¡Ö¥Á¡¼¥à¤¬¤¦¤Þ¤¯¤¤¤«¤Ê¤¤¡×¡Ö»Å»öÁê¼ê¤Ë¿®Íê¤µ¤ì¤¿¤¤¤Î¤Ë¡¢¤¦¤Þ¤¯¤¤¤«¤Ê¤¤¡×¡½¡½¤½¤ó¤ÊÇº¤ß¤òÊú¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¤«¡© °ìÊý¤Ç¡¢ÆÃÊÌ¤Ê¥¹¥¥ë¤¬¤Ê¤¯¤Æ¤â¡Ö¤Ê¤¼¤«°ì½ï¤ËÆ¯¤¤¿¤¯¤Ê¤ë¿Í¡×¤¬¤¤¤ë¤Î¤â»ö¼Â¤Ç¤¹¡£¤½¤Î¿Í¤¿¤Á¤Ï¡¢»Å»öÁê¼ê¤È¤Î¿Í´Ö´Ø·¸¤òÎÉ¤¯¤·¡¢¥Á¡¼¥à¤ÇÀ®²Ì¤ò½Ð¤¹¡È¥·¥ó¥×¥ë¤Ê½¬´·¡É¤òÂç»ö¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ËÜµ»ö¤Ç¤Ï¡¢400°Ê¾å¤Î¥Á¡¼¥à¤ò»Ù±ç¤·¤Æ¤¤¿ÁÈ¿¥³«È¯¤ÎÀìÌç²È¤Ë¤è¤ë½ñÀÒ¡Ø¥Á¡¼¥à¥×¥ì¡¼¤ÎÅ·ºÍ¡Ù¡ÊÂôÅÏ¤¢¤Þ¤Í¡¦²¼åÁÎÉÂ§Ãø¡¢¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¼Ò´©¡Ë¤«¤é¡¢¡ÖÃ¯¤È¤Ç¤â¤¦¤Þ¤¯»Å»ö¤ò¿Ê¤á¤é¤ì¤ë¿Í¡×¤¬·ç¤«¤µ¤º¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ò¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£¿®Íê¤µ¤ì¤ë¿Í¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤Êý¡¢¥Á¡¼¥à¥ï¡¼¥¯¤ò¹â¤á¤¿¤¤Êý¤ÏÉ¬ÆÉ¤Ç¤¹¡£¡Ê¹½À®¡¿¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¼Ò¡¦ÀÐ°æ°ìÊæ¡Ë
¡Ö»Å»öÃç´Ö¤Ë¹¥¤«¤ì¤ë¿Í¡×¤¬¼ÂÁ©¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È
¡Ö¤³¤³¤Ë¤ÏÅ¨¤¬¤¤¤Ê¤¤¡×´Ä¶¡¢¤¹¤Ê¤ï¤Á¿´ÍýÅª°ÂÁ´À¤¬¹â¤¤¾õÂÖ¤Î¥Á¡¼¥à¤Ë¤Ï¡¢¤Û¤ÜÎã³°¤Ê¤¯º¬Äì¤Ë¸ß¤¤¤Ø¤Î¥ê¥¹¥Ú¥¯¥È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡¤³¤³¤Þ¤Ç¤Ë¤ªÅÁ¤¨¤·¤Æ¤¤¿¤³¤È¤â´Þ¤Þ¤ì¤Þ¤¹¤¬¡¢¶¦ÁÏ´Ø·¸¤Ç¤â¤Î¤´¤È¤ò¿Ê¤á¤ëºÝ¤ËÂç»ö¤Ë¤·¤Æ¤â¤é¤¤¤¿¤¤¥ê¥¹¤Ú¥¯¥È¤Î¤¢¤ë¹ÔÆ°¤ÎÎã¤ò¤¤¤¯¤Ä¤«¼¨¤·¤Þ¤¹¡Ê¤Û¤ó¤Î°ìÎã¤Ç¤¹¡£Í¾Íµ¤¬¤¢¤ì¤Ð¤â¤Ã¤È½ñ¤ÄÖ¤ê¤¿¤¤¡Ä¡Ä¡Ë¡£
