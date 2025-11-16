メジャー2勝のジャスティン・トーマスが『微小椎間板切除術』を報告「じっくり治してから復帰する」
海外メジャー2勝を誇るJTことジャスティン・トーマス（米国）が14日、自身のソーシャルメディアで「微小椎間板切除術」を受けたと報告した。手術は無事に成功し、すでに退院して自宅で経過を見ているという。
【写真】“アメリカン”なセッティング 大西魁斗の14本を全部見せます
ここ数カ月は腰痛に悩まされていた。「しばらく休養を取ったが、症状が悪化した。MRI検査の結果、治療が必要な椎間板の問題が見つかった」と経緯を説明し、動画でもファンに直接状況を伝えた。「きのう（木曜日）の午前中にマイクロ椎間板切除術を無事に終えた。この通り、もう退院できている。これは素晴らしいニュースだ」と伝えた。JTは9月の「ライダーカップ」を最後に実戦から離れている。今年4月の「RBCヘリテージ」で2022年「全米プロ」以来の勝利を挙げた。最終戦の「ツアー選手権」は7位に入っている。「これから数週間はしっかり休んで、準備とリハビリに専念する。素晴らしいチームが自分を支えてくれているので心強い。身体の声を聞き、この椎間板を完全に治したい。今後同じ問題が起きないように」と語った。2026年シーズンの開幕戦は欠場予定で、復帰時期についても明言しなかった。毎年父のマイクと出場していた12月の「PNC選手権」、そしてタイガー・ウッズ（米国）主催の「ヒーロー・ワールド・チャレンジ」も不参加となる。（文・武川玲子＝米国在住）
ゴルフ情報ALBA.Net
