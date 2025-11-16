完売前に急げーーーッ！！【ミスド】眺めていたくなる可愛さ♡「限定グッズ」をチェック

今年も【ミスタードーナツ】でポケモンのキャンペーンがスタート！ 2025年11月5日から始まった「タマゲた！ 冬のポケモン キャンペーン」では、ドーナツと一緒に可愛いグッズがセットになった限定商品が登場中です。数量限定のため、早めのチェックがおすすめ。今回は、2種類のグッズセットの中身や魅力をご紹介します。

デザインも使い勝手も◎「つよいこグラス（大）」

「お子様グッズセット」には、人気のポケモンドーナツ2種とともに、ピカチュウとタマゲタケ、モンスターボールがデザインされた「つよいこグラス（大）」がセットに。ぐるりと囲むようにプリントされたイラストは、使うたびに癒されそうな可愛さ！ 子供の手でも持ちやすい設計なので、普段使いにもぴったりです。

プレゼントにも◎ 持ち歩きたくなる「オリジナル紙袋」

「お子様グッズセット」に付属する紙袋も見逃せません。ピカチュウにタマゲダケ、モンスターボールが描かれたデザインは、もらって嬉しい、使って嬉しいアイテムです。ちょっとしたお菓子を入れて友達に渡したり、思い出のグッズとして保管しておくのも◎ 限定デザインならではの特別感たっぷりです。

ふわもこ感にときめく「ブランケット」

「グッズセット」の目玉は、なんといってもふわふわのブランケット！ ピカチュウやミミッキュの愛らしい姿がデザインされたブランケットは、リビングや車内、ベビーカーでも活躍してくれそう。家族みんなでシェアして楽しめます。

セット限定のオリジナル紙袋も魅力！

「グッズセット」も、可愛らしい限定デザインのオリジナル紙袋付き。ピカチュウやミミッキュがにぎやかにプリントされていて、ちょっとしたギフトにもぴったり。限定グッズを詰め込んだこのセットは、今しか手に入らない特別感のあるアイテムです。