¡¼«Ê¬¡Ê¤¿¤Á¡Ë¤Î¡Ö¤Ù¤ÏÀ¡×¤ò°ìÊýÅª¤Ë²¡¤·ÉÕ¤±¤Ê¤¤
¡¡´Ñ»¡¤ÈÂÐÏÃ¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢Áê¼ê¤Î»ö¾ð¤äÇØ·Ê¤âÍý²ò¤·ÃúÇ«¤Ë´Ø·¸¹½ÃÛ¤¹¤ë¡£Áê¼ê¤Î»ö¾ð¤â¤¯¤ß¼è¤ê¡¢Æ°µ¡¤Ë¤âÇÛÎ¸¤·¤Æ¹ç°Õ·ÁÀ®¤¹¤ë¡£²¾¤Ë¼«Ê¬¤¿¤Á¤ÎÅÔ¹ç¤òÍ¥Àè¤µ¤»¤ë¥±¡¼¥¹¤Ç¤â¡¢»ö¸å¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¤â¤½¤ÎÍýÍ³¤Ê¤É¤òÃúÇ«¤ËÀâÌÀ¤¹¤ë¡£
¢Áê¼ê¤ò²¼ÀÁ¤±°·¤¤¡¢¶È¼Ô°·¤¤¤·¤Ê¤¤
¡Ö¶È¼Ô¤ËÄó°Æ¤µ¤»¤ë¡×¡Ö¼ã¼ê¤Ë¤ä¤é¤»¤ë¡×¤Ê¤É¤ÎÉ½¸½¤ò»È¤ï¤Ê¤¤¡Ê¤¿¤È¤¨¡¢¼ÒÆâ¤À¤±¤Î¿ÈÆâ¤Î¾ì¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¤â¡Ë¡£¤ª¼è°úÀè¤ËÂÐ¤·¡ÖÄó°Æ¤·¤Æ¡×¤È´ÝÅê¤²¤¹¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢°ì½ï¤Ë¹Í¤¨Æ¬¤ä¼ê¤òÆ°¤«¤¹¡£
£¥¢¥¤¥Ç¥¢¤ä¼êÊÁ¤ò²£¼è¤ê¤·¤Ê¤¤
¡¡¥á¥ó¥Ð¡¼¤ä¤ª¼è°úÀè¤Î¥¢¥¤¥Ç¥¢¤äÄó°Æ¤ò²£¼è¤ê¤·¤Ê¤¤¡£¡Ö¤¢¤È¤Ï¼«Ê¬¤¿¤Á¤À¤±¤Ç¤ä¤ê¤Þ¤¹¤«¤é¡×¤È¡¢ÂÐ²Á¤â»ÙÊ§¤ï¤º¤Ë¼«Ê¬¤¿¤Á¤À¤±¤Î¼êÊÁ¤Ë¤¹¤ë¤è¤¦¤Ê¿¿»÷¤ò¤·¤Ê¤¤¡£
¤Ìò³ä¤ò¡Ö°Î¤µ¡×¤È´ª°ã¤¤¤·¤Ê¤¤
¡¡Áê¼ê¤ËÂÐ¤·¤Æ¿¿Ùõ¤«¤Ä¸¬µõ¡£²ñ¼Ò¤Î´ÇÈÄ¤ä¿¦°Ì¤ò½â¤Ë°Î¤Ö¤Ã¤¿¤ê¡¢Áê¼ê¤Ë¥Þ¥¦¥ó¥Æ¥£¥ó¥°¤·¤¿¤ê¤·¤Ê¤¤¡£¤·¤«¤·¥Ý¥ê¥·¡¼¤ò»ý¤Á¡¢¸À¤¦¤Ù¤¤³¤È¤Ïµ£Á³¤ÈÅÁ¤¨¤ë¡Ê¤¢¤ë¤¤¤ÏÂè»°¼Ô¤ò²ð¤·¤ÆÅÁ¤¨¤ë¡Ë¡£
¥Áê¼ê¤Ë´Ø¿´¤ò¼¨¤¹
¡¡¼«Ê¬¤¿¤Á¤Î²ÝÂê¤ä¥Æ¡¼¥Þ¤À¤±¤ò°ìÊýÅª¤ËÏÃ¤¹¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢Áê¼ê¤Î¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¤â´Ø¿´¤ò¼¨¤¹¡£°Û¤Ê¤ëÎ©¾ì¤ä¶¶ø¤Î¿Í¤ÎÏÃ¤òÊ¹¤¯¡£
