2026Ç¯2·î5Æü¡ÊÌÚ¡Ë¤ËÅìµþ¤Î¤è¤ß¤¦¤ê¥é¥ó¥É¤Ë³«¶È¤¹¤ë¡¢¡Ö¥Ý¥±¥â¥ó¡×¤ÎÌ¥ÎÏ¤Ë¿¨¤ì¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë½é¤Î²°³°¾ïÀß»ÜÀß¡Ø¥Ý¥±¥Ñ¡¼¥¯ ¥«¥ó¥È¡¼¡Ù¡£¤½¤Î¾ÜºÙ¤¬È¯É½¤µ¤ì¡¢¥Õ¥¡¥ó¤Î´üÂÔ¤¬¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤·¤«¤·¡¢¤³¤ÎÌ´¤Î¥Ñ¡¼¥¯¤ØÂ¤òÆ§¤ßÆþ¤ì¤ë¤Ë¤Ï¡¢¤Þ¤º¡Ö¥Á¥±¥Ã¥ÈÃêÁª¡×¤È¤¤¤¦ºÇ½é¤Î¥Ð¥È¥ë¤òÆÍÇË¤·¤Ê¤¯¤Æ¤Ï¤Ê¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¥Á¥±¥Ã¥È¤ÏÊ£¿ô¼ïÎà¤¢¤ê¡¢¡Ö¤É¤Î¥Ñ¥¹¤¬¼«Ê¬¤Ë¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡©¡×¡ÖÎÁ¶â¤Ï¤¤¤¯¤é¡©¡×¡ÖÃêÁª¤Ï¤¤¤Ä¤«¤é»Ï¤Þ¤ë¡©¡×¤Èµ¿Ìä¤ò¤ª»ý¤Á¤ÎÊý¤âÂ¿¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¤³¤Îµ»ö¤Ç¤Ï¡¢Á°È¾¤Ç¡Ø¥Ý¥±¥Ñ¡¼¥¯ ¥«¥ó¥È¡¼¡Ù¤¬¤É¤ó¤Ê¾ì½ê¤Ê¤Î¤«¤ò²þ¤á¤Æ¤´¾Ò²ð¤·¡¢¸åÈ¾¤Ç3¼ïÎà¤Î¥Á¥±¥Ã¥È¥Ñ¥¹¤Î°ã¤¤¡¢ÎÁ¶â¡¢¤½¤·¤Æº£½µ¤«¤é³«»Ï¤µ¤ì¤ëÃêÁªÈÎÇä¤Î¥¹¥±¥¸¥å¡¼¥ë¤È¿½¹þÊýË¡¤ò¡¢¸ø¼°¾ðÊó¤Ë´ð¤Å¤Å°ÄìÅª¤Ë²òÀâ¤·¤Þ¤¹¡£
¤½¤â¤½¤â¡Ø¥Ý¥±¥Ñ¡¼¥¯ ¥«¥ó¥È¡¼¡Ù¤È¤Ï²¿¡©¥Ý¥±¥â¥ó½é¤Î
¡Ø¥Ý¥±¥Ñ¡¼¥¯ ¥«¥ó¥È¡¼¡Ù¤Ï¡¢ÅìµþÅÔ¤Ë¤¢¤ë¡Ö¤è¤ß¤¦¤ê¥é¥ó¥É¡×±àÆâ¤Î¹Âç¤ÊÉßÃÏ¤ËÃÂÀ¸¤¹¤ë¡¢¡Ö¥Ý¥±¥â¥ó¡×¤È½Ð²ñ¤¨¤ë¥ê¥¢¥ë¤ÊËÁ¸±¤Î¾ì¤Ç¡¢¥Ý¥±¥â¥ó½é¤Î²°³°¾ïÀß»ÜÀß¤Ç¤¹¡£¹¤µÌó£².£¶ha¤ÎÎÐË¤«¤ÊÂ¿ËàµÖÎÍ¤ÎÃÏ·Á¤òÀ¸¤«¤·¤¿¿¹¤Î¥¨¥ê¥¢¡Ö¥Ý¥±¥â¥ó¥Õ¥©¥ì¥¹¥È¡×¤È¡¢¥°¥Ã¥º¹ØÆþ¤Ê¤É¤ò³Ú¤·¤á¤ë¡Ö¥«¥ä¥Ä¥ê¥¿¥¦¥ó¡×¤È¤¤¤¦Æó¤Ä¤Î¥¨¥ê¥¢¤Ç¹½À®¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¡Ú»²¹Í¡Û¥Ý¥±¥â¥ó½é¤Î¾ïÀß¥Ñ¡¼¥¯¡Ö¥Ý¥±¥Ñ¡¼¥¯ ¥«¥ó¥È¡¼¡×¤¬ ¤è¤ß¤¦¤ê¥é¥ó¥É¤ËÃÂÀ¸¡ª½éÂå¥«¥ó¥È¡¼ÃÏÊý¤ÎÀ¤³¦¤Ç600É¤¤ÈËÁ¸±¡Ê2025Ç¯7·î26Æü·ÇºÜ¡Ë
