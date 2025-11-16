「全部やってくれた」「普通の選手じゃできない」“フル代表初陣”の26歳守護神が感嘆した日本代表選手は？「Jリーグでもずば抜けていた」「欧州でも圧倒的」
［国際親善試合］日本 ２−０ ガーナ／11月14日／豊田スタジアム
日本代表は11月14日にガーナ代表と国際親善試合を戦い、南野拓実と堂安律のゴールで、２−０の快勝を飾った。
この試合に先発し、２キャップ目を刻んだ鹿島アントラーズのGK早川友基は、かつて鹿島で共闘したMF佐野海舟のパフォーマンスに驚嘆したようだ。
デュエルで何度も勝利し、躍動したボランチについて、翌日の取材で、「海舟が全部やってくれた」と称えている。
「Jリーグでやっていても、もちろんずば抜けていたんですけど、ヨーロッパに行って、ヨーロッパでももう今では圧倒的というか、それこそアフリカや南米の選手にも全然負けない、なんならもう勝っちゃう。普通にマイボールにして刈り取っちゃうのは、普通の選手じゃできないんで。そこは本当にすごいなと思った」
海外組を含めたフル代表では初陣となった26歳の守護神は、久々に同じピッチに立った24歳のさらなる成長ぶりに驚嘆したようだった。
取材・文●江國森（サッカーダイジェストWeb編集部）
「一流なんじゃないかな」久保建英が"無双"した24歳の日本代表MFを絶賛！「こうして欲しいなというプレーをそのままやってくれた」
