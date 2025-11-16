安倍晋三元首相銃撃事件の公判が奈良地裁で行われている。11月13日、第7回となったこの日の公判では、弁護側の立証がスタートした。殺人や銃刀法違反などの罪で起訴されている山上徹也被告（45）の母親は、弁護側の証人として出廷。

【写真】安倍晋三・元首相の銃撃現場で取り押さえられる山上徹也被告。他、安倍元首相の墓前で手を合わせる昭恵夫人なども

被告人が犯行動機の一つとして語っている「統一教会への信仰」について、のめり込んでいった経緯を語った--公判を傍聴したジャーナリスト・作家の鈴木エイト氏がレポートする。

＊ ＊ ＊

13日から始まった弁護側の証人尋問。この日は山上徹也被告の母親が出廷するとあって、33席の一般傍聴席を求め341人の傍聴希望者が抽選場に足を運んだ。

山上被告は逮捕後の取り調べで、「母親が旧統一教会にのめりこみ、多額の借金をして破産した」とし、「教団とつながりがあると思った安倍氏を狙った」と供述しているという。それゆえ母親の信仰状況の"リアル"は、私を含む傍聴人の多くの関心ごとだった。

遮蔽板が置かれ、傍聴席から母親の姿は確認できなかった。証人尋問の冒頭で母親は涙交じりに息子の犯行についてこう述べ、謝罪した。

「本来は事件が起きたとき、すぐにでも謝罪しなければいけないと思いましたが、なかなかできませんでした。それで公的に、今ここで謝罪したいと思います。ここにもしかしたら安倍前首相が来ているかもしれない。

次男徹也が大変な事件を起こし心よりお詫び申し上げます。安倍前首相と昭恵夫人、遺族に心よりお詫びしたいです。安倍首相を応援していた人も多く、国民の方々にお詫び申し上げます。本当に申し訳ございませんでした」

統一教会問題を追い続けてきた私は、「安倍前首相が来ているかもしれない」という言葉に引っかかった。統一教会の教えでは、人間は死ぬと「霊人体」が霊界に行くとされている。母親は霊人体となった安倍元首相が法廷に来ているかもしれないと指摘したのだ。

入信後数か月で、自死した夫の保険金から計5000万円を献金した母親は、その後も高額な壺や絵画を購入。被告の高校時代には亡くなった夫の供養との名目で1000万円献金し、子どもたちの進学時期にも亡くなった祖父から継いだばかりの会社事務所や自宅家屋などを売り払い、全資産4000万円を献金していたことが示された。

母親は献金を決して教団のせいにせず、自己責任だとして答弁を続けた。結果として、母親が事件後も信仰を続けていることが傍聴席にも強く伝わることになった。

母親：「住んでいる家を売るときはためらいがありましたが、長男が『死にたい』と言い出して、献金しないといけないと思いました」

弁護人：「（家を売った当時）長男は19歳、被告は18歳、長女は15歳。進学など子どもたちの将来がなくなってしまうとは思わなかったのですか？」

母親：「なんというか、とにかくそれよりも献金するほうが大事だと思いました」

弁護人：「自身も夫も大学を出ているが？」

母親：「私自身は大学に行ったがそこまで価値があるとは思わなかった。夫も亡くなりましたし、大学よりも生きる意味を考えて、元気に明るくなってほしいと思っていました」

子供の将来を閉ざし一家の生活が破綻するような高額献金を何の疑問もなく行ってきた経緯や実態は、母親の言葉によりそのまま明らかにされた。

裁判人や裁判官による、統一教会が持つ構造的な問題への理解も進んだと思われる。

被告人席の山上徹也からは母親の姿が見えており、私の目には、山上が時折り眉間に皺を寄せるなどして感情を抑えようとしているように映った。

法廷に流された"韓鶴子総裁を礼賛する動画"

母親の尋問の前には、検察官と弁護側双方の提出証拠の取り調べがあった。先に尋問を行った検察側が、最後に示したのは安倍昭恵氏の上申書だった。

昭恵夫人については、もともと論告・求刑の行われる審理最終日に被害者参加制度を利用し、代理人弁護士が心情などを記した書面を読み上げることが報じられていた。その書面とは別に、事件の一周忌の後に書かれた上申書を検察官が読み上げた形だ。

検察としては弁護側の尋問前に、被害者遺族の悲しみを裁判員に印象付けておきたかったのだろう。

だがこの上申書には図らずも、事件のトリガーとなったとみられる安倍氏から教団系集会へのビデオメッセージを彷彿とさせる記述があった。生前の安倍氏が海外での講演時、入念に準備をしていたという以下のエピソードが読み上げられたのだ。

「夫は真面目で、優しく、どんな相手にも誠実で、偉そうなことを言うことはありませんでした。勉強家、努力家で、様々な勉強をしていました。海外で演説するときにはスピーチライターに英語で録音をしてもらい、練習をしていたのを思い出します」

この後に行われた弁護側の請求証拠の取り調べにおいて、2021年9月に韓国で開かれた統一教会系オンライン集会で、安倍氏が韓鶴子総裁を礼賛するビデオメッセージ映像が流れた。

この動画は、山上被告が安倍氏と統一教会の繋がりの根拠としたものと見られている。演説で安倍氏が礼賛した韓鶴子総裁は、韓国での政界工作が露見し、今年9月に逮捕・起訴されている身だ。夫の海外での演説における真摯さを綴った上申者の読み上げの直後に、きっかけになったとされるビデオメッセージが流れるというシニカルな展開となった。

今後は、山上被告のきょうだいも証人として出廷予定だ。公判の動向を注視したい。

【プロフィール】

鈴木エイト（すずき・えいと）／ジャーナリスト・作家。日本ペンクラブ理事、日本脱カルト協会理事、「やや日刊カルト新聞」主筆。統一教会問題を中心にカルト宗教問題について追い続けていた。著書に『自民党の統一教会汚染 追跡3000日』『自民党の統一教会汚染2 山上徹也からの伝言』（小学館）、『「山上徹也」とは何者だったのか』『NG記者だから見えるもの』（講談社＋α新書）、『統一教会との格闘、22年』（角川新書）。