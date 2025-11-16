◇侍ジャパンシリーズ2025 日本 vs 韓国(16日、東京ドーム)

野球日本代表・侍ジャパンは、韓国との2戦目にルーキー・金丸夢斗投手(中日)を先発起用することを発表しました。

金丸投手は2024年ドラフト1位で関西大から中日に入団。ルーキーイヤーとなる今季も15試合に先発登板しました。なかなか援護に恵まれなかったものの、好投を披露。シーズンを通して防御率2.61、2勝6敗をマークしました。

侍ジャパンのトップチームには、大学生時代の2024年3月に行われた欧州代表戦で初選出。第2戦に先発登板すると、2回4奪三振無失点の好投で、チームの完全試合リレーでの勝利に貢献しました。

さらに先日の強化合宿内で行われた広島との練習試合でも好投を披露。3回の2アウト1、2塁のピンチから4番手でマウンドにあがると、広島・矢野雅哉選手を打ち取り無失点でしのぎます。その後も7回までマウンドにあがり、7人の打者を相手に一度も出塁を許さない好投を見せました。

対する韓国の先発はチョン・ウジュ投手と発表されています。