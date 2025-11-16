¥µ¥Ã¥«¡¼ÆüËÜÂåÉ½¡¢¥¬¡¼¥ÊÀï¤Ç½Ð¿§¤ÎÆ¯¤¤ò¸«¤»¤¿º´Ìî³¤½®¤Ï±óÆ£¹Ò¡õ¼éÅÄ±ÑÀµ¤ò¾å²ó¤ëÀïÎÏ¤Ë¤Ê¤ì¤ë¤«
¡¡ÆüËÜÂåÉ½¤¬¥¬¡¼¥Ê¤È¤Î¿ÆÁ±»î¹ç¤Ë¡¢£²¡Ý£°¤Ç¾¡Íø¤·¤¿¡£½¾Íè¤Î¼çÎÏÁª¼ê¤Ë¥±¥¬¤ä¥³¥ó¥Ç¥£¥·¥ç¥óÉÔÎÉ¤¬Áê¼¡¤°¤Ê¤«¡¢Âå¤ï¤Ã¤Æ¥Ô¥Ã¥Á¤ËÎ©¤Ã¤¿Áª¼ê¤Î³èÌö¤¬¤¢¤Ã¤¿·ë²Ì¤Ç¤¢¤ë¡£
¡¡ÆüËÜÂåÉ½¤¬Áª¼êÁØ¤Î¸ü¤µ¤ò¼¨¤·¤¿»î¹ç¡¢¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤¤¤Î¤À¤í¤¦¡£
¡¡ÆÃ¤Ë¼çÎÏ¤Î·ç¾ì¤¬ÌÜÎ©¤Ä¤Î¤Ï¡¢£³¥Ð¥Ã¥¯¤È£²¥Ü¥é¥ó¥Á¤À¤¬¡¢¤½¤Î£µ¤Ä¤Î¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤Ç¥¬¡¼¥ÊÀï¤Ë½Ð¾ì¤·¤¿£·¿Í¤Ï¡¢¤¤¤º¤ì¤â·ø¼Â¤Ê¥×¥ì¡¼¤òÈäÏª¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡£·¿Í¤Î¤¦¤Á¡¢Á°²ó¤Î¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×¤ò·Ð¸³¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢Ã«¸ý¾´¸ç¤ÈÅÄÃæÊË¤Î¤Õ¤¿¤ê¤À¤±¤À¤Ã¤¿¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¡¢¤À¡£
¡¡¤Ê¤«¤Ç¤â½Ð¿§¤ÎÆ¯¤¤ò¸«¤»¤¿¤Î¤Ï¡¢¥Ü¥é¥ó¥Á¤òÌ³¤á¤¿º´Ìî³¤½®¤Ç¤¢¤ë¡£
¥¬¡¼¥ÊÀï¤Ç¹¶¼é¤Ë¤ª¤¤¤Æ¹â¤¤Â¸ºß´¶¤ò¼¨¤·¤¿º´Ìî³¤½®¡¡photo by Sano Miki
¡¡¼«¿È¤¬¡ÖµåºÝ¤Î¤È¤³¤í¤ÇÉé¤±¤Æ¤¤¤¿¤é¡¢¼«Ê¬¤Î¤è¤µ¤Ï½Ð¤Ê¤¤¤È»×¤¦¡£¤½¤³¤ÏºÇÄã¸Â¼«Ê¬¤Î´ð½à¤Ë¤Ê¤ë¤È¤³¤í¡×¤È¸ì¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢¤Þ¤º¤Ï¼«Ê¬¤ÎºÇÂç¤ÎÉð´ï¤È¤Ê¤ë¥Ü¡¼¥ëÃ¥¼è¤Ë¤³¤À¤ï¤ê¤Ê¤¬¤é¤â¡¢¹¶·âÌÌ¤Ç¤â¹â¤¤¿ä¿ÊÎÏ¤òÈ¯´ø¡£¼«¤é¥Ü¡¼¥ë¤òÃ¥¤¦¤È¡¢¤½¤Î¤Þ¤ÞÁ°Àþ¤Ø¤È¿Ê½Ð¤·¡¢ÆîÌîÂó¼Â¤ÎÀèÀ©ÅÀ¤ò¥¢¥·¥¹¥È¤·¤¿¥×¥ì¡¼¤Ê¤É¤Ï¡¢¤½¤ì¤ò¾ÝÄ§¤¹¤ë¤â¤Î¤À¤Ã¤¿¡£
¡ÖÁ°¤Ë¥¹¥Ú¡¼¥¹¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤¦¤Þ¤¯¡Ê¥Ü¡¼¥ë¤ò¡Ë±¿¤Ù¤¿¤È»×¤¦¤·¡¢¡Ê¾åÅÄ¡ËåºÀ¤¤¯¤ó¤¬¤¹¤´¤¯¤¤¤¤Æ°¤½Ð¤·¤Ç¡ÊÁê¼êDF¤ò¡ËÄà¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¤Î¤Ç¡¢¤½¤³¡ÊÆîÌî¡Ë¤Ë¥Ñ¥¹¤ò½Ð¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¡×¡Êº´Ìî¡Ë
¡¡¤¿¤À¡¢º´Ìî¤Î¥×¥ì¡¼¤Ö¤ê¤ÏÎÏ¶¯¤¯¡¢¥À¥¤¥Ê¥ß¥Ã¥¯¤Ç¤¢¤ëÊ¬¡¢¤è¤¯¤â°¤¯¤â¶òÄ¾¤À¡£
