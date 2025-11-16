松平定信に“死の手袋”を差し出した高岳に視聴者最注目 『べらぼう』第43話画面注視データを分析
●関わった者たちの命を次々に奪ったいわくつきの代物
テレビ画面を注視していたかどうかが分かる視聴データを独自に取得・分析するREVISIOでは、9日に放送されたNHK大河ドラマ『べらぼう〜蔦重栄華乃夢噺〜』(総合 毎週日曜20:00〜 ほか)の第43話「裏切りの恋歌」の視聴分析をまとめた。
井上祐貴＝『べらぼう〜蔦重栄華乃夢噺〜』第43話より (C)NHK
○決意を込めたまなざしで定信を見据える
最も注目されたのは20時41〜42分で、注目度76.1％。失脚した松平定信(井上祐貴)を高岳(冨永愛)が訪ねるシーンだ。
「そなたが私に何の用だ?」定信の前に座るのはかつて大崎(映美くらら)に恫喝され大奥を去った高岳だ。高岳は一言も発せず、意味ありげににやりとほほ笑むと、静かに一つの箱を取り出した。いぶかしむ定信の前で高岳はその箱の蓋をゆっくりと開ける。その中に収められていたのは何と十代将軍・徳川家治(眞島秀和)の実子である徳川家基(奥智哉)が亡くなった際に身につけていた手袋だった。
その手袋は家基のみならず、松平武元(石坂浩二)や平賀源内(安田顕)など、関わった者たちの命を次々に奪ったいわくつきの代物であることを定信は知らない。高岳は決意を込めたまなざしで定信を見据え、手袋を差し出した。
『べらぼう』第43話の毎分注視データ推移
○「最後まで重要なキーアイテムだったんだな」
注目された理由は、呪いのアイテム・死の手袋の3度目の登場に、視聴者の注目が集まったと考えられる。
高岳が持ち込んだ手袋は、かつて高岳が田沼意次(渡辺謙)に頼んであつらえ、定信の実妹である種姫(小田愛結)の名前で家基に贈ったものだった。家基が謎の死を遂げたあと、証拠品として武元が押さえていたが、武元の死後は所在不明となっている。その後、一橋治済(生田斗真)から大崎に渡され、第33話「打壊演太女功徳」では、定信の老中就任を認めない高岳を脅すネタとして使われ、その脅しに屈した高岳は江戸城から姿を消した。この一件は1787(天明7)年のことなので、すでに6年の月日が流れている。この期間、高岳はずっと復讐の機会をうかがっていたのだろうか。物語も終盤に向かって大きく動きそうだ。
SNSでは「この手袋、最後まで重要なキーアイテムだったんだな」「死の手袋が絡んでくるなんて、また誰か死ぬんじゃないだろうな」「まだ確証はないけど、治済が家基を殺すのに使った手袋が定信の切り札になるなら因果を感じるな」「一度は大崎に屈した高岳だけど逆襲の機会をうかがっていたんだな」と、死を呼ぶ手袋が話題となった。
定信が切望した大老は、必要に応じて設置された江戸幕府の最高職。普段、幕府の政務を担うのは複数の老中だが、特に重要な政務や幕府の危機的状況などの際に、老中の上に位置して将軍の補佐・大政を司る役割として任命された。幕末に任命された井伊直弼が特に有名。直弼は、開国・条約外交・反対派粛清などに関わった。幕府政治を主導する最中、1860(安政7)年に江戸城桜田門外で刺殺された「桜田門外の変」は、幕府末期の動揺を象徴する出来事として知られている。
定信が失脚したあとは、松平信明(福山翔大)が老中首座となり、本多忠籌(矢島健一)らとともに幕政を担った。定信によって登用された信明たちは「寛政の遺老」と呼ばれている。多少、穏健な政策へ転換したものの、その方針は定信の寛政の改革を引き継いだものだった。
●早産により命の危険にさらされた母子
