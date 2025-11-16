

日本のみならず、世界的なヒットとなっている『チェンソーマン レゼ篇』。すでに“聖地”ができています（画像：劇場版『チェンソーマン レゼ篇』公式サイトより）

アニメーション映画『チェンソーマン レゼ篇』が世界的ヒットとなっています。

原作は、藤本タツキさんの『週刊少年ジャンプ』（2019年〜）連載のアクション漫画で、単行本のシリーズ累計発行部数は3100万部を突破。22年にはテレビアニメ化され、そして25年、満を持して映画化となりました。

主人公は、「チェンソーの悪魔」の力を手に入れたダークヒーロー「デンジ」。文字通り、凶器としての「チェンソー」が登場し、作者によると、往年のホラー映画『悪魔のいけにえ（原題：The Texas Chain Saw Massacre）』からも影響を受けているといいます。

『チェンソーマン』の舞台となった街はどこなのか

劇場版『チェンソーマン レゼ篇』は9月19日に公開され、週末観客動員ランキングは7週連続1位となり、公開から約2カ月が経った11月10日現在の観客動員数は543万人、興行収入は83億円を超える勢いとなっています。

また、アメリカ（北米）やフランス、アジア各国などでも上映されており、特に10月24日に公開されたアメリカでは、週末興行収入が1725万ドル（約25億円）で初登場1位を獲得したという快挙です。

そんな劇場版の舞台となった街が「都内の某所にそっくり」とファンの間で囁かれています。

そこはどこなのか。公式には明示されていませんが、東京都千代田区の「神保町」周辺ではないかとされており、早くも「聖地巡礼」する人たちで賑わっています。



東京都千代田区に位置する「神保町」（筆者撮影）

「世界で最もクールな街」に選ばれた神保町

神保町は、イギリスのカルチャー誌『タイムアウト』が25年9月に発表した「世界で最もクールな街」25年版のランキングで第1位に選ばれたのが記憶に新しいところです。

タイムアウト社によると、この調査は「タイムアウト社の現地ライターや編集者による広範なネットワークを通じて得られた地域の知見と内側からの専門的視点に基づき、世界各都市の街を評価したもの」とのこと。

その基準となる要素は、「文化」「コミュニティ」「住みやすさ」「ナイトライフ」「飲食店」「街のにぎわい」、そして「今らしさ」とのことで、歴史がありながらどれにおいてもバランスよく、そして何と言っても日本が強みとする「コンテンツ」の発信地であることが評価されたのでしょう。

ちなみに第2位はベルギー・アントワープのボルゲルハウト、第3位はブラジル・サンパウロのバラ・フンダとそれぞれ魅力のある街でした。日本では他に大阪の「中津」も第8位に選ばれています。

神保町を含め、いずれも有名な観光地というわけではありませんが、文化の集積地としての「香り」が存在している街のようです。

そんな神保町は、古くから東京の文化人・知識人に愛された街でした。三省堂書店や書泉グランデといった大型書店はもちろんですが、神保町を形作る主役はやはり古書店街。現在でも130軒の古書店が軒を連ねているといいます。



神保町のシンボル的存在の「書泉グランデ」（筆者撮影）



古書店が多く軒を連ねています（筆者撮影）

また、ここからお茶の水にかけて、明治大学、日本大学、順天堂大学、東京科学大学、専修大学などの歴史ある大学や法律学校、そして高校が多く立地する「学生の街」でもあります。

その影響から古くから「カフェの街」でもあり、さらに近年では「ラーメンの街」「カレーの街」ともなっていて、毎年10〜11月に開催される「神田カレーグランプリ」は年々人気が高まっています。

神保町は、集英社と小学館という、日本を、いや世界を代表する出版社のお膝元でもあります。街を歩いていると、両出版社に関係する会社が多く目に入ります。『チェンソーマン』を連載しているのは、まさに集英社。ヒットに導いた出版社のある街が劇場版の舞台となったのは必然と言えるでしょう。



神保町からお茶の水付近には気持ちのいい散歩道が点在しています（筆者撮影）

デンジとレゼの象徴的なシーンに出てくる場所？

ファンの間で「劇場版に出てくる風景とよく似ている」と言われている代表的な場所が、「女坂」です。

神保町からお茶の水に向かう途中にある、石段の坂の上からは、神保町の街を見下ろせるようになっていて、特に夕暮れ時の展望は風情が満載。筆者が訪れたときには、曲がり角に誰ともなく持ってきた「ガーベラ」の花が供えられており、たくさんの外国人観光客が思い思いに写真を撮っていました。

