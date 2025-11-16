突然飼い主さんの目の前で回り出した猫さん。何をするかと思いきや……。衝撃的な完璧すぎるポージングを披露する猫さんに大爆笑の飼い主さん！その様子がTikTokに公開されると168万回再生を突破し、「声出して笑ったwww」「思っていた以上のガッツポーズw」「キレッキレすぎwww」などの声が殺到しました！

突然回り出したかと思いきや…

TikTokアカウント「鈴木翔吾（@shogosuzuki1022）」は、俳優として活動されている鈴木翔吾さんが日常を紹介しているアカウントです。時々、愛猫の麟太朗くんも登場するのですが……。

この日は飼い主さんと戯れ中、突然目の前で激しく回り始めたという麟太朗くん。

キレッキレのガッツポーズ！

その後も数秒間、同じ場所でグルグルと回ってたかと思いきや……

キレッキレのガッツポーズ！！「ガッツポーズに見えるなぁ」というレベルではなく、しっかり人間がガッツポーズしてるかのようなキレッキレのポージングを披露した麟太朗くん。これには飼い主さんも大爆笑！

そんな飼い主さんの笑い声に「なんで笑ってるの？」と言いたげな様子でキョロキョロしちゃう麟太朗くんもかわいい！

完璧すぎるポージングにネットも爆笑

麟太朗くんが披露した衝撃的なガッツポーズは、TikTokに投稿されると168万回以上再生されるほど多くの人の注目を集めることとなりました。

コメント欄には「声出して笑ったwww」「思っていた以上のガッツポーズw」「キレッキレすぎwww」といった声がたくさん寄せられ、多くのTikTokユーザーの爆笑を掻っ攫っています！

TikTokアカウント「鈴木翔吾」さまは、今回ご紹介した麟太朗くんや一緒に暮らす他の猫さんの様子も時々投稿しています。普段の俳優活動の傍ら、猫ちゃんたちを溺愛している暮らしを覗いてみてくださいね。

姫ちゃん、飼い主の鈴木さん、この度はご協力いただき誠にありがとうございました！

写真・動画提供：TikTokアカウント「鈴木翔吾（@shogosuzuki1022）」さま

執筆：しおり

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。