2番目に注目されたのは20時35分で、注目度71.7％。予定日よりずっと早くてい(橋本愛)が産気づいてしまい、母子が危機にさらされるシーンだ。
「どうかおていをお助けだせえ!」安産祈願の御札が捧げられた神棚の前で蔦重(横浜流星)は両手を合わせ必死に祈っていた。妻のていが産気づいたのは少し前のことだ。「女将さん! 聞こえるかい? しっかり気、持つんだよ!」産婆(榊原郁恵)が声をかけ続けるが、ていの意識はすでにもうろうとしている。「大事ないですよ!」たか(島本須美)も懸命に励まし続ける。
「子も出てくる間に不思議と月が満ちて竹取が三月で大人になったみてえに…」と、ていと産まれてくる子の無事を、蔦重は別室で祈り続けた。「女将さん! 女将さん!」「お嬢様! お嬢様!」産婆とたかがていに大声で呼びかける。胸騒ぎを感じた蔦重はいてもたってもいられず、ていのいる部屋へ向かって駆けだした。
○「蔦重は歌麿だけでなくおていさんと子供まで失うの?」
このシーンは、早産により母子ともに命の危険にさらされたていとその子の命運に、視聴者の視線が集まったと考えられる。
仕事で喜多川歌麿(染谷将太)と吉原へ足を運んだ際に、たくさんの子ども用の服やおもちゃのお下がりを譲り受け、産まれてくる前の我が子に草双紙を読み聞かせるなど、蔦重とていはわが子の誕生を心待ちにしていた。しかし、予定日よりずっと早くにていが産気づいてしまい、母子が危機にさらされる。ていの様子を診断した産婆の下した決断は、蔦重とていにとってあまりにも残酷なものだった。今回のラストでは、憔悴しきった蔦重が映し出されたが、果たしてていと赤ん坊は無事なのだろうか。
SNSでは「早産は現代でも厳しいからちょっと難しいかもしれないな…」「さすが、産婆さんは割り切っているね。つらいけど仕方ないか」「まさか、蔦重は歌麿だけでなくおていさんと子供まで失うの?」「源内先生が生きてるかもしれないのは朗報だけど、おていさんの方が気になる!」と、ていと子供の安否に視聴者のコメントが集まった。
史実では、蔦重の両親以外の家族については詳しく分かっていない。耕書堂の二代目は番頭の勇助という人物が継いだといわれている。第18話「歌麿よ、見徳は一炊夢」で、歌麿のためにふじ(飯島直子)が用意した人別に記されていた名前が勇助だった。今回、歌麿が「俺をあの店の跡取りにしてくれよ」と蔦重に迫る場面があったが、歌麿が本当に耕書堂の二代目となる伏線なのかもしれない。
作中ではていが懐妊してから、たびたび夫婦で神棚に手を合わせるシーンが描かれた。現代でもなじみのある神棚だが、もともとは初代将軍・徳川家康が伊勢信仰を奨励したことや、伊勢講の流行によって広がる。江戸中期には庶民のほとんどが神棚を持つようになった。当初は簡素な棚に神札を置くだけだったが、次第に宮型と呼ばれる小型の神社風の入れ物が登場し、豪華な装飾も施されるようになった。
●後ろ髪を引かれる思いで部屋から出た蔦重
3番目に注目されたシーンは20時33分で、注目度71.3％。ていが産気づいたシーンだ。
雨音が響く中、耕書堂ではていが蔦重が持ち帰った喜多川歌麿の絵を眺めていた。すると、突然ていが腹を押さえ苦しみだす。「おていさん!」「女将!」周りにいた者たちは驚き、一斉にていに駆け寄った。どうやら産気づいたようだ。「みの吉! 産婆さん呼んでこい!」蔦重が叫ぶ。「お嬢様、しっかり!」「大丈夫だ。な、大丈夫だ!」苦しむていを、蔦重とたかが必死に励ましていると、みの吉(中川翼)が産婆たちを連れてきた。「こりゃ、産んじまうしかないね」ていの様子を見た産婆は冷静だ。