¡Ö¥Ý¥±¥â¥ó¥Õ¥©¥ì¥¹¥È¡×¿¹¤ÎÃæ¤Ç¥Ý¥±¥â¥ó¤Ë½Ð²ñ¤ª¤¦
¡Ö¥Ý¥±¥â¥ó¥Õ¥©¥ì¥¹¥È¡×¤Ï¡¢ÃÊº¹¤Î¤¢¤ëÆ»¤äÁð¤à¤é¤ä¥È¥ó¥Í¥ë¤Ê¤Éµ¯Éú¤ËÉÙ¤ó¤À¿¹¤¬¹¤¬¤ëËÁ¸±¤Î¤Ï¤¸¤Þ¤ê¤Î¾ì½ê¡£Á´Ä¹Ìó500m¤Î»¶ºöÆ»¤Ç¤Ï¡¢¤½¤ì¤¾¤ì°ã¤¦É½¾ð¤Î¥Ý¥±¥â¥ó¤ò´Ñ»¡¤·¤¿¤ê¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¾ìÌÌ¤ò³À´Ö¸«¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤½¤¦¤Ç¤¹¡£Ãæ¤Ë¤ÏÇØÃæ¤Ë¾è¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¥Ý¥±¥â¥ó¤â¡£
¡Ö¥«¥ä¥Ä¥ê¥¿¥¦¥ó¡×¤Ç¤Ï¡¢Â¿ºÌ¤Ê¥¤¥Ù¥ó¥È¤¬³Ú¤·¤á¤ë
¡Ö¥«¥ä¥Ä¥ê¥¿¥¦¥ó¡×¤Ë¤Ï¡¢¥Ý¥±¥â¥ó¤ò²óÉü¤µ¤»¤ë»ÜÀß¤È¤·¤Æ¥²¡¼¥à¤Ç¤ª¤Ê¤¸¤ß¤Î¡Ö¥Ý¥±¥â¥ó¥»¥ó¥¿¡¼¡×¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¥°¥Ã¥º¹ØÆþ¤ä¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥É¥ê¥ó¥¯¡¢¥Õ¡¼¥É¤¬³Ú¤·¤á¤ë¥·¥ç¥Ã¥×¤âÊÂ¤ó¤Ç¤¤¤ë¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¥Ô¥«¥Á¥å¥¦¤¿¤Á¤Î¥¢¥È¥é¥¯¥·¥ç¥ó¡Ö¥Ô¥«¥Ô¥«¥Ñ¥é¥À¥¤¥¹¡×¤È¡¢¥¤¡¼¥Ö¥¤¤¿¤Á¤Î¥á¥ê¡¼¥´¡¼¥é¥¦¥ó¥É¡Ö¥Ö¥¤¥Ö¥¤¥ô¥©¥ä¡¼¥¸¥å¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¥¢¥È¥é¥¯¥·¥ç¥ó»ÜÀß¤ÎÂÎ¸³¤â¤Ç¤¤ë¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¤Þ¤¿¾ìÆâ¤Ç¤Ï¡¢¥Ô¥«¥Á¥å¥¦¤ä¥¤¡¼¥Ö¥¤¤¬ÅÐ¾ì¤¹¤ë¥Ñ¥ì¡¼¥É¤ä¡¢¡Ö¥«¥ä¥Ä¥ê¥¸¥à¡×¤Ç¤Î¥¹¥Æ¡¼¥¸¥·¥ç¡¼¤Ê¤É¡¢¥Ý¥±¥â¥ó¤ÎÀ¤³¦¤òËþµÊ¤·¸òÎ®¤Ç¤¤ë¥¤¥Ù¥ó¥È¤â³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¡Ø¥Ý¥±¥Ñ¡¼¥¯ ¥«¥ó¥È¡¼¡Ù¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¥È¥ì¡¼¥é¡¼¤ò¤â¸ø³«¤Ë
¡Ø¥Ý¥±¥Ñ¡¼¥¯ ¥«¥ó¥È¡¼¡Ù¤¬2026Ç¯2·î5Æü¡ÊÌÚ¡Ë¤Ë¥ª¡¼¥×¥ó¤¹¤ë¤Ë¤¢¤¿¤ê¡¢¥Ý¥±¥â¥ó¸ø¼°YouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤Ç¤Ï¡¢¡¢¡Ø¥Ý¥±¥Ñ¡¼¥¯ ¥«¥ó¥È¡¼¡Ù¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¥È¥ì¡¼¥é¡¼¤Î¸ø³«¤â»Ï¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¾å¤Ï¡Ö¥Ý¥±¥â¥ó¥Õ¥©¥ì¥¹¥È¡×¤Ç¤Î£±¥·¡¼¥ó¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£¿¹¤ÎÃæ¤Ç¤Î¥Ý¥±¥â¥óÃ£¤ÎÌöÆ°´¶¤¬ÅÁ¤ï¤Ã¤Æ¤¤Þ¤¹¡£
²¼¤Ï¡¢¡Ö¥«¥ä¥Ä¥ê¥¿¥¦¥ó¡×¤Î¤â¤Î¤Ç¤¹¡£¥Ý¥±¥â¥óÃ£¤¬Âô»³¤¤¤ë¥Ñ¡¼¥¯Æâ¡¢Èó¾ï¤Ë³Ú¤·¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡£
¤³¤Á¤é¤Î¥È¥ì¡¼¥é¡¼¤Ï¡¢¥Ý¥±¥â¥ó¸ø¼°YouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤Ç¸ø³«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¥ª¡¼¥×¥óÁ°¤Ë¤³¤Î¡Ø¥Ý¥±¥Ñ¡¼¥¯ ¥«¥ó¥È¡¼¡Ù¤ò¸«¤Æ¤ß¤¿¤¤Êý¤Ï¡¢À§Èó¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¤³¤Î¡Ø¥Ý¥±¥Ñ¡¼¥¯ ¥«¥ó¥È¡¼¡Ù¤Ï¡¢2026Ç¯2·î5Æü¤Ë¥ª¡¼¥×¥ó¤ò¤à¤«¤¨¤Þ¤¹¤¬¡¢¤½¤Î¥Á¥±¥Ã¥È¤Ï¡¢2025Ç¯11·î21Æü¡Ê¶â¡Ë¤«¤é¡¢ÃêÁªÈÎÇä¤¬³«»Ï¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£¤³¤³¤Þ¤Ç¤Î¾ðÊó¤À¤±¤Ç¤â¡¢ÁáÂ®¹Ô¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤¿Êý¤âÂ¿¤¤¤Ï¤º¡£
