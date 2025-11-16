今季限りで引退した中田翔氏が始球式に登場

野球日本代表「侍ジャパン」は15日、東京ドームで強化試合「ラグザス 侍ジャパンシリーズ2025 日本vs韓国」の第1戦を11-4で制した。試合に先立って行われた始球式では、今季限りで現役を引退した元中日の中田翔氏が登場した。ネット上のファンからも驚きのコメントが寄せられた。

現役さながらのオーラを漂わせていた。マウンドに立った中田氏。日本代表としても主砲として活躍した大物の登場に、会場は大いに沸いた。

侍ジャパンのユニホームに身を包んだ中田氏。おなじみの背番号「6番」で姿を現した。マウンドの手前から投球したものの、ワンバウンドで捕手を務めた松田宣浩コーチのミットへ。苦笑いでグラウンドを後にすると、球場からは大きな拍手が送られた。

ネット上のファンも中田氏の始球式に感慨。「始球式、中田翔で声出た」「始球式中田翔は聞いてない！！！！ 嬉しすぎる」「マッチと中田翔が並んでると泣けてくるわ」「往年のファン歓喜やろ」などの声が書き込まれた。

中田氏は2007年日本ハムに入団。2021年に巨人へ移籍し、2024年より中日に加入。8月に今季限りでの現役引退を発表した。17年の現役生活で、309本塁打を放ち、3度の打点王を獲得した。日本代表としては2013年の第3回、2017年の第4回ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）に出場。打線の中軸を務めた。始球式後は試合中継したプライムビデオでゲスト解説を務めた。



（THE ANSWER編集部）