「今産まれたら生きてはいけませんよね? 何かございませんので、子を腹の内にとどめる手は!」息も絶え絶えのていであったが、賢明な彼女は現状をよく理解していた。「ないね」産婆の返答はていにとってあまりに冷徹だった。それでも、ていは蔦重にこの子を抱かせたいと願う気持ちとともに、苦しみに耐える声もますます大きくなっていった。「男は出てっとくれ」産婆は毅然と声を上げると、「お願いします!」蔦重は大きく頭を下げて部屋を出る。泣き叫ぶていの姿に、蔦重の心はすり潰されそうになる。後ろ髪を引かれる思いで部屋から出た蔦重は、もう一度頭を下げ扉を閉めた。
○「産婆さんの説得シーンが命がけすぎて」
ここは、ていとお腹の子供に訪れた突然の危機に、視聴者の注目が集まったと考えられる。
歌麿から絶縁を告げられ、傷心のまま蔦重は耕書堂へ帰った。歌麿から渡された絵に目を通している最中、突然ていが産気づく。突然の事態に慌てながらも、蔦重はみの吉に産婆を呼びに行かせた。ていとお腹にいる子供の無事を願う蔦重だが、産婆から告げられたのは残酷な事実だった。何もできない蔦重は産婆に後を託し部屋から退出する。
SNSでは「もしかして絵を見て歌麿の想いを察したことが、赤ちゃんに悪い影響を与えたのかな」「おていさん早産だし高齢出産だし心配でたまらない」「産婆さんの説得シーンが命がけすぎて怖かった」「現代でも出産は命がけだし江戸時代ならなおさらだよね」と、心配の声が多く集まった。
江戸時代の出産は医師が立ち会う例は少なく、地域の産婆がほとんどの出産に関わっていたそうだ。もとは地域や家族内で行われていた分娩介助が次第に専門化・職業化し、「取揚婆(とりあげばあ)」「子安婆」などの呼称で呼ばれた。産婆は自宅出産の場に駆けつけ、苦しい分娩を取り上げ、へその緒の処理・後産処置・新生児の手当や母の介護などを行っていた。
産婆を演じた榊原郁恵は、ホリプロに所属する神奈川県出身の66歳。48年の芸能生活で初の大河ドラマ出演となった。SNSではアイドルとして活躍した榊原が産婆として登場したことで驚きの声が集まった。
●ラクスマンの対応に苦慮する老中たち
第43話「裏切りの恋歌」では1793(寛政5)年の様子が描かれた。
蔦重は吉原にかつての活気を取り戻すため、喜多川歌麿とともに奔走を続けてきたが、耕書堂へやってきた長兵衛(三浦りょう太 ※りょう＝けものへんに寮のうかんむりなし)から歌麿が西村屋と仕事をすると聞かされる。歌麿を問いただす蔦重だが、きっぱりと拒絶され決別することに。さらに追い打ちをかけるように、ていが予定日より早く産気づき母子ともに危険な状態となった。一方、幕府では松平定信が一橋治済・十一代将軍徳川家斉親子の罠にかかり、失脚することに。蔦重と定信にかつてない絶望が襲いかかる。
注目度トップ3以外の見どころとしては、根室にやってきたロシアの軍人・アダム・ラクスマンの対応に苦慮する老中たちのシーンが挙げられる。ラクスマンはロシア帝国の軍人であり、漂流民だった大黒屋光太夫の送還と通商交渉を目的とした日露初の外交使節。彼の来航は鎖国体制下の日本に大きな衝撃を与え、海防強化や外交意識の転換を促す契機となった。定信以外の老中たちはラクスマンの要求をのむことを提案するが、定信は警戒を緩めない。熟慮の末、信牌を使うことを思いついた。
信牌は第六代将軍・徳川家宣の侍講だった新井白石が1715(正徳5)年に定めた海舶互市新例に基づいて、清の船が長崎に入港する際に必要とされた通商許可証。この策は功を奏し幕府は難局を乗り切る。家斉からさらなる信任を得たと定信も手ごたえを感じていたが、事態は思わぬ方向に。大老に任じられると信じて疑わなかった定信は、家斉に老中首座と将軍補佐の解任のみを告げられ、ようやく罠にかかったことに気付いたが、すでに時は遅し。すべての根回しは終わっており、尾張藩第九代藩主・徳川宗睦(榎木孝明)が助け舟を出したものの大勢はくつがえることなく、定信は失脚してしまった。嘲笑の声が聞こえる中、屈辱に身を震わせながら定信は下城します。定信が老中を務めたのは6年間だった。