¤³¤³¤«¤é¤Ï¡¢¥Á¥±¥Ã¥È¤Î¼ïÎà¤ä¡¢¤½¤ÎÆþ¼êÊýË¡¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÀâÌÀ¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¥Á¥±¥Ã¥ÈÅ°ÄìÈæ³Ó¡ªÃêÁªÈÎÇä¤Î¿½¹þ¤Ï11·î21Æü¤«¤é¡¢¤½¤ÎÁ°¤Ë¤â½àÈ÷¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡ª
¡Ø¥Ý¥±¥Ñ¡¼¥¯ ¥«¥ó¥È¡¼¡Ù¤Î¥Á¥±¥Ã¥È¤Ï¡¢¥Ñ¡¼¥¯³«±àÅö½é¤Ï¡Ö¥¨¥ê¡¼¥È¥È¥ì¡¼¥Ê¡¼¥º¥Ñ¥¹¡×¡Ö¥È¥ì¡¼¥Ê¡¼¥º¥Ñ¥¹¡×¤Î2¼ïÎà¤¬È¯É½¤µ¤ì¤ë¤½¤¦¤Ç¤¹¡£¤½¤ì¤Ë²Ã¤¨¤Æ¡Ö¥¿¥¦¥ó¥Ñ¥¹¡×¤¬2026Ç¯²Æ¤´¤í¤«¤éÈÎÇäÍ½Äê¤Ç¤¹¡£
¤½¤ì¤¾¤ìÆþ¾ì¤Ç¤¤ë¥¨¥ê¥¢¤äÆÃÅµ¡¢ÎÁ¶â¤¬Âç¤¤¯°Û¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¥¨¥ê¡¼¥È¥È¥ì¡¼¥Ê¡¼¥º¥Ñ¥¹¡ÊÁ´ÉôÆþ¤êºÇ¶¯¥Ñ¥¹¡Ë
¤Þ¤µ¤Ë¡Ö¥¨¥ê¡¼¥È¡×¤ÎÌ¾¤Ë¤Õ¤µ¤ï¤·¤¤¡¢ÆÃÅµËþºÜ¤Î¥Á¥±¥Ã¥È¤Ç¤¹¡£¡Ö¥Ý¥±¥â¥ó¥Õ¥©¥ì¥¹¥È¡×¤È¡Ö¥«¥ä¥Ä¥ê¥¿¥¦¥ó¡×¤ÎÎ¾Êý¤Ë¡¢»þ´Ö»ØÄê¤Ê¤·¤ÇÆþ¾ì¤Ç¤¤Þ¤¹¡Ê¥Ý¥±¥â¥ó¥Õ¥©¥ì¥¹¥È¤âºÆÆþ¾ì²Ä¡Ë¡¢¤µ¤é¤Ë¡¢¥¢¥È¥é¥¯¥·¥ç¥ó2¼ï¡Ê¥Ô¥«¥Ô¥«¥Ñ¥é¥À¥¤¥¹¡¢¥Ö¥¤¥Ö¥¤¥ô¥©¥ä¡¼¥¸¥å¡Ë¤ÎÍ¥Àè¥ì¡¼¥óÍøÍÑ¡Ê³Æ1²ó¡Ë¡¢¥«¥ä¥Ä¥ê¥¸¥à¥·¥ç¡¼¤ÎÍ½ÌóÀÊ´ÑÍ÷¡Ê1²ó¡Ë¡¢¸ÂÄê¤Î¥°¥ê¡¼¥Æ¥£¥ó¥°¤¬³Ú¤·¤á¤ë¡Ö¥«¥ä¥Ä¥ê¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¡×¤Ø¤ÎÆþ¾ì¡¢¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥°¥Ã¥º¤Î¤ªÅÏ¤·¤Ê¤É¡¢ÆÃÊÌ¤ÊÂÎ¸³¤¬À¹¤ê¤À¤¯¤µ¤ó¤Ç¤¹¡£
