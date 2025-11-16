吉川広家が安濃津攻めで大損害…増田長盛が「その日のうち」に命じた、西軍の混乱を象徴する「むちゃブリ」

誰もが知る「関ヶ原の戦い」。

しかし現在語られる「通説」の多くは間違いや創作だった！

発売即重版が決定した講談社現代新書『シン・関ヶ原』では、「徳川家康は天下を取るために戦いを起こした」「西軍の首謀者は石田三成だった」「勝敗は小早川秀秋の寝返りで決まった」などのこれまでの通説を、170通余りの書状から覆します。

「新しい関ヶ原」が、この一冊から始まる！

本記事では、〈西軍は後陽成天皇による「即時停戦」の勅命を無視…公家の日記に記された、関ヶ原直前の京の混乱〉に引き続き、「吉川広家が見た西軍の戦いぶり」について詳しく見ていきます。

※本記事は高橋陽介『シン・関ヶ原』（講談社現代新書）より抜粋・編集したものです。

人数を出そうとしない島津氏

島津氏では京都にいた島津維新が西軍に加わっていたが、兄の島津家当主・龍伯（義久）は薩摩の富隈（とみくま）にいたまま、毛利輝元に上洛の延期を伝えてきた。そこで輝元は8月15日、戦況は西軍に有利であることを龍伯に知らせ、早期の上洛を促した。

毛利輝元から島津龍伯への書状

7月29日付の書状を拝見しました。こちら上方の状況は維新殿から報告があることと思います。伏見城は維新殿をはじめとする諸将のはたらきにより、即時に落城し、籠城していた者たちはことごとく討ち果たしました。現在、伊勢方面へ人数を出し、諸所の仕置きを命じているところです。家康はかならず西上してくるでしょうから、そのときは一戦におよぶ覚悟です。東国では佐竹義宣・最上義光が上杉景勝に味方すると言ってきています。そのため、家康はなかなか江戸を離れることができずにいるのでしょう。こちら上方の防御は万全ですので、安心してください。一刻も早く、あなた様が上洛されることをお待ちしています。

島津維新も、8月16日に美濃の垂井に着陣すると、19日、国許の島津忠恒に上方の状況を知らせ、人数を上洛させるよう要請している。

島津維新から島津忠恒への書状

7月29日付の書状を、8月17日、美濃垂井で拝見しました。

一、龍伯様が上洛を思いとどまられたのは、もっともなことと思います。なぜかといいますと、龍伯様が上洛し、亀寿様と交代して人質になるという話は、世の中が静謐だったときには、家康公がよいとおっしゃるのでそのように言ったのですが、いまでは上方の様子はすっかり変わってしまいましたので、龍伯様の上洛は無用のことです。

一、秀頼様への奉公のため、島津家のため、わたくしは一命を捨てる覚悟でいます。そのため、恥辱をかえりみず奉行たちの下知にしたがい、美濃の垂井というところまで出陣してきました。いまのところ、上方にいる人数は、鹿児島・富隈・帖佐（それぞれ忠恒・龍伯・維新の領地）から来た者たちも知っていますが、美濃へは差し下しませんでした。伏見城攻めに死傷者が数多く出て、いよいよ人数が不足しています。何とも言いようがありません。秀頼様への忠節のため、島津家のため、とにかく人数を早く上洛させるよう、決断するのは今しかありません。

一、奉行衆へあてて書状を書くようにということで、あなたの署名だけした白紙を2枚、たしかに受け取りました。このたびの上方での動乱について、人数を送るとも、送らないともあなたの書状には書いてありませんでしたので、書きようがないのですが、あまりにも何も言ってきませんし、また、私の思うように書いてよいと承りましたので、後々のことはわかりませんが、奉行衆への書状を準備して、その下書きをそちらへ送ります。

一、家康公に従って上杉征伐へ向かった上方の兵は、井伊直政・榊原康政の率いる東国の兵とともに、尾張の清須へ着いたと聞きました。きっと近々、一戦におよぶことでしょう。そうなったときには、ふたたび手紙を送ることができないかもしれませんので、私の考えをそちらへ伝えることが難しくなることでしょう。

鹿児島にいた島津忠恒は、維新から上方におけるクーデターについて報告を受けていたが、ついに「家康に敵対する」という判断を下すことができず、白紙に自身の署名のみ記した書状を2通差し出すことで、上方における対応を維新にゆだねることとした。

