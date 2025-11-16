女優の奈良岡朋子さんに引き合わせていただいて始まった美空ひばりさんとの交流。

ひばりさんは「“姉ちゃん”って呼ばないと返事しないわよ」

出会ってたった2日目にそんなふうに私の緊張を解こうとしてくださいました。

（いきなり姉ちゃんなんて言えるわけないじゃん）

心の中ではそう思いつつ、ひばりさんがそうまで言ってくださったことに優しさを感じました。

ご縁ができてすぐに東京都目黒区青葉台のご自宅に招いてくださいました。仏間に通されて水炊きをごちそうになりました。後で伺いましたが、ひばりさんはごく親しい人しか仏間に入れなかったそうです。お料理も水炊きと決めていたと聞かされました。

2人きり、差しでのお食事です。緊張しすぎて水炊きの味なんか分かりません。「どうしよう」と心臓はバクバク…そこに息子の和也さんが帰宅してきました。現在ひばりプロダクションの社長を務める和也さんですが、まだ15歳とか16歳だったと思います。

ひばりさんと、芸事、特に舞台メークの話題になって「目張り」の話になった時に、緊張していた私は「目張り」と言ったつもりが「前張り」と間違えて口にしてしまったようです。

その時、和也さんが飲んでいた牛乳をブワーッと吐き出しました。一瞬何が起こったのか分かりませんでしたが、その光景を目にして緊張も一気に解け、大声で笑ってしまいました。

当時は携帯電話もなかった時代。家の電話にひばりさんからちょくちょくお電話も頂くようになり、私も「姉ちゃん、姉ちゃん」と、ご自宅にも入り浸るようになったんです。

ひばりさんは1989年6月24日に52歳の若さで天国に旅立ちました。46年9月、9歳だったひばりさんを横浜の劇場の舞台に立たせてデビューさせてから35年間もマネジャーを務め、公私にわたってひばりさんを支えて「一卵性親子」と称された母親の加藤喜美枝さん（1981年7月29日没、享年68）、上の弟・かとう哲也さん（83年10月24日没、享年42）、末弟の香山武彦さん（86年4月1日没、享年42）と、ご家族を2、3年置きに亡くされ、身を裂かれるほどおつらかったと思います。

私がお付き合いいただいた3年間は、闘病の3年間でもありました。仕事をセーブしながら、プライベートでもだんだん人と会う機会を減らされていたようです。

そんな時でも頻繁にご自宅に呼んでいただいたり、出かけたり…ご一緒に過ごさせていただきました。

◇岸本 加世子（きしもと・かよこ）1960年（昭35）12月29日生まれ、静岡県島田市出身の64歳。77年、テレビドラマ「ムー」で女優デビュー。以降、テレビ、舞台、映画、CMなどで幅広く活躍。ドラマ「あ・うん」、舞台「雪まろげ」、北野武監督の映画「HANA―BI」「菊次郎の夏」など代表作多数。著書に小説「出てった女」、エッセー「一途」など。