ÎÁ¶â¡§Âç¿Í(13ºÐ°Ê¾å) 14,000±ß¡Á¡¢»Ò¤É¤â(3ºÐ°Ê¾å) 11,000±ß¡Á
¢¥È¥ì¡¼¥Ê¡¼¥º¥Ñ¥¹¡Ê¥¹¥¿¥ó¥À¡¼¥É¥Ñ¥¹¡Ë
¡Ø¥Ý¥±¥Ñ¡¼¥¯ ¥«¥ó¥È¡¼¡Ù¤òÉ¸½àÅª¤Ë³Ú¤·¤à¤¿¤á¤Î¥Á¥±¥Ã¥È¤Ç¤¹¡£¡Ö¥«¥ä¥Ä¥ê¥¿¥¦¥ó¡×¤Ë¤Ï»þ´Ö»ØÄê¤Ê¤·¤ÇÆþ¾ì²ÄÇ½¤Ç¤¹¤¬¡¢¡Ö¥Ý¥±¥â¥ó¥Õ¥©¥ì¥¹¥È¡×¤Ø¤ÎÆþ¾ì¤Ï¡¢»ØÄê¤µ¤ì¤¿»þ´ÖÏÈÆâ¤Ç¤Î°ìÅÙ¤¤ê¡ÊºÆÆþ¾ìÉÔ²Ä¡Ë¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡¢¥¢¥È¥é¥¯¥·¥ç¥ó¤ä¥«¥ä¥Ä¥ê¥¸¥à¥·¥ç¡¼¤ÎºÂÀÊÍ½Ìó¤Ï´Þ¤Þ¤ì¤Æ¤ª¤é¤º¡¢ÊÌÅÓÎÁ¶â¤äÀ°Íý·ô¤¬É¬Í×¤Ë¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
ÎÁ¶â¡§Âç¿Í(13ºÐ°Ê¾å) 7,900±ß¡Á¡¢»Ò¤É¤â(3ºÐ°Ê¾å) 4,700±ß¡Á
¾åµ¤Î2¤Ä¤Ë²Ã¤¨¡¢2026Ç¯²Æ¤´¤í¤ÎÆþ¾ìÊ¬¤«¤é¤Ï¡¢²¼µ¤Î¥Á¥±¥Ã¥È¤¬ÄÉ²Ã¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
£¥¿¥¦¥ó¥Ñ¥¹¡Ê³¹¤À¤±³Ú¤·¤à¥é¥¤¥È¥Ñ¥¹¡Ë
2026Ç¯²Æ¤´¤í¤ÎÆþ¾ìÊ¬¤«¤éÈÎÇä¤¬Í½Äê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡¢¡Ö¥«¥ä¥Ä¥ê¥¿¥¦¥ó¡×¤Î¤ß¤ËÆþ¾ì¤Ç¤¤ë¥Á¥±¥Ã¥È¤Ç¤¹¡£¡Ö¥Ý¥±¥â¥ó¥Õ¥©¥ì¥¹¥È¡×¤Ë¤ÏÆþ¾ì¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¡£¥«¥ä¥Ä¥ê¥¿¥¦¥ó¤Î¥¢¥È¥é¥¯¥·¥ç¥ó¤ä¥·¥ç¥Ã¥×¡¢¥¤¥Ù¥ó¥È¤À¤±¤ò³Ú¤·¤ß¤¿¤¤Êý¤ä¡¢¸å½Ò¤¹¤ë¥Ý¥±¥â¥ó¥Õ¥©¥ì¥¹¥È¤ÎÆþ¾ìÀ©¸Â¤Ë³ºÅö¤¹¤ëÊý¡Ê5ºÐÌ¤Ëþ¤Î»Ò¤É¤â¤Ê¤É¡Ë¸þ¤±¤Î¥Ñ¥¹¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
Í½ÄêÎÁ¶â¡§Âç¿Í(13ºÐ°Ê¾å) 4,700±ß¡Á¡¢»Ò¤É¤â(3ºÐ°Ê¾å) 2,800±ß¡Á
ºÇÂ®¼õÉÕ¤Ï11·î21Æü(¶â)¤«¤é¡ª¥Á¥±¥Ã¥ÈÃêÁª¡¦¹ØÆþ¤ÎÁ´¥¹¥Æ¥Ã¥×