吉川広家が見た西軍の戦いぶり

伊勢の安濃津城の城主・富田信高（安濃津5万石の領主）は会津攻めに従軍して不在であったが、留守居の者たちが西軍へ城を明け渡すことを拒否したため、長束正家と瑶甫恵瓊らが攻め込もうとしていた。しかし8月5日、信高は海路、上陸して入城し、安濃津の防御を固めた。このとき吉川広家は伊勢の関地蔵（現在の亀山市関町新所）にいたのだが、そこへ前線から、正家と恵瓊が「内府（徳川家康）が攻めてきた」と言って、あわてて撤退してきた。しかし、すぐにそれが誤報であり、富田信高が安濃津城に帰ってきただけだと判明した。

関ヶ原合戦ののち、吉川広家が徳川家家臣・本多正純を通じて家康に説明した、西軍の戦いぶりは以下のとおりである。

吉川広家から本多正純への書状

奉行衆（増田長盛・長束正家）が相談して、伊勢方面へ人数を向かわせることが決まったのは、まだ伏見を包囲していたときでした。わたくし（広家）は「美濃方面と北国方面の防御を固めるべきである」と進言しました。伊勢方面は差し迫った状況ではなく、人数を向かわせる必要がなかったからです。しかし、長束正家と瑶甫恵瓊は伊勢方面へ先に向かってしまいました。8月23日、両人は安濃津の近くの椋本というところに陣を布いていましたが、どうしたことか、夜中に突然、わたくしの陣所である関地蔵まで撤退してきました。これにより味方（西軍）の士気はおおいに下がりました。

その後、ふたたび正家と恵瓊の指示で安濃津城を攻めることになりました。わたくしは「家康様が上洛してきたときには大規模な決戦となるので、数のうちに入らない城を攻める必要はなく、そのような戦いで負傷者や戦死者が出れば決戦で不利になる」と進言しましたが、両人は聞こうとしませんでした。結局、安濃津城は攻め落としましたが、多くの負傷者・戦死者を出して人数が半分になってしまい、味方の士気はさらに下がりました。

安濃津攻めは事前の打ち合わせでは8月24日着陣、25日に包囲し、26日に総攻撃と決まっていたのですが、正家は約束をたがえ、決められた攻め口とは方向違いの城下町へ攻め入りました。安濃津は正家が来る前に落城しました。

このような戦いをしていては勝てるはずがないと考え、いまからでも、毛利家が存続するよう、家康様と和談を進めてはどうかと、福原広俊と堅田元慶を伊勢へ呼び寄せ、これらの状況と合わせて説明し、大坂へ差し戻しました。その後、輝元様からのお返事を一日一日と待っていました。

増田長盛から吉川広家への命令

8月26日、吉川広家は、安濃津攻めで活躍した家臣たちを賞した。そのうち吉川勢の先陣を受けもってみずから先登（真っ先に敵陣に乗り込むこと）し、負傷した家老・吉川経実へあてた感状は以下のとおりである。

吉川広家から吉川経実への書状

このたび安濃津攻めで先陣を受けもち、槍傷、鉄砲傷などを5ヵ所にこうむり、比類なきはたらきをしたことは、賞賛する言葉も見つからないほどです。今後、あなたのはたらきを忘れることはありません。

吉川広家勢は安濃津城総攻撃のさい、西軍の指揮系統の混乱から突出してしまい、人数の半分を失ってしまった。わけても、先陣を受けもつ家老が負傷により京都へ後送された損失は、はかりしれないものがあった。

同じ日、大坂にいる奉行・増田長盛は、安濃津攻めにおける吉川勢のはたらきを賞したあと、さらに美濃方面へ転戦するよう吉川広家に命じた。

増田長盛から吉川広家への書状

このたび安濃津城を攻略したあなたのはたらきは、誰もが知っており、わたくしはとても満足しています。あなたの武功を賞賛する言葉も見つかりません。

ところで、美濃方面では東軍が木曽川を渡り、赤坂を焼き払いましたが、撤退することができず、その場にとどまっているとのことです。そちら伊勢方面にいる人数を順次、美濃方面へまわしてください。こちら（大坂）からも人数をつかわしますので、すぐに東軍が討ち果たされるであろうことは間違いありません。そちら伊勢方面の報告を受け、取り急ぎ以上のことを指示します。

＊

さらに〈徳川家康に叛いたのは石田三成ではなかった！…「反家康クーデター」は誰が計画し、実行したのか〉の記事では、西軍の首謀者と、クーデターの全貌をみていきます。

【つづきを読む】徳川家康に叛いたのは石田三成ではなかった！…「反家康クーデター」は誰が計画し、実行したのか