彼氏の部屋を初訪問した女性がチェックするもの９パターン
部屋はその人のすべてを表す場所。初めて彼の部屋を訪れる彼女は、細かいことは気にしていないそぶりを見せつつも、部屋の隅々にまでチェックの目を光らせていることでしょう。では、部屋に入った瞬間、彼女が真っ先にチェックするものは何なのでしょうか？
【１】天井や壁を見て、オタク度を確認する。
「壁にアイドルや萌えアニメのポスターやフィギュアがあると、引く」（２０代女性）、「天井にアイドルのポスターを貼ってるのは意味がわからない！ 寝ながらポスターを眺めて何を想像しているのかと考えると、気持ち悪い」（１０代女性）など、オタクっぽさが出てしまうグッズが部屋に装飾されていると、テンションが下がる女性がいるようです。個人の趣味ですし、プライベート空間なので誰も文句は言えませんが、彼女を招き入れるときは、不快にさせないよう、努力したほうが良いかもしれません。
【２】食器類を見て、マグカップなどの数や柄を確認する。
「ペアの食器があるかどうかを確認しちゃう」（１０代女性）、「食器やお箸の数がやたら多いと、浮気を疑ってしまう」（２０代女性）、「やたらかわいいマグカップを使っているのを見ると、『女の子からのプレゼント？』と思ってしまう」（２０代女性）など、食器類から浮気チェックをしている女性が少なくないようです。彼女が来ているときは、他の女性からの贈り物や、やたらファンシーな食器類は使わないほうが良いかもしれません。
【３】キッチンなどの水まわりを見て、掃除の度合いを確認する。
「台所やトイレなど、水まわりを汚くしている人は、だらしがないイメージが強い」（３０代女性）、「便器が汚れていたり、トイレットペーパーがなくなったままになっていたりすると、帰りたくなる」（１０代女性）など、水まわりの清潔度を気にする女性が少なくないようです。キッチンやトイレは、掃除をするのが面倒かもしれませんが、彼女を招くときはキレイにしましょう。
【４】本棚を見て、趣味や趣向を確認する。
「本棚は彼の素の部分を垣間見ることができる場所」（２０代女性）、「今まで知らなかった彼の趣味などを知ることができるので、本棚には注目しちゃう」（２０代女性）、「卒業アルバムなど、私の知らない彼が見られるかもしれないから物色する」（１０代女性）など、素顔の彼を知りたくて、本棚をチェックする女性が多いようです。彼女に見られたら困る類の本や雑誌は、事前に隠しておいたほうが良いかもしれません。が引いてしまうような過激なエッチ本 などを入れておかないように、気をつけましょう。
【５】ゴミ箱を見て、女性モノの化粧品のゴミの有無を確認する。
「以前、洗面所に他の女性の基礎化粧品が隠されているのを見つけ、ゴミ箱に他の女性が使ったコットンが捨ててあるのを発見してから、つい確認してしまいます」（３０代女性）、「隠したいものはとりあえずゴミ箱に捨てるような気がするので、見てしまう」（２０代女性）など、ゴミ箱の中身を見て浮気調査をする女性が多いようです。捨てるものしか入っていないとはいえ、ゴミ箱はものすごくプライベートな場所。要らぬ誤解を招かないためにも、彼女が来る前にゴミ箱の中は空にしておいたほうが良いかもしれません。
【６】洗面所を見て、他の女性の歯ブラシがないか確認する。
「歯ブラシを何本買い置きしているか確認。本数が多いと、部屋への人の出入りが激しそうで、なんか嫌」（１０代女性）、「まさか浮気相手の歯ブラシをそのまま洗面所に置いておく人はいないと思うけど、とりあえず歯ブラシの本数はチェックしてしまう」（３０代女性）など、歯ブラシの本数を気にする女性が少なくないようです。置いてある歯ブラシが友だちのものであっても、彼女に不安な思いをさせないために、捨てるか、人目に触れないところに置いたほうが無難でしょう。
【７】ベッドを見て、落ちている髪の毛の長さや色を確認する。
「部屋が狭いのでだいたいベッドに座るけど、ベッドに落ちている髪の毛は必ずチェックします。長さや色が彼の髪の毛と違ったら…」（１０代女性）、「以前ベッドで女物のアクセサリーを発見して以来、ベッドは無意識にチェックしちゃうようになった」（２０代女性）など、浮気チェックのために真っ先にベッドに目が行く女性がいるようです。彼女が来る前には、ベッドまわりは集中的に掃除したほうが良いかもしれません。
【８】床を見て、ホコリのたまり具合や髪の毛を確認する。
「汚い部屋でこれからドキドキ体験をするのかと思うと落ち着かないので、床のホコリのたまり具合は真っ先にチェックする」（１０代女性）、「もので散らかっているのはかわいいけど、ゴミやホコリだらけなのは我慢ならない」（３０代女性）、「床に落ちている髪の毛の量を見れば、だいたいどれぐらい掃除機をかけていないかわかる」（２０代女性）など、やはり部屋の清潔度を気にする女性が多い様子。床のホコリや髪の毛は、驚くほどすぐにたまるものです。普段あまり床掃除をしない人でも、彼女が来るときぐらいは念入りに掃除機などをかけたほうが良さそうです。
【９】部屋のニオイをかいで、清潔度を確認する。
「とりあえずニオイをかいで、彼の部屋が清潔かどうかチェック。ホコリっぽいニオイがするとちょっと…」（２０代女性）、「ニオイをかげば、その人の清潔度や生活態度がわかる」（３０代女性）など、一番にニオイを気にする女性が多いようです。視覚的な汚れは掃除すればすぐにキレイにできますが、空気はそうはいきません。いつ彼女が来ても大丈夫なように、日頃から空気の入れ替えと掃除をこまめに行っておくと良いでしょう。
いかがでしたか？ 女性は男性が想像している以上に、部屋の様子を見て浮気度をチェックしているのかもしれませんね。皆さんのまわりにも、身に覚えのあるエピソードがあったでしょうか？ ご意見をお待ちしております。（遠藤麻衣／ｖｅｒｂ）