¡Ø¥Ý¥±¥Ñ¡¼¥¯ ¥«¥ó¥È¡¼¡Ù¤Î¥Á¥±¥Ã¥È¤Ï¡¢¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤Ç¤ÎÃêÁªÈÎÇä¤¬´ðËÜ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹ ¡£Çã¤¤Æ¨¤·¤Î¤Ê¤¤¤è¤¦¡¢¼ê½ç¤È¥¹¥±¥¸¥å¡¼¥ë¤ò¤·¤Ã¤«¤ê³ÎÇ§¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¥¹¥Æ¥Ã¥×1¡§¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤Ç²ñ°÷ÅÐÏ¿¡ÊSMSÇ§¾Ú¤¬É¬¿Ü¡ª¡Ë
¤Þ¤º¡¢¡Ö¥Ý¥±¥Ñ¡¼¥¯ ¥«¥ó¥È¡¼¡×¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤Ç²ñ°÷ÅÐÏ¿¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£ÃêÁª¤Ø¤Î¿½¹þÁ°¤Ë¡¢²ñ°÷ÅÐÏ¿¤òºÑ¤Þ¤»¤Æ¤ª¤¯¤È¥¹¥à¡¼¥º¤Ç¤¹¡£
¡ÚÄ¶½ÅÍ×¡Û
ÅÐÏ¿»þ¤È¥Á¥±¥Ã¥È¹ØÆþ»þ¤Ë¤Ï¡¢ÆüËÜ¹ñÆâ¤Î·ÈÂÓÅÅÏÃÈÖ¹æ¤Ë¤è¤ëSMSÇ§¾Ú¤¬É¬¿Ü¤Ç¤¹¡£³Ê°ÂSIM¤Ê¤É¤ÇSMSµ¡Ç½¤¬¤Ê¤¤·ÀÌó¤ÎÊý¤Ï¤´Ãí°Õ¤¯¤À¤µ¤¤¡£¤Ê¤ª¡¢²ñ°÷ÅÐÏ¿¤Ï¤ª1¿Í¤µ¤Þ¤Ë¤Ä¤1¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤Î¤ß²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
¥¹¥Æ¥Ã¥×2¡§ÃêÁª¥¹¥±¥¸¥å¡¼¥ë¤ò³ÎÇ§
¡ÚºÇÂ®ÃêÁª¡Û³«¶ÈÆü¡Ê2/5¡Ë¡Á3/31Æþ¾ìÊ¬
¡¦¿½¹þ´ü´Ö¡§2025Ç¯11·î21Æü(¶â) 18:00 ¡Á 12·î8Æü(·î) 23:59
¡¦ÅöÁªÈ¯É½¡§2025Ç¯12·î²¼½Ü¤´¤í¡ÊÅöÁª¼Ô¤Î¤ß¤ËÏ¢Íí¡Ë
¡¦·èºÑ´ü¸Â¡§2025Ç¯12·î31Æü(¿å) 23:59¤Þ¤Ç
¡Ú4·î°Ê¹ßÆþ¾ìÊ¬¡Û
¡¦¿½¹þ´ü´Ö¡§Ëè·î1Æü 18:00 ¡Á 12Æü 23:59¡Ê3¤«·î¸å¤Î1¤«·îÊ¬¤¬ÂÐ¾Ý¡¢Îã¡§4·îÊ¬¤Ï1·î1Æü¡Á12Æü¤Ë¿½¹þ¡Ë
¡¦ÅöÁªÈ¯É½¡§Ëè·î²¼½Ü¤´¤í¡ÊÅöÁª¼Ô¤Î¤ß¡Ë
¡¦·èºÑ´ü¸Â¡§Ëè·îËöÆü¤Þ¤Ç