ちなみに定信が追い落とした田沼意次(渡辺謙)は、老中格だった時期も含めると1769(明和6)年から1786(天明6)年まで17年間老中を務めたので、定信はその半分にも満たない期間で権力の座から引きずり落とされたこととなる。
また、ついに決別した蔦重と喜多川歌麿のシーンも挙げられる。「蔦重とは終わりにします」という歌麿の言葉には、これまで秘めてきた蔦重へのさまざまな想いがこもっていた。女性の恋心を描いた絵を渡したのは、最後に蔦重が気付いてくれるのを期待したのだろうか。これらの絵は『歌撰恋之部(かせんこいのぶ)』という恋をテーマにした5枚ぞろいの錦絵が元ネタだと思われる。背景には紅雲母摺が施され、女性の表情や仕草を通して恋心の機微を描いている。本シリーズは歌麿の代表作の一つとされ、特に『物思恋(ものおもうこい)』はその中でも随一の名品と評価されている。結局、蔦重にとっての歌麿は、最後まで大事な義弟だった。蔦重は歌麿を見事に当代一の絵師に導いたが、歌麿の本当の願いをかなえることはできなかった。
1772(明和9)年の明和の大火で出会うシーンから2人の物語は始まったが、あれから21年の時が経ち、とうとう道を違える。
きょう16日に放送される第44話「空飛ぶ源内」では、耕書堂に重田貞一(井上芳雄)と名乗る男が本を書きたいと尋ねてくる。そして、貞一の持っていた相良凧から平賀源内(安田顕)が生きているかもしれないと考えた蔦重たちは、その消息を追い始める。また、吉原では喜多川歌麿が本屋たちを呼びつけ、派手に遊んでいた。
(C)NHK
REVISIO 独自開発した人体認識センサー搭載の調査機器を一般家庭のテレビに設置し、「テレビの前にいる人は誰で、その人が画面をきちんと見ているか」がわかる視聴データを取得。広告主・広告会社・放送局など国内累計200社以上のクライアントに視聴分析サービスを提供している。本記事で使用した指標「注目度」は、テレビの前にいる人のうち、画面に視線を向けていた人の割合を表したもので、シーンにくぎづけになっている度合いを示す。 この著者の記事一覧はこちら
テレビ画面を注視していたかどうかが分かる視聴データを独自に取得・分析するREVISIOでは、9日に放送されたNHK大河ドラマ『べらぼう〜蔦重栄華乃夢噺〜』(総合 毎週日曜20:00〜 ほか)の第43話「裏切りの恋歌」の視聴分析をまとめた。
井上祐貴＝『べらぼう〜蔦重栄華乃夢噺〜』第43話より (C)NHK
○決意を込めたまなざしで定信を見据える
「そなたが私に何の用だ?」定信の前に座るのはかつて大崎(映美くらら)に恫喝され大奥を去った高岳だ。高岳は一言も発せず、意味ありげににやりとほほ笑むと、静かに一つの箱を取り出した。いぶかしむ定信の前で高岳はその箱の蓋をゆっくりと開ける。その中に収められていたのは何と十代将軍・徳川家治(眞島秀和)の実子である徳川家基(奥智哉)が亡くなった際に身につけていた手袋だった。
その手袋は家基のみならず、松平武元(石坂浩二)や平賀源内(安田顕)など、関わった者たちの命を次々に奪ったいわくつきの代物であることを定信は知らない。高岳は決意を込めたまなざしで定信を見据え、手袋を差し出した。
『べらぼう』第43話の毎分注視データ推移
○「最後まで重要なキーアイテムだったんだな」
注目された理由は、呪いのアイテム・死の手袋の3度目の登場に、視聴者の注目が集まったと考えられる。
