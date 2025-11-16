SixTONESと北川景子がラップバトル!?『Golden SixTONES』に北川、ザキヤマ、オードリー春日の超異色トリオが参戦

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

11月16日放送の日本テレビ『Golden SixTONES』（毎週日曜 21時～）は、北川景子が山崎弘也（アンタッチャブル）、春日俊彰（オードリー）を従えて登場。

異色のトリオと思いきや、山崎が「最近この3人で活動してますけど」とボケをかますと、北川も「最近ちょっと一緒に活動を」と乗っかって、春日と3人で「ブルゾン景子 with B」を結成。オープニングから息ピッタリの3人が、縦横無尽に大暴れする。

■北川景子の迷走にスタジオ大混乱

最初のゲームは、「サイズの晩餐 チーム対抗戦SP」。今回は、北川チーム（北川、京本大我、田中樹）、ザキヤマチーム（山崎、ジェシー、高地優吾 / 「高」は、はしごだがが正式表記）、春日チーム（春日、松村北斗、森本慎太郎）に分かれて予想対決。

問題は全部で3問。1位のチームのみ、北川の大好物、カツカレーライスをゲットできる。是が非でも勝ちたい北川だが、「サイズ感覚の自信はあんまりない。ハマるんじゃないか？ と予想して買っても、入らない」と普段から目測を誤りがちなことを告白。進行役の近藤春菜（ハリセンボン）も「心配なチーム」と北川の苦戦を予想するが…。

今夜は1問目から超難題「リコーダーの穴（親指）にBB弾は通る？通らない？」。これまで数々の問題を解いてきたメンバーも「これムズいね！」「マジでわからない」と騒然。

予想の参考に、スタジオに用意されたリコーダーを手に取った北川は「入んないよね」と即断即決してしまい、チームメートの京本と田中は大慌て。

一方、予想そっちのけのザキヤマチームは、ジェシーと高地がリコーダーを吹いて蛇使いならぬ“ザキ使い”に。春日チームは“ド”の音を正確に出せるか、松村と森本が「ドチャレンジ」で遊び始め、スタジオはもはや無法地帯に。

すったもんだの末に、北川チームは最初の直感を信じて「通らない」の札を上げるものの、リーダー北川が「でも通るんじゃないかと思う」と言い出してみんなを翻弄する。はたして一同大熱狂の結末は？

この他、釣り具の浮きを使用したサイズ問題や、新体操のフープを使ったサイズ問題で予想対決。迷走から抜け出せない北川は「逆に入る。いや、逆に入らないってことにする？」と歯止めが利かなくなり、一同大混乱。さらに、山崎の顎とフープがまさかのシンデレラフィットしてしまったり、春日のカスカスダンスが予想外のミラクル誘発したりと大波乱の展開へ。

なお正解VTRには、バス釣り日本ランク1位の江尻悠真や、新体操元日本代表キャプテン･鈴木歩佳が登場する。

■新企画「ダブるパンチライン」でラップ対決

ふたつの異なる映像を観て、共通する1フレーズを導き出す新企画「ダブるパンチライン」で対決。答えがわかったらラップで解答する。ひとり2問正解で勝ち抜けとなるが、なかには1問正解しただけで勝ち抜けできる一撃難問も。チーム全員が勝ち抜けした勝利チームには、特上ハラミのご褒美が待っている。

「来日した外国人スター」と「2ショット撮影に応じる侍」、「全力で走るママ」と「風邪気味の娘」、「押し入れにギュウギュウ詰めになった僧侶」と「お正月が待ち遠しい人」など、ふたつの異なる映像にいったいどんな共通フレーズが隠されているのか？

ラッパー・田中を擁する北川チームに、ザキヤマチームが大健闘。そして自称“隠れラッパー”京本の名リリックにスタジオはなぜか微妙な空気になる。白熱のラップ対決を制し、ご褒美グルメをゲットするのはどのチームか？

■番組情報

日本テレビ『Golden SixTONES』

11/16（日）21:00～21:54

出演者：SixTONES（ジェシー、京本大我、松村北斗、高地優吾、森本慎太郎、田中樹）

ゲスト：春日俊彰（オードリー）、北川景子、山崎弘也（アンタッチャブル）

進行：近藤春菜（ハリセンボン）

VTRゲスト：かなで（3時のヒロイン）、キンタロー。、とにかく明るい安村、江尻悠真、鈴木歩佳（新体操元日本代表）