¢¨¾åµ¤ÎÈÎÇäÊýË¡¤äÈÎÇä¥¹¥±¥¸¥å¡¼¥ë¤ÏÊÑ¹¹¤È¤Ê¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¥Á¥±¥Ã¥È¤Î¹ØÆþ¤Ë¤Ï¡¢¡Ö¥Ý¥±¥Ñ¡¼¥¯ ¥«¥ó¥È¡¼¡×¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤Ø¤Î²ñ°÷ÅÐÏ¿¤¬É¬¿Ü¤Ç¤¹¡£ÅÐÏ¿¤òºÑ¤Þ¤»¤¿¾å¤Ç¡¢¥Ñ¡¼¥¯¤Ë¹Ô¤¤¿¤¤Æü¤ò·è¤á¡¢¤½¤Î¥¹¥±¥¸¥å¡¼¥ë¤Ë¤¢¤Ã¤¿¿½¹þ´ü´ÖÆâ¤ÇÃêÁª¿½¹þ¤Ø»²²Ã¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¤Þ¤¿¡¢ÅìÀþÈ¯É½¤È·èºÑ´ü´Ö¤Ë¤âµ¤¤òÉÕ¤±¤Æ¡¢¥Á¥±¥Ã¥È¤ò¥²¥Ã¥È¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¡ÚºÇ½ÅÍ×¡Û¥Á¥±¥Ã¥È¹ØÆþÁ°¤Ë³ÎÇ§É¬¿Ü¡ª¡Ö¥Ý¥±¥â¥ó¥Õ¥©¥ì¥¹¥È¡×¤ÎÆþ¾ìÀ©¸Â
¥Á¥±¥Ã¥È¤òÁª¤Ö¾å¤ÇºÇ¤â½ÅÍ×¤ÊÃí°ÕÅÀ¤¬¡¢¡Ö¥Ý¥±¥â¥ó¥Õ¥©¥ì¥¹¥È¡×¤ÎÆþ¾ìÀ©¸Â¤Ç¤¹¡£¤³¤³¤Ï³¬ÃÊ¤äµÞ¤Ê¾å¤êºä¤¬Â¿¤¤¼«Á³¤Î¿¹¤Ç¤¢¤ë¤¿¤á¡¢°ÂÁ´¤È·ò¹¯¤ò¼é¤ë´ÑÅÀ¤«¤é¸·¤·¤¤À©¸Â¤¬Àß¤±¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¦5ºÐÌ¤Ëþ¤Î¤ª»Ò¤µ¤Þ¤Ï¡¢ÊÝ¸î¼ÔÆ±È¼¤Ç¤â°ìÀÚÆþ¾ì¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¡£
¡¦¤´¼«¿È¤Ç110ÃÊ¤Î³¬ÃÊ¤ò°ÂÁ´¤Ë¾å¤ê²¼¤ê¤¹¤ë¤³¤È¤¬º¤Æñ¤ÊÊý
¡¦¼Ö¤¤¤¹¤ä¥Ù¥Ó¡¼¥«¡¼¤ò¤´ÍøÍÑ¤ÎÊý
¡¦Ç¥¿±Ãæ¤ÎÊý¡¢¿´Â¡¤Ë¼À´µ¤ò¤ª»ý¤Á¤ÎÊý
¾åµ¤Ë³ºÅö¤¹¤ëÊý¤Ï¡¢²ð½õ¼Ô¤¬¤¤¤Æ¤â¡Ö¥Ý¥±¥â¥ó¥Õ¥©¥ì¥¹¥È¡×¤Ë¤ÏÆþ¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
5ºÐÌ¤Ëþ¤Î¤ª»Ò¤µ¤ÞÏ¢¤ì¤Î¤´²ÈÂ²¤¬¥Ñ¡¼¥¯Á´ÂÎ¤ò³Ú¤·¤ß¤¿¤¤¾ì¹ç¤Ï¡¢2026Ç¯²Æ°Ê¹ß¤Ë¡Ö¥¿¥¦¥ó¥Ñ¥¹¡×¤Ç¤ÎÆþ¾ì¤ò¤´¸¡Æ¤¤¯¤À¤µ¤¤ ¡£
