

ぴぴ@W双子☺︎🌷二卵性双子👦👦一卵性双子👧👧(@twindd7)さんの投稿です。わが子とのパワフルな日常を表す3枚の写真を投稿したところ、共感の声が寄せられました。

©twindd7

©twindd7

©twindd7

男の子ママ、日々これだよね？？🥹

どの写真もブレブレであり、激しい遊びっぷりを察することができます。わが子のパワフルな遊びに付き合うのは、なかなかな体力勝負ですね。



この投稿に「女の子でもこれに近い」「まじでこれ」「手に負えない」などのリプライが寄せられました。男の子でも女の子でも、パワフルで豪快な遊びに付き合うことは大変ですよね。一方、お子さんはとても楽しそうな様子。きっとお子さんにとってはこの瞬間も、楽しく幸せな記憶として刻まれていくのでしょうね。



ママの大変さに共感するとともに、親子の時間の尊さを感じられる素敵な投稿でした。

「ねぇねよろこぶから」抱っこされるポメの姿に5千いいね

おポメのこむぎくん(@opomenokomugi)さんの投稿です。犬を飼っていると、愛犬から抱っこをせがまれる飼い主さんもいるでしょう。たとえば「好き」を伝えたいときや甘えたいとき、寂しいときなど、愛犬は飼い主さんに抱っこされたくなるのかもしれません。



今回「賢い」「かわいい」と話題になったのは、赤ちゃんのようにおとなしく抱っこされるポメラニアンの姿です。

Ⓒopomenokomugi

きょうも、あかちゃんのふりしてあげてるの。ねぇねよろこぶから

©opomenokomugi

仕事人の顔をしている

娘さんのごっこ遊びにお付き合いしているのか、すました顔で抱っこされるこむぎくんと、ぎゅっと抱いて顔を寄せる娘さん。娘さんの優しい気持ちをしっかり受け止めるこむぎくんは、赤ちゃんのふりがとても上手。一方、どこか大人のようにも見えます。



この投稿には「エライね」「とてもかしこい」といったリプライがついていました。飼い主さん一家とこむぎくんの絆を感じる、すてきな投稿でした。

