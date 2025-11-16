強制捜査から一年…激変した新「ノーパンしゃぶしゃぶ」の実態

令和の現代、多種多様な風俗が存在している。しかし、90年代には今では考えられない「ノーパン女子が接客するしゃぶしゃぶ店」というユニークすぎる風俗店が存在した。しかし、当時「中居正広もハマった」「大蔵官僚の接待で使われた」と話題沸騰だった「ノーパンしゃぶしゃぶ」も警察の強制捜査を受け一時休業。

そして一年越しにリニューアルした「新・ノーパンしゃぶしゃぶ」は、どんな姿になって帰ってきたのか…！週刊現代1999年2月6日号の「開店直前・新ノーパンしゃぶしゃぶ」より再編集してお届けする！

第２回

前回記事『1990年代に一世を風靡した「ノーパンしゃぶしゃぶ」が再オープン！！』より続く。

製薬会社の接待

では、その松井にとっても気掛かりな、新「楼蘭」の具体的な中身を見ていこう。

「楼蘭」の場所は、閉店前と同じ場所（東京・新宿区）にあった。店内には10人まで入れる個室が二つに、5人まで入れる個室が一つ。4人用のテーブルが合計10卓ある。ベージュと金色の壁に藤色の絨毯は、以前と同じままだ。

この店に入れるのは、以前からの会員や会員の紹介者のみ。完全予約制になっている。食事は松阪牛を使った「しゃぶしゃぶコース」と「ステーキコース」を中心に4種類。いずれも税込みで1万9980円で、それに女のコが一人つくため、指名料として5000円かかる。女のコの衣装は、ノーブラにピンクのボレロ、短いスカートという以前と同じものを使用する。それだけでも充分、刺激的だ。

かつては、さらに5000円のチップを渡せば、おもむろにコンパニオンの女のコが、パンティを脱いでくれた。そこで、アソコをバッチリ拝ませてくれる過激サービスが、この店のウリだった。

そのために、テーブルに設置した通気孔から風を送り込んで、スカートをめくりあげたり、小型カメラでスカートの中を“探検”し、その様子をテーブルに埋め込まれたモニターで鑑賞するという趣向が凝らされていた。

大学教授もノーパンしゃぶしゃぶに大ハマり

かつて「楼蘭」で大学教授を接待したことのある製薬メーカーの社員が語る。

「初めはムスッとしていた教授が、女の子からパンティーを頭に被せられると、徐々に相好を崩して、最後には『ぜひ、また行こう』といっていました。次に大学で会ったときも、お互いに“素顔”を知られているという妙な連帯感からか、『楼蘭』に行く前よりフランクに話してくれるようになった。接待の効果はバツグンですよ」

一度行った人なら接待における「楼蘭」の効果にはうなずくところがあるだろう。あの過剰なサービスはどう変わるのか。

「システムなどは、基本的に同じですが、じつは今回、女のコはパンティを脱ぎません。また、鑑賞用のモニターも撤去しました。ただ、そのかわりといってはなんですが、女のコのクオリティ、サービスは、以前に比べて数段レベルアップさせています」（前出・オーナー）

一度は強制捜査を受けた手前、自粛はやむを得ないところかもしれないが、なんとも残念だ。ただ、オーナーのいうとおり、女のコには期待してよさそうだ。

『楼蘭』のハイレベルな女のコたち

事務スタッフの一人がいう。「いまのところ、現役の学生さんからOLまで、シェフラー（給仕役）が3名に、コンパニオンが5名、以前働いていた女のコが決まっています。そのコたちの友人などで、新たに働きたいという女性が多く、こちらも驚いているほどです。やはり、応募者は現役の大学生が多いですかね。いまもコンパニオンは募集中ですが、彼女たちのなかから、さらに顔やスタイルなど、面接で厳選されます」

また、いかに顔やスタイルがよくても、接待などで相手を不愉快にさせたり、会話にまったくついてこれないようでは、話にならない。

この点についても、オーナーが、「見かけだけではなく、知的な女性を厳選しています」と、胸を張る。

会員の一人は、コーフン気味にこう語る。

「以前の『楼蘭』は、そのへんのフーゾクとは比べものにならないほど、コンパニオンの女のコの質が高かった。それよりも美人で、話が弾むコを厳選するというなら、ボレロの下から時折のぞくオッパイだけでも、充分、コーフンものですよ。それに、あの店の雰囲気は変わらないのでしょう？個人的には、“ハプニング”も期待しています」

新オーナーが、会員の名刺ファイル18冊とともに引き継いだ「楼蘭」。「会員の皆様をガッカリさせることだけはない」というオーナーの言葉に嘘はなさそうだ。

「週刊現代」1999年2月6日号より

