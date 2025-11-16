「全部やってくれた」「普通の選手じゃできない」“フル代表初陣”の26歳守護神が感嘆した日本代表選手は？「Jリーグでもずば抜けていた」「欧州でも圧倒的」

「全部やってくれた」「普通の選手じゃできない」“フル代表初陣”の26歳守護神が感嘆した日本代表選手は？「Jリーグでもずば抜けていた」「欧州でも圧倒的」