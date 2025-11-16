ごはんのおともとして人気の「瓶ナメタケ」は、ごはん以外の食材と一緒に食べてもおいしく、万能調味料として大活躍！ 瓶ナメタケを使って、料理のレパートリーを増やしてみませんか？

そこで今回は、瓶ナメタケを使った【おかず・おつまみ】レシピをご紹介。


食材に混ぜるだけで手軽に1品ができ、忙しい日も助かります。「こんな使い方あったんだ！」と新しい食べ方を発見できるので、ぜひ参考にしてください。

■ナメタケが隠し味「エビとハンペンのあんかけ団子」の作り方
ふわふわのエビ団子の味つけは、ナメタケにお任せで楽チン！ 手が込んでいるように見えますが、ビニール袋とレンジで簡単に作れるのがポイントです。とろ〜りショウガ風味の和風あんかけが絶妙で、冷えた体を温めてくれます。

エビとハンペンのあんかけ団子


【材料】（2人分）

<団子>
  エビ 12~14尾
    塩 少々
  ハンペン 1/2枚
  白ネギ(みじん切り) 10cm
  瓶入りナメタケ 大さじ 1.5
  片栗粉 大さじ 1
<ショウガあん>
  ショウガ(すりおろし) 少々
  酒 小さじ 1
  みりん 小さじ 2
  薄口しょうゆ 小さじ 2
  だし汁 100ml
<水溶き片栗>
  片栗粉 小さじ 1
  水 大さじ 1
ミツバ(刻み) 1/4束分

【下準備】

1、エビは殻をむいて背ワタを取る。塩水で軽くもんでから水洗いし、水気を拭いて粗みじんに切る。＜水溶き片栗＞の材料を合わせる。



【作り方】

1、抗菌袋にハンペンを入れて潰すようにもみ込み、その他の＜団子＞の材料を入れて混ぜる。抗菌袋の端1箇所を切り、2枚の耐熱容器に4等分ずつ絞り出す。



2、(1)の形を整え、ラップをふんわりかけて電子レンジで2分30秒ずつ加熱する。



3、小鍋に＜ショウガあん＞の材料を入れて煮たたせ、＜水溶き片栗＞をまわし入れ、トロミがついたら火を止め、(2)にかけてミツバを盛る。



【このレシピのポイント・コツ】

電子レンジは600Wを使用しています。



■瓶ナメタケの活用レシピ7選
ナメタケの味や食感を活かすことで、材料や調味料が少なく済み、時短にもつながります。

ナメタケの卵焼き



いつもの卵焼きにナメタケを加えるだけで、おいしさがランクUP！ やさしい甘辛味が卵とよく合います。味つけはナメタケのみでもOK。冷めても味が落ちないので、お弁当にもおすすめです。

豚ひき肉とナメタケの蒸しもの



耐熱皿にすべての材料をのせて蒸すだけの簡単おかず。ジューシーな肉ダネに、甘辛味のナメタケがいいアクセントです。酢じょうゆでさっぱり食べられるため、おつまみにもぴったり。

ナメコあんかけ揚げ出し豆腐



「ナメコ」と「ナメタケ」で作る熱々のあんがおいしさの決め手。噛むたびにジュワッと広がる出汁の旨味もたまりません。豆腐料理でも腹持ちGOOD。余ったあんはご飯にかけても絶品です。

ニンジンとツナのナメタケ炒め



ニンジン・ツナ・ナメタケでサッと作れる、きんぴら風のお手軽副菜です。ナメタケに塩味があるので、みりんを加えて炒め合わせればOK。冷蔵庫に残っている野菜をプラスしたアレンジも自在です。

ナメタケキュウリ



塩もみしたキュウリとナメタケを和えるだけで味つけ不要！ キュウリの水気をしっかり拭くのがポイントです。火もレンジも使わないため、覚えておくと今すぐ飲みたいときに重宝します。

塩もみ大根のナメタケ和え



白菜のシャキシャキ食感とナメタケの旨味が見事にマッチ。さっぱりとした味わいで、どんどんお箸が進みますよ。お好みでキュウリ・梅・大葉を入れたり、ポン酢で味変するのも◎です。

エノキとナメタケの和え物



節約食材エノキ・ちくわ・ナメタケで簡単にもう1品。どれも噛み応えがあるので満足感があります。一味唐辛子を振れば、お酒のアテにも最高です。

■ナメタケで手軽に食物繊維をプラス！
ナメタケの原料のエノキは、低カロリーで食物繊維を多く含むため、腸内環境を整えたいときにもぴったりです。瓶詰のナメタケを常備しておけば、忙しい日の食卓にもサッと食物繊維をプラスできます。

市販品は少し値が張りますが、エノキと家にある調味料で作る「自家製ナメタケ」ならコスパも抜群。冷蔵庫にストックして、毎日の食卓に取り入れてみてくださいね。

▼手作りなめたけの作り方はこちら！