高岳が持ち込んだ手袋は、かつて高岳が田沼意次(渡辺謙)に頼んであつらえ、定信の実妹である種姫(小田愛結)の名前で家基に贈ったものだった。家基が謎の死を遂げたあと、証拠品として武元が押さえていたが、武元の死後は所在不明となっている。その後、一橋治済(生田斗真)から大崎に渡され、第33話「打壊演太女功徳」では、定信の老中就任を認めない高岳を脅すネタとして使われ、その脅しに屈した高岳は江戸城から姿を消した。この一件は1787(天明7)年のことなので、すでに6年の月日が流れている。この期間、高岳はずっと復讐の機会をうかがっていたのだろうか。物語も終盤に向かって大きく動きそうだ。
SNSでは「この手袋、最後まで重要なキーアイテムだったんだな」「死の手袋が絡んでくるなんて、また誰か死ぬんじゃないだろうな」「まだ確証はないけど、治済が家基を殺すのに使った手袋が定信の切り札になるなら因果を感じるな」「一度は大崎に屈した高岳だけど逆襲の機会をうかがっていたんだな」と、死を呼ぶ手袋が話題となった。
定信が切望した大老は、必要に応じて設置された江戸幕府の最高職。普段、幕府の政務を担うのは複数の老中だが、特に重要な政務や幕府の危機的状況などの際に、老中の上に位置して将軍の補佐・大政を司る役割として任命された。幕末に任命された井伊直弼が特に有名。直弼は、開国・条約外交・反対派粛清などに関わった。幕府政治を主導する最中、1860(安政7)年に江戸城桜田門外で刺殺された「桜田門外の変」は、幕府末期の動揺を象徴する出来事として知られている。
定信が失脚したあとは、松平信明(福山翔大)が老中首座となり、本多忠籌(矢島健一)らとともに幕政を担った。定信によって登用された信明たちは「寛政の遺老」と呼ばれている。多少、穏健な政策へ転換したものの、その方針は定信の寛政の改革を引き継いだものだった。
●早産により命の危険にさらされた母子
2番目に注目されたのは20時35分で、注目度71.7％。予定日よりずっと早くてい(橋本愛)が産気づいてしまい、母子が危機にさらされるシーンだ。
「どうかおていをお助けだせえ!」安産祈願の御札が捧げられた神棚の前で蔦重(横浜流星)は両手を合わせ必死に祈っていた。妻のていが産気づいたのは少し前のことだ。「女将さん! 聞こえるかい? しっかり気、持つんだよ!」産婆(榊原郁恵)が声をかけ続けるが、ていの意識はすでにもうろうとしている。「大事ないですよ!」たか(島本須美)も懸命に励まし続ける。
「子も出てくる間に不思議と月が満ちて竹取が三月で大人になったみてえに…」と、ていと産まれてくる子の無事を、蔦重は別室で祈り続けた。「女将さん! 女将さん!」「お嬢様! お嬢様!」産婆とたかがていに大声で呼びかける。胸騒ぎを感じた蔦重はいてもたってもいられず、ていのいる部屋へ向かって駆けだした。
○「蔦重は歌麿だけでなくおていさんと子供まで失うの?」
このシーンは、早産により母子ともに命の危険にさらされたていとその子の命運に、視聴者の視線が集まったと考えられる。
仕事で喜多川歌麿(染谷将太)と吉原へ足を運んだ際に、たくさんの子ども用の服やおもちゃのお下がりを譲り受け、産まれてくる前の我が子に草双紙を読み聞かせるなど、蔦重とていはわが子の誕生を心待ちにしていた。しかし、予定日よりずっと早くにていが産気づいてしまい、母子が危機にさらされる。ていの様子を診断した産婆の下した決断は、蔦重とていにとってあまりにも残酷なものだった。今回のラストでは、憔悴しきった蔦重が映し出されたが、果たしてていと赤ん坊は無事なのだろうか。
SNSでは「早産は現代でも厳しいからちょっと難しいかもしれないな…」「さすが、産婆さんは割り切っているね。つらいけど仕方ないか」「まさか、蔦重は歌麿だけでなくおていさんと子供まで失うの?」「源内先生が生きてるかもしれないのは朗報だけど、おていさんの方が気になる!」と、ていと子供の安否に視聴者のコメントが集まった。
