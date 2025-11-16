チャイナパワーはクラシック音楽も席巻中……その中で現れた若干17歳のピアニスト界の「大谷翔平」とは？

ピアノ界で大活躍

このコラムは、「中国に関することなら何を書いてもよい」という条件で引き受けている。それに甘えて今回は、思いっきり自分の趣味の話を。

それはピアノである。五十の手習いで、いまも隔週でレッスンに通う日々だ。

そんな私は先月、超寝不足だった。5年に一度の「ピアノ界のオリンピック」こと「ショパン・コンクール」が、故国ポーランドで開かれたからだ（2〜23日）。84人の世界の若き俊英が連日腕を競い、YouTubeでライブ配信された。

19回目となる今回の最大の特徴は、チャイナパワーだった。何と中国人が28人！ 他にも3人の台湾人、9人の中国系欧米人、マレーシア華人らを含めると、約半数が中国系だったのだ。

毎晩、寝惚け眼でライブ演奏を観続けるうち、一人の「怪物」を発見した。北京の中央音楽学院附属中高出身の呂天瑶。コンクール中に17歳を迎えたほぼ最年少の可憐な少女だ。

中央音楽学院とは私も縁がある。北京駐在員をしていた3年間、同校の先生に習っていたからだ。

'08年の北京オリンピック開会式で、郎朗が華麗な生演奏を披露し、ピアニストが「儲かる職業」であることを魅せつけた。以来、空前のピアノブームが巻き起こり、中国じゅうの親たちが、一人っ子に習わせるようになった。

おかげで中央音楽学院もバブルに沸き、1台100万元（約2100万円）もするスタインウェイのピアノを約300台購入。本社から社長が飛んで来たほどだった。

ショパン・コンクールでは'00年、当時18歳の李雲迪が、神がかった演奏で優勝した。だが彼はその時がピークで、北京時代に国家大劇院音楽庁で生演奏を聴いて失望した。おまけに、ひどい中国語の訛りにも。ついには4年前に買春で拘束されてしまった（涙）。

ピアノ界の大谷翔平

さて、「怪物お嬢様」である。童顔なのに技術力も表現力も円熟していて、まさに'65年の第7回大会で優勝したマルタ・アルゲリッチ（今年も東京で聴いた！）の再来。平易に言えば「ピアノ界の大谷翔平」だ。

おまけにチャーミングで、2次予選で演奏後に拍手喝采を受けると、両手でハートマークを作って悠々と引き上げた。最後11人が残った本選では、控え室で老齢の指揮者とハイタッチして舞台に上がった。

・注目の結果は、4位。ええっ、なぜ？

「天才を選ぶなら文句なく彼女。でも審査員団は無難な秀才たちを選んだ」（私の師匠のピアニスト）

ちなみに、1位は陸逸軒（米国）、2位は陳禹同（カナダ）、3位は王紫桐（中国）。いずれも中国系ピアニストだ。日本人は桑原志織の同率4位が最高だった。

次回は5年後の'30年。中国語表記の「肖邦比賽」とコンクールの名称を変え、開催地は北京です―なんてね。

あわせて読む『【発売即重版】待ってました！近くて遠い「中国」を素早く深く知れる最高の一冊』

「週刊現代」2025年11月24日号より

【発売即重版】待ってました！近くて遠い「中国」を素早く深く知れる最高の一冊