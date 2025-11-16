【ソウル＝藤原聖大】韓国で飲酒運転の厳罰化を求める声が広がっている。

今月２日に日本人親子が泥酔状態の男の車にはねられて死傷するなど、外国人が犠牲となる事故が続いたためだ。韓国の飲酒運転による交通事故件数は日本の約５倍に上り、規範意識の改善が課題となっている。

「どう運転したか分からない」。ソウルの繁華街・東大門付近の交差点で２日夜、横断歩道を渡っていた日本人女性（５８）が乗用車にはねられて死亡、女性の娘（３８）も膝の骨を折る重傷を負った事故で、危険運転致死傷容疑などで逮捕された３０歳代の男は、警察の調べにこう供述した。

親子は２泊３日の「親孝行の旅」の初日だった。男は飲食店で焼酎を３本飲み、記憶も曖昧なほど泥酔していた。

先月２５日には繁華街・江南（カンナム）で飲酒運転の車にはねられたカナダ人男性が死亡した。いずれの事故も、運転手の血中アルコール濃度は「免許取り消し」の水準だった。

韓国警察庁によると、２０２４年の飲酒運転による交通事故件数は１万１３０７件で日本の約５倍に上る。

背景の一つが「刑罰の軽さ」だ。韓国の危険運転致死罪の法定刑は「無期または３年以上の懲役」で、日本の「１年以上２０年以下の拘禁刑」より重い。しかし、韓国の最高裁判所は同罪の量刑基準について、悪質な場合でも「懲役４〜８年」としており、韓国メディアによると、懲役１０年以上の判決は珍しい。約９５％で執行猶予判決が出るといい、飲酒運転の再犯率は４０％を超える。

韓国日報は６日付の社説で、「軽く処罰する雰囲気が続けば犠牲者は減らない。飲酒運転の『後進国』という汚名で呼ばれてはならない」と訴えた。

２日の事故は韓国でも大きく報じられ、日本人女性が死亡した現場には多くの花が供えられている。ソウル市に住む高齢女性は１０日、温かいジュースを現場に供え、「飲酒運転に寛大な文化がなくなり、このような事故が二度と起きないでほしい」と話した。