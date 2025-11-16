井桁弘恵「結婚してたらなぁ…」と思う瞬間、ふるさと納税の量がめっちゃ多い
女優の井桁弘恵（28歳）が、11月15日に放送されたトーク番組「婚活ヌマ子の憂鬱」（テレビ東京系）に出演。“結婚したくなる瞬間”について語った。
井桁は今回、「結婚したいけどうまくいかない…」婚活ヌマ（沼）にハマる、ヌマ子によるヌマ子のためのちょっと大人の恋愛トーク番組に、ダレノガレ明美、ぱーてぃーちゃん・金子きょんちぃと共に出演。“結婚したくなる瞬間”について質問を受ける。
これに井桁は「私は最近ドラマの撮影で、大きいマンションをお借りして撮影したんですけども、そこがほんとに子どもたちがいっぱいいて。もう幸せそうな家族が集まって井戸端会議みたいな。ママ（友）同士の会話とか、ベビーカーを押してるお父さんとか見ると『こういうのリアルなんだ…』『なにこの幸せな空間…』」と思ったと語る。
また、「あと、ふるさと納税とかしたときに、めっちゃ量多いじゃないですか（笑）。あれ一人じゃ無理じゃないですか」と話し、ダレノガレも頷きながら「米20キロ来た、この間」とコメント。井桁はそうしたときに「ああいうの来ると『結婚してたらなぁ…』」と思うという。
さらに、ダレノガレが「あとコストコね。パン2個食べたいのに、30何個入ってる（笑）」と話すと、井桁は手を叩いて大笑い。続けて金子が「料理もムズくないですか？ 一人分作るって」と切り出すと井桁も同意したが、ダレノガレは「でも35歳にもなると一人前の料理も作れるようになる」と分量の調節ができるようになると明かし、金子は「そうなりたくない」、井桁も「そうはなりたくない！」と語った。
