エビとハンペンのあんかけ団子【材料】（2人分）<団子>エビ 12~14尾塩 少々ハンペン 1/2枚白ネギ(みじん切り) 10cm瓶入りナメタケ 大さじ 1.5片栗粉 大さじ 1<ショウガあん>ショウガ(すりおろし) 少々酒 小さじ 1みりん 小さじ 2薄口しょうゆ 小さじ 2だし汁 100ml<水溶き片栗>片栗粉 小さじ 1水 大さじ 1ミツバ(刻み) 1/4束分【下準備】1、エビは殻をむいて背ワタを取る。塩水で軽くもんでから水洗いし、水気を拭いて粗みじんに切る。＜水溶き片栗＞の材料を合わせる。【作り方】1、抗菌袋にハンペンを入れて潰すようにもみ込み、その他の＜団子＞の材料を入れて混ぜる。抗菌袋の端1箇所を切り、2枚の耐熱容器に4等分ずつ絞り出す。2、(1)の形を整え、ラップをふんわりかけて電子レンジで2分30秒ずつ加熱する。3、小鍋に＜ショウガあん＞の材料を入れて煮たたせ、＜水溶き片栗＞をまわし入れ、トロミがついたら火を止め、(2)にかけてミツバを盛る。【このレシピのポイント・コツ】電子レンジは600Wを使用しています。