６人組女性アイドルグループのメンバーが、自身のXにて手術を行ったことを報告しました。



【写真】摘出手術を行う口内炎を見せる三井いろはさん

手術報告を行ったのは、２０１５年にデビューしたアイドルグループ「まねきケチャ」の黄色担当・三井いろはさん。



９月に自身のXにて「口にチョコ付いてるのかと思ったら口内炎だった」と唇の右端に大きく腫れあがった赤黒い口内炎を引き起こしたことを報告。ファンからは「こんなに大きい？」「心配になるレベル」「病院に行ったほうがいいかも」「大丈夫…？」と心配の声が寄せられていました。



その後、三井さんは１１月１３日にXを更新。「半年治らなかったから、摘出手術してきます、、応援してて」と、２か月経過した口内炎が紫色に変化し、更に膨れ上がった様子を公開しました。さらにコメント欄で「粘液嚢胞（ねんえきのうほう）ってやつで、口内炎を長期間くり返し噛んじゃってたからこうなるみたい」と説明し、「あれ？って思ったら早めの受診を勧められました！みんなも気を付けてねーー」と注意を呼びかけました。



手術結果は無事成功。「がんばれありがとう 麻酔きれたから早速ごはん食べてます！！︎︎」とファンの応援に感謝し、口内炎が無くなった状態で肉まんを頬張る元気な様子を見せました。



三井さんはその後もXにて「【 観察記録 １日目 】 １食の量が２分の１、食べる回数が２倍になりました」「【 観察記録 ２日目 】 口内炎と共にファッションショーがんばります！！！」と手術後の様子をアップしており、「お大事に！！」「早く腫れがひきますように」と応援の声が寄せられています。