史実では、蔦重の両親以外の家族については詳しく分かっていない。耕書堂の二代目は番頭の勇助という人物が継いだといわれている。第18話「歌麿よ、見徳は一炊夢」で、歌麿のためにふじ(飯島直子)が用意した人別に記されていた名前が勇助だった。今回、歌麿が「俺をあの店の跡取りにしてくれよ」と蔦重に迫る場面があったが、歌麿が本当に耕書堂の二代目となる伏線なのかもしれない。
作中ではていが懐妊してから、たびたび夫婦で神棚に手を合わせるシーンが描かれた。現代でもなじみのある神棚だが、もともとは初代将軍・徳川家康が伊勢信仰を奨励したことや、伊勢講の流行によって広がる。江戸中期には庶民のほとんどが神棚を持つようになった。当初は簡素な棚に神札を置くだけだったが、次第に宮型と呼ばれる小型の神社風の入れ物が登場し、豪華な装飾も施されるようになった。
●後ろ髪を引かれる思いで部屋から出た蔦重
3番目に注目されたシーンは20時33分で、注目度71.3％。ていが産気づいたシーンだ。
雨音が響く中、耕書堂ではていが蔦重が持ち帰った喜多川歌麿の絵を眺めていた。すると、突然ていが腹を押さえ苦しみだす。「おていさん!」「女将!」周りにいた者たちは驚き、一斉にていに駆け寄った。どうやら産気づいたようだ。「みの吉! 産婆さん呼んでこい!」蔦重が叫ぶ。「お嬢様、しっかり!」「大丈夫だ。な、大丈夫だ!」苦しむていを、蔦重とたかが必死に励ましていると、みの吉(中川翼)が産婆たちを連れてきた。「こりゃ、産んじまうしかないね」ていの様子を見た産婆は冷静だ。
「今産まれたら生きてはいけませんよね? 何かございませんので、子を腹の内にとどめる手は!」息も絶え絶えのていであったが、賢明な彼女は現状をよく理解していた。「ないね」産婆の返答はていにとってあまりに冷徹だった。それでも、ていは蔦重にこの子を抱かせたいと願う気持ちとともに、苦しみに耐える声もますます大きくなっていった。「男は出てっとくれ」産婆は毅然と声を上げると、「お願いします!」蔦重は大きく頭を下げて部屋を出る。泣き叫ぶていの姿に、蔦重の心はすり潰されそうになる。後ろ髪を引かれる思いで部屋から出た蔦重は、もう一度頭を下げ扉を閉めた。
○「産婆さんの説得シーンが命がけすぎて」
ここは、ていとお腹の子供に訪れた突然の危機に、視聴者の注目が集まったと考えられる。
歌麿から絶縁を告げられ、傷心のまま蔦重は耕書堂へ帰った。歌麿から渡された絵に目を通している最中、突然ていが産気づく。突然の事態に慌てながらも、蔦重はみの吉に産婆を呼びに行かせた。ていとお腹にいる子供の無事を願う蔦重だが、産婆から告げられたのは残酷な事実だった。何もできない蔦重は産婆に後を託し部屋から退出する。
SNSでは「もしかして絵を見て歌麿の想いを察したことが、赤ちゃんに悪い影響を与えたのかな」「おていさん早産だし高齢出産だし心配でたまらない」「産婆さんの説得シーンが命がけすぎて怖かった」「現代でも出産は命がけだし江戸時代ならなおさらだよね」と、心配の声が多く集まった。
江戸時代の出産は医師が立ち会う例は少なく、地域の産婆がほとんどの出産に関わっていたそうだ。もとは地域や家族内で行われていた分娩介助が次第に専門化・職業化し、「取揚婆(とりあげばあ)」「子安婆」などの呼称で呼ばれた。産婆は自宅出産の場に駆けつけ、苦しい分娩を取り上げ、へその緒の処理・後産処置・新生児の手当や母の介護などを行っていた。
産婆を演じた榊原郁恵は、ホリプロに所属する神奈川県出身の66歳。48年の芸能生活で初の大河ドラマ出演となった。SNSではアイドルとして活躍した榊原が産婆として登場したことで驚きの声が集まった。
●ラクスマンの対応に苦慮する老中たち
第43話「裏切りの恋歌」では1793(寛政5)年の様子が描かれた。
