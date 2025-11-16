4Ç¯´Ö¤ËÎ¥º§¡Ä2¿Í¤ÎÌ¼¤ò°é¤Æ¤ëµÈÀ¥ÈþÃÒ»Ò¡¢ÊÒ¿Æ¤Ç°é¤Ã¤¿·Ð¸³¤«¤é°Õ¼±¤¹¤ë¡ÖÁ´ÎÏ¤Ç100¡ó±þ±çÃÄ¤Ë¤Ê¤ë¡×
½÷Í¥¤ÎµÈÀ¥ÈþÃÒ»Ò¤¬¡¢¤¤ç¤¦16Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤ëÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¥È¡¼¥¯ÈÖÁÈ¡Ø¤ª¤·¤ã¤ì¥¯¥ê¥Ã¥×¡Ù(Ëè½µÆüÍË22:00¡Á)¤Ë½Ð±é¡£50ºÐ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿º£¤À¤«¤é¤³¤½´¶¤¸¤ë¿ÍÀ¸´Ñ¤ò¸ì¤ë¤Û¤«¡¢2¿Í¤ÎÌ¼¤ò°é¤Æ¤ë¥·¥ó¥°¥ë¥Þ¥¶¡¼¤È¤·¤Æ¤ÎËÜ²»¤ò¡¢·ÝÇ½³¦¤ÎÍ§¿Í¤ä²ÈÂ²¤«¤é¤Î¥³¥á¥ó¥È¤ò¸ò¤¨¤ÆÌÀ¤«¤¹¡£
ÈÖÁÈ¤Ç¤Ï¡¢ÉáÃÊ¤ÎµÈÀ¥¤ÎÁÇ´é¤ËÇ÷¤ë¤Ù¤¯¡¢¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¤Ç¤â¿Æ¸ò¤Î¤¢¤ë¿ÍÊª¤È¤·¤ÆÌîÏ¤²ÂÂå¤¬¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼½Ð±é¡£±ó¤¤Â¸ºß¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦µÈÀ¥¤È¼ÂºÝ¤Ë¸òÎ®¤¹¤ë¤Ê¤«¤Ç´¶¤¸¤¿¡¢ÍÍ¡¹¤Ê¤«¤ï¤¤¤é¤·¤¤°ìÌÌ¤ò¾Ò²ð¤¹¤ë¡£¡Ö¤Á¤ç¤Ã¤È¥®¥ã¥ë¤ÊÉôÊ¬¤â¡Ä¡×¤È¡¢°Õ³°¤Ê¥ê¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤Ê¤É¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÌîÏ¤¤¬¿¨¤ì¤ë¤È¡¢µÈÀ¥¤Ï¡È¥®¥ã¥ë¤Ã¤Ý¤µ¡É¤Î¸¶ÅÀ¤È¤Ê¤Ã¤¿³ØÀ¸»þÂå¤Î»×¤¤½Ð¤È¡¢·ÝÇ½³¦¤òÌÜ»Ø¤·¤¿¶Ã¤¤Î¤¤Ã¤«¤±¤ò²ó¸Ü¤¹¤ë¡£
¿ô¡¹¤ÎºîÉÊ¤Ç30Ç¯¶á¤¤¶¦±éÎò¤Î¤¢¤ëËÌÂ¼°ìµ±¤Ï¡¢µÈÀ¥¤ËÀ¤´Ö¤¬Êú¤¯¥¤¥á¡¼¥¸¤È¤Ï°Û¤Ê¤ëÉáÃÊ¤ÎÊ·°Ïµ¤¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¹ðÇò¡£ÉáÃÊ¤ÎÌòÊÁ¤Ê¤É¤«¤é´¶¤¸¤ë°õ¾Ý¤È¤Ï¤«¤±Î¥¤ì¤¿¡Ö¤ª¤Ã¤µ¤ó¤ß¤¿¤¤¡×¤À¤È¤¤¤¦ÁÇ´é¤ËÂÐ¤¹¤ë¥³¥á¥ó¥È¤Ë¡¢µÈÀ¥¤Ï»×¤ï¤º¡Ö±Ä¶ÈË¸³²¤ä¤á¤Æ!(¾Ð)¡×¤ÈÀ¼¤ò¤¢¤²¤ë¡£¤µ¤é¤ËËÌÂ¼¤Ï¡¢µÈÀ¥¤¬»£±Æ¸½¾ì¤Ç¸«¤»¤¿¥·¥ã¥¤¤ÊÉ½¾ð¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¿¨¤ì¡¢¥¥¹¥·¡¼¥ó¤Î»£±ÆËÜÈÖ5ÉÃÁ°¤Î¡È¾È¤ì±£¤·¡É¤ËMC¤Î°æ·å¹°·Ã¤â»×¤ï¤º¾Ð´é¤òÉâ¤«¤Ù¤ë¡£