¦Ãç²ð¼Ô¤äÌÜÎ©¤¿¤Ê¤¤¿Í¤Ø¤Î´¶¼Õ¤òËº¤ì¤Ê¤¤
¡¡Â¾¼Ô¡ÊÂ¾¼Ò¡Ë¤È°ú¤¹ç¤ï¤»¤Æ¤¯¤ì¤¿¿Í¡¢ÃçÎ©¤Á¤ò¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¿Í¤Î´é¤òÎ©¤Æ¤ë¡£´ÖÀÜÉôÌç¤Ê¤É¡¢Î¢ÊýÌò¤Ë¤Ê¤ê¤ä¤¹¤¤¿Í¤¿¤Á¤Ø¤Î´¶¼Õ¤ò¼¨¤¹¡£
§´¶¼Õ¤ò¼õ¤±»ß¤á¤ë¡£¸¬Â½¤·¤¹¤®¤Ê¤¤
¡¡´¶¼Õ¤µ¤ì¤ëÂ¦¡¢Ë«¤á¤é¤ì¤ëÎ©¾ì¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È¤¡¢²á¾ê¤Ë¸¬Â½¤·¤¿¤ê¼Ð¤Ë¹½¤¨¤¿¤ê¤·¤Ê¤¤¡£ÁÇÄ¾¤Ë´î¤Ö¤Î¤â¡¢Ë«¤á¤Æ¤¯¤ì¤¿Áê¼ê¤Ø¤Î¥ê¥¹¤Ú¥¯¥Æ¥£¥ó¥°¹ÔÆ°¤Ç¤¹¡Ê¤¿¤ÀÀ¤¤ÎÃæ¡¢Ë«¤á¤é¤ì´·¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¿Í¤âÂ¿¤¯¡¢¤½¤ÎÎ¢Â¦¤Ë¤ÏË«¤á¤Ê¤¤Ê¸²½¤¬¤¢¤ë¤È´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Ë«¤á¹ç¤¦Ê¸²½¤â¾úÀ®¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¡Ë¡£
¿Í¤Î¡Ö¤ä¤ëµ¤¡×¤òºï¤°¡¢¤¤¤Á¤Ð¤ó¤ÎÍ×°ø
¡¡¤È¤ê¤ï¤±Ãí°Õ¤·¤¿¤¤¤Î¤¬¡ÖÌµ´Ø¿´¤µ¡×¡£
¡¡Áê¼ê¤ÎÂ¸ºß¤ä»ö¾ð¡¢¥Æ¡¼¥Þ¤Ø¤ÎÌµ´Ø¿´¤µ¤Ï¡¢Áê¼ê¤Î¥â¥Á¥Ù¡¼¥·¥ç¥ó¤òÌµÂÌ¤Ëºï¤ê¡¢¶¦ÁÏ¤ËÂÐ¤¹¤ëÆ°µ¡¤òºï¤®¤Þ¤¹¡£
¡¡¿Í¤ÏË»¤·¤¹¤®¤ë¤ÈÌÜ¤ÎÁ°¤Î¥¿¥¹¥¯¤ËË×Æ¬¤·¤Æ¤·¤Þ¤¤¡¢¼þ°Ï¤äÂ¾¼Ô¤ËÌµ´Ø¿´¤Ë¤Ê¤ëÀ¸¤Êª¤Ç¤¹¡£
¡¡Í¾Çò¤òÁÏ½Ð¤·¡¢ÍÍ¡¹¤Ê¾ì¤äÂÎ¸³¤òÁý¤ä¤·¡¢ÂÐÏÃÎÏ¤ä¥ê¥¹¤Ú¥¯¥Æ¥£¥ó¥°¹ÔÆ°¤Ê¤É¤ÎÇ½ÎÏ¤òËá¤¡¢Áê¼ê¤òÌµÂÌ¤Ë±ó¤¶¤±¤Ê¤¤ÂÎ¼Á¤Ë¿Ê²½¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¡ÊËÜ¹Æ¤Ï¡¢½ñÀÒ¡Ø¥Á¡¼¥à¥×¥ì¡¼¤ÎÅ·ºÍ¡Ù¤ÎÆâÍÆ¤ò°ìÉôÈ´¿è¡¦ÊÔ½¸¤·¤ÆºîÀ®¤·¤¿µ»ö¤Ç¤¹¡£½ñÀÒ¤Ç¤Ï¡¢Â¾¼Ô¤È¤Î»Å»ö¤ò¥é¥¯¤Ë¤¹¤ë¶ñÂÎÅª¤Ê93¤Îµ»½Ñ¤ò¾Ò²ð¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡Ë