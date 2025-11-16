「こんな使い方あったんだ！」瓶ナメタケを使った人気レシピ8選〜おかずにおつまみに幅広く活躍
ごはんのおともとして人気の「瓶ナメタケ」は、ごはん以外の食材と一緒に食べてもおいしく、万能調味料として大活躍！ 瓶ナメタケを使って、料理のレパートリーを増やしてみませんか？
そこで今回は、瓶ナメタケを使った【おかず・おつまみ】レシピをご紹介。
食材に混ぜるだけで手軽に1品ができ、忙しい日も助かります。「こんな使い方あったんだ！」と新しい食べ方を発見できるので、ぜひ参考にしてください。
■ナメタケが隠し味「エビとハンペンのあんかけ団子」の作り方
ふわふわのエビ団子の味つけは、ナメタケにお任せで楽チン！ 手が込んでいるように見えますが、ビニール袋とレンジで簡単に作れるのがポイントです。とろ〜りショウガ風味の和風あんかけが絶妙で、冷えた体を温めてくれます。
■瓶ナメタケの活用レシピ7選
ナメタケの味や食感を活かすことで、材料や調味料が少なく済み、時短にもつながります。
いつもの卵焼きにナメタケを加えるだけで、おいしさがランクUP！ やさしい甘辛味が卵とよく合います。味つけはナメタケのみでもOK。冷めても味が落ちないので、お弁当にもおすすめです。
耐熱皿にすべての材料をのせて蒸すだけの簡単おかず。ジューシーな肉ダネに、甘辛味のナメタケがいいアクセントです。酢じょうゆでさっぱり食べられるため、おつまみにもぴったり。
「ナメコ」と「ナメタケ」で作る熱々のあんがおいしさの決め手。噛むたびにジュワッと広がる出汁の旨味もたまりません。豆腐料理でも腹持ちGOOD。余ったあんはご飯にかけても絶品です。
ニンジン・ツナ・ナメタケでサッと作れる、きんぴら風のお手軽副菜です。ナメタケに塩味があるので、みりんを加えて炒め合わせればOK。冷蔵庫に残っている野菜をプラスしたアレンジも自在です。
塩もみしたキュウリとナメタケを和えるだけで味つけ不要！ キュウリの水気をしっかり拭くのがポイントです。火もレンジも使わないため、覚えておくと今すぐ飲みたいときに重宝します。
白菜のシャキシャキ食感とナメタケの旨味が見事にマッチ。さっぱりとした味わいで、どんどんお箸が進みますよ。お好みでキュウリ・梅・大葉を入れたり、ポン酢で味変するのも◎です。
節約食材エノキ・ちくわ・ナメタケで簡単にもう1品。どれも噛み応えがあるので満足感があります。一味唐辛子を振れば、お酒のアテにも最高です。
■ナメタケで手軽に食物繊維をプラス！
ナメタケの原料のエノキは、低カロリーで食物繊維を多く含むため、腸内環境を整えたいときにもぴったりです。瓶詰のナメタケを常備しておけば、忙しい日の食卓にもサッと食物繊維をプラスできます。
市販品は少し値が張りますが、エノキと家にある調味料で作る「自家製ナメタケ」ならコスパも抜群。冷蔵庫にストックして、毎日の食卓に取り入れてみてくださいね。
▼手作りなめたけの作り方はこちら！
(川原あやか)
ナメタケの卵焼き
いつもの卵焼きにナメタケを加えるだけで、おいしさがランクUP！ やさしい甘辛味が卵とよく合います。味つけはナメタケのみでもOK。冷めても味が落ちないので、お弁当にもおすすめです。
豚ひき肉とナメタケの蒸しもの
耐熱皿にすべての材料をのせて蒸すだけの簡単おかず。ジューシーな肉ダネに、甘辛味のナメタケがいいアクセントです。酢じょうゆでさっぱり食べられるため、おつまみにもぴったり。
ナメコあんかけ揚げ出し豆腐
「ナメコ」と「ナメタケ」で作る熱々のあんがおいしさの決め手。噛むたびにジュワッと広がる出汁の旨味もたまりません。豆腐料理でも腹持ちGOOD。余ったあんはご飯にかけても絶品です。
ニンジンとツナのナメタケ炒め
ニンジン・ツナ・ナメタケでサッと作れる、きんぴら風のお手軽副菜です。ナメタケに塩味があるので、みりんを加えて炒め合わせればOK。冷蔵庫に残っている野菜をプラスしたアレンジも自在です。
ナメタケキュウリ
塩もみしたキュウリとナメタケを和えるだけで味つけ不要！ キュウリの水気をしっかり拭くのがポイントです。火もレンジも使わないため、覚えておくと今すぐ飲みたいときに重宝します。
塩もみ大根のナメタケ和え
白菜のシャキシャキ食感とナメタケの旨味が見事にマッチ。さっぱりとした味わいで、どんどんお箸が進みますよ。お好みでキュウリ・梅・大葉を入れたり、ポン酢で味変するのも◎です。
エノキとナメタケの和え物
節約食材エノキ・ちくわ・ナメタケで簡単にもう1品。どれも噛み応えがあるので満足感があります。一味唐辛子を振れば、お酒のアテにも最高です。