ちなみにこのガーベラは、主人公・デンジとヒロイン・レゼの関係性を象徴する花だそうで、劇中にも幾度となく登場します。



「女坂」に向かう道も劇中に登場しています（筆者撮影）



「女坂」の一番上から下を見下ろしてみました。ファンが供えたであろうガーベラの花があります（筆者撮影）

また、坂を下りた「猿楽通り」付近にある「喫茶エル」の街角は、『レゼ篇』で登場するカフェの雰囲気に似ています。

さらに、カトリック教会の近くにある電話ボックスは、ファンの間でも聖地となっていて、ここにも「ガーベラ」の花が。写真を撮るための行列ができていました。



奥にある「喫茶エル」に続く道が劇中の景色にそっくりと言われています（筆者撮影）



教会のそばに電話ボックスが。すでに聖地巡りをしている人がいました（筆者撮影）



デンジとレゼが出会った「公衆電話」にそっくりと噂の電話ボックス。こちらにもガーベラの花が（筆者撮影）

もう1つの聖地は、アニメの街「練馬」

東京23区西部にある練馬区の練馬駅は、アニメの第3話などで登場した場所に似ていると評判で、同じく多くのファンを集めています。

「練馬駅」という駅名が漫画にも登場しているほか、駅前の道路やビルなど、多くの共通点を見ることができ、駅前を歩くだけでも楽しめます。

筆者は、学生時代に長くここ練馬駅近くに住んでいましたが、都営地下鉄大江戸線開通以降は駅周辺が大きく様変わりしたことを印象的に覚えています。そして、練馬といえば、漫画やアニメの制作会社が数多く存在する街。その関係で、この練馬駅周辺には「アニメの聖地」が数多くあります。

絶大な人気を誇る野球漫画・アニメの『タッチ』。その舞台で、ヒロイン「浅倉南」の実家でもあった喫茶店「南風」のモデルとなったお店「アンデス」も、ここ練馬にありました（22年に惜しまれつつ閉店）。

また、同じ練馬区内の大泉学園は、「東映アニメーション」が所在地とする、まさに「アニメの街」。東映のスタジオに隣接する形で、「東映アニメーションミュージアム」が18年にオープンしました。ここでは、同社のこれまで制作したアニメの歴史や、制作の過程などを見ることができます。

お膝元である大泉学園の駅前に降り立つと、かつて松本零士氏が暮らした街らしく、そこには『銀河鉄道999』の世界が。

「大泉アニメゲート」と称して、『銀河鉄道999』のメーテル、『鉄腕アトム』のアトム、『あしたのジョー』の矢吹丈、『うる星やつら』のラムなど、練馬区ゆかりのキャラクターたちのモニュメントやARアプリで記念撮影ができるスポットとなっています。



人気キャラクターの等身大モニュメントが出迎える「大泉アニメゲート」（画像：練馬区「練馬アニメーションサイト」より）

西武池袋線沿線は「聖地巡礼路線」

練馬区を通る西武池袋線沿線は、大都市・池袋から近く、アパートなどの集合住宅が多く住みやすい街。以前からたくさんの漫画家が暮らしており、アニメ制作会社も近くに集まっていきました。そのため、数多くの作品の舞台として登場することが多く、ファンを集めているのです。

中でもその中心地は、何と言っても漫画の聖地「トキワ荘」です。



池袋駅からわずか1駅の「椎名町」に存在し、「マンガの神様」と呼ばれた手塚治虫氏が中心となり、藤子不二雄氏、赤塚不二夫氏、石ノ森章太郎氏といった、時代を彩った漫画家たちが集い、数多くの名作を生み出した場所です。

「椎名町」という地名は、藤子不二雄氏の「ドラえもん」にも、「のび太」の家の住所としてたびたび登場していました。



「トキワ荘公園」内に「トキワ荘マンガミュージアム」が併設されています（筆者撮影）

現在、トキワ荘の跡地には記念碑が建っています。近くには20年に開館した「トキワ荘マンガミュージアム」があり、トキワ荘の建物や看板などが再現されています。

そして、彼らが暮らした商店街には、さまざまな作品に登場する中華料理店「松葉」など、ゆかりの店舗が今も残っています。歩いているだけでも、漫画の世界観を感じられる商店街です。



トキワ荘の跡地に建つ記念碑（筆者撮影）

『チェンソーマン』の聖地は、同作だけでなく、日本が誇る名作漫画の発祥の地であり、文化の香りが漂う街でした。現在、たくさんの人がこれら聖地を訪れています。しかし舞台地である前に、住宅地やオフィス街でもありますので、是非マナーを守って、聖地巡りを楽しんでいただきたいです。

（古関 和典 ： ロケ地研究家、コンテンツツーリズム研究家）