蔦重は吉原にかつての活気を取り戻すため、喜多川歌麿とともに奔走を続けてきたが、耕書堂へやってきた長兵衛(三浦りょう太 ※りょう＝けものへんに寮のうかんむりなし)から歌麿が西村屋と仕事をすると聞かされる。歌麿を問いただす蔦重だが、きっぱりと拒絶され決別することに。さらに追い打ちをかけるように、ていが予定日より早く産気づき母子ともに危険な状態となった。一方、幕府では松平定信が一橋治済・十一代将軍徳川家斉親子の罠にかかり、失脚することに。蔦重と定信にかつてない絶望が襲いかかる。
注目度トップ3以外の見どころとしては、根室にやってきたロシアの軍人・アダム・ラクスマンの対応に苦慮する老中たちのシーンが挙げられる。ラクスマンはロシア帝国の軍人であり、漂流民だった大黒屋光太夫の送還と通商交渉を目的とした日露初の外交使節。彼の来航は鎖国体制下の日本に大きな衝撃を与え、海防強化や外交意識の転換を促す契機となった。定信以外の老中たちはラクスマンの要求をのむことを提案するが、定信は警戒を緩めない。熟慮の末、信牌を使うことを思いついた。
信牌は第六代将軍・徳川家宣の侍講だった新井白石が1715(正徳5)年に定めた海舶互市新例に基づいて、清の船が長崎に入港する際に必要とされた通商許可証。この策は功を奏し幕府は難局を乗り切る。家斉からさらなる信任を得たと定信も手ごたえを感じていたが、事態は思わぬ方向に。大老に任じられると信じて疑わなかった定信は、家斉に老中首座と将軍補佐の解任のみを告げられ、ようやく罠にかかったことに気付いたが、すでに時は遅し。すべての根回しは終わっており、尾張藩第九代藩主・徳川宗睦(榎木孝明)が助け舟を出したものの大勢はくつがえることなく、定信は失脚してしまった。嘲笑の声が聞こえる中、屈辱に身を震わせながら定信は下城します。定信が老中を務めたのは6年間だった。
ちなみに定信が追い落とした田沼意次(渡辺謙)は、老中格だった時期も含めると1769(明和6)年から1786(天明6)年まで17年間老中を務めたので、定信はその半分にも満たない期間で権力の座から引きずり落とされたこととなる。
また、ついに決別した蔦重と喜多川歌麿のシーンも挙げられる。「蔦重とは終わりにします」という歌麿の言葉には、これまで秘めてきた蔦重へのさまざまな想いがこもっていた。女性の恋心を描いた絵を渡したのは、最後に蔦重が気付いてくれるのを期待したのだろうか。これらの絵は『歌撰恋之部(かせんこいのぶ)』という恋をテーマにした5枚ぞろいの錦絵が元ネタだと思われる。背景には紅雲母摺が施され、女性の表情や仕草を通して恋心の機微を描いている。本シリーズは歌麿の代表作の一つとされ、特に『物思恋(ものおもうこい)』はその中でも随一の名品と評価されている。結局、蔦重にとっての歌麿は、最後まで大事な義弟だった。蔦重は歌麿を見事に当代一の絵師に導いたが、歌麿の本当の願いをかなえることはできなかった。
1772(明和9)年の明和の大火で出会うシーンから2人の物語は始まったが、あれから21年の時が経ち、とうとう道を違える。
きょう16日に放送される第44話「空飛ぶ源内」では、耕書堂に重田貞一(井上芳雄)と名乗る男が本を書きたいと尋ねてくる。そして、貞一の持っていた相良凧から平賀源内(安田顕)が生きているかもしれないと考えた蔦重たちは、その消息を追い始める。また、吉原では喜多川歌麿が本屋たちを呼びつけ、派手に遊んでいた。
(C)NHK
REVISIO 独自開発した人体認識センサー搭載の調査機器を一般家庭のテレビに設置し、「テレビの前にいる人は誰で、その人が画面をきちんと見ているか」がわかる視聴データを取得。広告主・広告会社・放送局など国内累計200社以上のクライアントに視聴分析サービスを提供している。本記事で使用した指標「注目度」は、テレビの前にいる人のうち、画面に視線を向けていた人の割合を表したもので、シーンにくぎづけになっている度合いを示す。 この著者の記事一覧はこちら