¿ÆÍ§¤Î¥¸¥å¥¨¥ê¡¼¥Ç¥¶¥¤¥Ê¡¼¡¦ÅÄÂ¼·Ë»Ò¤È¥â¥Ç¥ë¤ÎµÈÂ¼¥ß¥¤Ï¡¢30Ç¯Íè¤ÎÉÕ¤¹ç¤¤¤À¤«¤é¤³¤½ÃÎ¤ë¡¢µÈÀ¥¤ÎÊì¿Æ¤È¤·¤Æ¤ÎÍÍ»Ò¤ò¾Ò²ð¡£¡ÖÂçÃÀ¤Ç·èÃÇÎÏ¤¬¤¹¤´¤¤¡×¤È¸ì¤ë°ìÊý¤Ç¡¢·ëº§¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿º¢¤Ë³À´Ö¸«¤¨¤Æ¤¤¤¿¶ìÇº¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¸ÀµÚ¤¹¤ë¡£¤¹¤ë¤ÈµÈÀ¥¤ÏÅö»þÊú¤¤¤Æ¤¤¤¿¡Ö¸Å¤¤´¶³Ð¡×¤ò¹ðÇò¤·¤Ä¤Ä¡¢¸½ºß¤Î¥«¥¸¥å¥¢¥ë¤ÊÎø°¦´Ñ¤òÌÀ¤«¤¹¡£
4Ç¯Á°¤ËÎ¥º§¤ò·Ð¸³¤·¡¢¥·¥ó¥°¥ë¥Þ¥¶¡¼¤È¤·¤Æ2¿Í¤ÎÌ¼¤ò°é¤Æ¤ëµÈÀ¥¡£ÈÖÁÈ¤Ç¤Ï¡¢¾ï¤Ë¼«¿È¤ÎÇØÃæ¤ò²¡¤·Â³¤±¤Æ¤¯¤ì¤¿Ì¼¤¿¤Á¤Ø¤Î¥¢¥ó¥±¡¼¥È¤ò¾Ò²ð¤·¡¢¿Æ»Ò¤Î»×¤¤½Ð¤ò¿¶¤êÊÖ¤ë¡£¼«¿È¤âÊÒ¿Æ¤Î¤â¤È°é¤Ã¤¿»þ´ü¤ò·Ð¸³¤·¤¿µÈÀ¥¤À¤«¤é¤³¤½°Õ¼±¤¹¤ë¡ÖÁ´ÎÏ¤Ç100¡ó±þ±çÃÄ¤Ë¤Ê¤ë¡×¤È¤¤¤¦Ì¼¤È¤Î¸þ¤¹ç¤¤Êý¡£¤½¤ó¤ÊÊì¿Æ¤Îµ¤»ý¤Á¤ò¼õ¤±»ß¤á¤ëÌ¼¤¿¤Á¤«¤é¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤Ë¡¢µÈÀ¥¤¬¸ý¤Ë¤·¤¿¤Þ¤Ã¤¹¤°¤Ê»×¤¤¤È¤Ï¡£
µÈÀ¥ÈþÃÒ»Ò¤Ï¡¢1975Ç¯2·î17ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡¢Ê¡²¬¸©½Ð¿È¡£1990Ç¯ÂåÈ¾¤Ð¤«¤é¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¥â¥Ç¥ë¤È¤·¤Æ³èÆ°¤ò»Ï¤á¡¢½÷À»ï¡ÖDomani¡×¤ÎÀìÂ°¥â¥Ç¥ë¤È¤·¤Æ¿Íµ¤¤ò½¸¤á¤¿¤Î¤Á¡¢ËÜ³ÊÅª¤Ë½÷Í¥¶È¤Ø¤È¼´Â¤ò°Ü¤¹¡£¥É¥é¥Þ¡ØLIAR GAME¡Ù¡Ø¥Ö¥é¥Ã¥Ç¥£¡¦¥Þ¥ó¥Ç¥¤¡Ù¡ØBOSS¡Ù¡Ø¥Ï¥¬¥Í¤Î½÷¡Ù¡ØÃë´é¡ÁÊ¿Æü¸á¸å3»þ¤ÎÎø¿Í¤¿¤Á¡Á¡Ù¡Ø¥·¥°¥Ê¥ë Ä¹´üÌ¤²ò·è»ö·ïÁÜººÈÉ¡Ù¡¢±Ç²è¡ØLIAR GAME The Final Stage¡Ù¡Ø¿ÀÍÍ¤Î¥«¥ë¥Æ¡Ù¤Ê¤É¤Ë½Ð±é¤·¡¢2011Ç¯¤Ë¥¨¥é¥ó¥É¡¼¥ë¾Þ¿·¿Í¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤·¤¿¡£
µÈÀ¥ÈþÃÒ»Ò¤Ï¡¢1975Ç¯2·î17ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡¢Ê¡²¬¸©½Ð¿È¡£1990Ç¯ÂåÈ¾¤Ð¤«¤é¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¥â¥Ç¥ë¤È¤·¤Æ³èÆ°¤ò»Ï¤á¡¢½÷À»ï¡ÖDomani¡×¤ÎÀìÂ°¥â¥Ç¥ë¤È¤·¤Æ¿Íµ¤¤ò½¸¤á¤¿¤Î¤Á¡¢ËÜ³ÊÅª¤Ë½÷Í¥¶È¤Ø¤È¼´Â¤ò°Ü¤¹¡£¥É¥é¥Þ¡ØLIAR GAME¡Ù¡Ø¥Ö¥é¥Ã¥Ç¥£¡¦¥Þ¥ó¥Ç¥¤¡Ù¡ØBOSS¡Ù¡Ø¥Ï¥¬¥Í¤Î½÷¡Ù¡ØÃë´é¡ÁÊ¿Æü¸á¸å3»þ¤ÎÎø¿Í¤¿¤Á¡Á¡Ù¡Ø¥·¥°¥Ê¥ë Ä¹´üÌ¤²ò·è»ö·ïÁÜººÈÉ¡Ù¡¢±Ç²è¡ØLIAR GAME The Final Stage¡Ù¡Ø¿ÀÍÍ¤Î¥«¥ë¥Æ¡Ù¤Ê¤É¤Ë½Ð±é¤·¡¢2011Ç¯¤Ë¥¨¥é¥ó¥É¡¼¥ë¾Þ¿·¿Í¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤·¤¿¡£