5ºÐÌ¤Ëþ¤Î»Ò¤É¤âÏ¢¤ì¤Î¤´²ÈÂ²¤Ê¤É¤Ï¡¢¡Ö¥¨¥ê¡¼¥È¥È¥ì¡¼¥Ê¡¼¥º¥Ñ¥¹¡×¤ä¡Ö¥È¥ì¡¼¥Ê¡¼¥º¥Ñ¥¹¡×¤ò¹ØÆþ¤·¤Æ¤â¡¢¥Ý¥±¥â¥ó¥Õ¥©¥ì¥¹¥È¤Ë¤ÏÆþ¤ì¤Ê¤¤¤¿¤á¡¢2026Ç¯²Æ°Ê¹ß¤Î¡Ö¥¿¥¦¥ó¥Ñ¥¹¡×ÍøÍÑ¤¬¸½¼ÂÅª¤ÊÁªÂò»è¤È¤Ê¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¡Ö¥Ý¥±¥Ñ¡¼¥¯ ¥«¥ó¥È¡¼¡×³µÍ×
¡Ø¥Ý¥±¥Ñ¡¼¥¯ ¥«¥ó¥È¡¼¡Ù¤Ï¡¢2026Ç¯2·î5Æü(ÌÚ)¤Ë¤è¤ß¤¦¤ê¥é¥ó¥É¡ÊÅìµþÅÔ°ð¾ë»ÔÌðÌî¸ý4015-1¡Ë¤Î±àÆâ¤Ë³«¶È¤·¤Þ¤¹¡£¡Ø¥Ý¥±¥Ñ¡¼¥¯ ¥«¥ó¥È¡¼¡Ù¤Î¥Á¥±¥Ã¥È¤Ë¤Ï¤è¤ß¤¦¤ê¥é¥ó¥É¤ÎÆþ±àÎÁ¤â´Þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥Á¥±¥Ã¥È¤Ï¡Ø¥Ý¥±¥Ñ¡¼¥¯ ¥«¥ó¥È¡¼¡Ù¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤Ë¤Æ¡¢2025Ç¯11·î21Æü(¶â)18»þ¤«¤éÃêÁªÈÎÇä¤Î¿½¤·¹þ¤ß¤¬³«»Ï¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¡Ú¥Á¥±¥Ã¥ÈÆþ¼êÊýË¡¤Î¤Þ¤È¤á¡Û
¡Ø¥Ý¥±¥Ñ¡¼¥¯ ¥«¥ó¥È¡¼¡Ù¤òËþµÊ¤¹¤ë¤Ë¤Ï¡¢¤Þ¤º¥Á¥±¥Ã¥È¤ÎÆþ¼ê¤¬Âè°ì´ØÌç¤Ç¤¹¡£
£±¡¢¼«Ê¬¤ä²ÈÂ²¤¬¡Ö¥Ý¥±¥â¥ó¥Õ¥©¥ì¥¹¥È¡×¤ÎÆþ¾ìÀ©¸Â¤Ë³ºÅö¤·¤Ê¤¤¤«¤òÉ¬¤º³ÎÇ§¤¹¤ë¡£
£²¡¢¥¨¥ê¡¼¥È¡×¤«¡Ö¥È¥ì¡¼¥Ê¡¼¡×¤«¡¢Í½»»¤ÈÌÜÅª¤Ë¹ç¤ï¤»¤ÆºÇÅ¬¤Ê¥Ñ¥¹¤ò·è¤á¤ë¡£
£³¡¢11·î21Æü18»þ¤«¤é¤ÎºÇÂ®ÃêÁª¤ËÈ÷¤¨¡¢SMSÇ§¾Ú¤¬¤Ç¤¤ë¾õÂÖ¤Ç²ñ°÷ÅÐÏ¿¤òºÑ¤Þ¤»¤Æ¤ª¤¯¡£
°Ê¾å¤Î3ÅÀ¤ò¤·¤Ã¤«¤ê½àÈ÷¤·¤Æ¡¢¥«¥ó¥È¡¼ÃÏÊý¤Ø¤ÎËÁ¸±¤ÎÀÚÉä¤ò¼ê¤ËÆþ¤ì¤Þ¤·¤ç¤¦¡ª¤¤¤è¤¤¤è¡¢2025Ç¯11·î21Æü¤«¤é¤ÎÃêÁª¿½¤·¹þ¤ß¤¬¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ê²èÁü¡§¤è¤ß¤¦¤ê¥é¥ó¥É¡¢³ô¼°²ñ¼Ò¥Ý¥±¥â¥ó¡Ë