¡¡¥¬¡¼¥ÊÀï¤Î¤è¤¦¤ËÁ°¤«¤é¤Î¥×¥ì¥¹¤¬¥Ï¥Þ¤ëÅ¸³«¤Ç¤Ï¡¢¤³¤ì°Ê¾å¤Ê¤¯Íê¤ê¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ï´Ö°ã¤¤¤Ê¤¤¤¬¡¢¼Â¼ÁÅª¤Ë¤Ïº£Ç¯£¶·î¤Ë²Ã¤ï¤Ã¤¿¤Ð¤«¤ê¤Î¿·ÀïÎÏ¤È¤¢¤Ã¤Æ¡¢É¾²ÁÂÐ¾Ý¤È¤Ê¤ë¥µ¥ó¥×¥ë¿ô¤¬¤¤¤«¤Ë¤â¾¯¤Ê¤¤¡£
¡¡º£Ç¯£¶·î°ÊÁ°¤Ë»þ´Ö¤ò´¬¤Ìá¤»¤Ð¡¢Á°²ó¤Î¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×°Ê¹ß¡¢ÆüËÜ¤Î¥Ü¥é¥ó¥Á¤Ï¡¢±óÆ£¹Ò¤È¼éÅÄ±ÑÀµ¤Î¥³¥ó¥Ó¤¬Å´ÈÄ¤À¤Ã¤¿¡£Èà¤é¤Õ¤¿¤ê¤¬¥Ô¥Ã¥Á¤Ë¤¤¤ë¤È¤¤¤Ê¤¤¤È¤Ç¤Ï¡¢ÆüËÜÂåÉ½¤Ï¤Þ¤Ã¤¿¤¯ÊÌ¤Î¥Á¡¼¥à¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£¤½¤¦¸À¤Ã¤Æ¤â¡¢Âç¤²¤µ¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡Èà¤é¤Ï¥Á¡¼¥à¤Ë·ç¤¯¤Ù¤«¤é¤¶¤ëÂ¸ºß¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£
¡¡¤·¤«¤·¤À¤«¤é¤³¤½¡¢¿¹ÊÝ°ì´ÆÆÄ¤Ï¤³¤Î¤Õ¤¿¤ê¤ò³°¤»¤Ê¤«¤Ã¤¿¡¢¤È¤â¸À¤¨¤ë¡£
¡¡ËÜÍè¤Ê¤é¡¢¥±¥¬¤ä½Ð¾ìÄä»ß¤Ê¤É¤Î»öÂÖ¤ËÈ÷¤¨¡¢¤¿¤È¤¨¤Ð¡¢¤É¤Á¤é¤«°ìÊý¤È¿·ÀïÎÏ¤òÁÈ¤Þ¤»¤ë¤Ê¤É¤·¤Æ¡¢¿·¤¿¤Ê¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤òÌÏº÷¤·¤Æ¤â¤è¤«¤Ã¤¿¤Ï¤º¤À¤¬¡¢·ë¶É¡¢¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×ºÇ½ªÍ½Áª¤ÇËÜÂç²ñ½Ð¾ì¤¬·è¤Þ¤ë¤Þ¤Ç¡¢¤½¤Îºî¶È¤Ï¤Û¤È¤ó¤É¹Ô¤Ê¤ï¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡¤è¤¦¤ä¤¯Ë¬¤ì¤¿¤½¤Îµ¡²ñ¤Ï¡¢ÈéÆù¤Ë¤â¡¢±óÆ£¤È¼éÅÄ¤ÎÎ¥Ã¦¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤â¤¿¤é¤µ¤ì¤¿¤â¤Î¤À¡£
¡¡³Î¤«¤Ë¡¢º´Ìî¤Î¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤ÏÆÃÉ®¤ËÃÍ¤¹¤ë¡£¸½»þÅÀ¤Ç¤½¤³¤Ë¥±¥Á¤ò¤Ä¤±¤ë¤Î¤Ï¡¢½ÅÈ¢¤Î¶ù¤ò¤Ä¤Ä¤¯¤è¤¦¤Ê¤³¤È¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£
¡¡¤·¤«¤·¤½¤Î°ìÊý¤Ç¡¢±óÆ£¤È¼éÅÄ¤¬·ÑÂ³Åª¡¢¤«¤Ä°ÂÄêÅª¤Ë¼¨¤·Â³¤±¤Æ¤¤¿¡¢Î×µ¡±þÊÑ¤Ê¥²¡¼¥à¥á¥¤¥¯¤¬ÁêÅö¤Ê¹â¿å½à¤Ë¤¢¤Ã¤¿¤³¤È¤â³Î¤«¤À¡£
¡¡Áê¼ê¤Î½ÐÊý¤ä»î¹çÅ¸³«¤Ë±þ¤¸¤Æ¡¢½ÀÆð¤ËÎ©¤Á°ÌÃÖ¤òÊÑ¤¨¡¢¼þ¤ê¤òÆ°¤«¤·¡¢»î¹ç¤ÎÎ®¤ì¤ò¼«¤é¤Ë¸Æ¤Ó¹þ¤à¡£Èà¤é¤ÎÂÇ¤Ä¼ê¤Ï¡¢¼Â¤ËÂ¿ºÌ¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¤Ï¤¿¤·¤Æº´Ìî¤Î¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤Ï¡¢¤½¤ì¤ò¤â¤·¤Î¤°¤â¤Î¤Ê¤Î¤«¡£
¡¡ÀµÄ¾¤Ê¤È¤³¤í¡¢Èæ³Ó¤ÏÆñ¤·¤¯¡¢È½ÃÇ¤Ï¤·¤«¤Í¤ë¡£
¡¡º´Ìî¤Ï¸½ºß¡¢¥É¥¤¥Ä¡¦¥Ö¥ó¥Ç¥¹¥ê¡¼¥¬¤Ç¥×¥ì¡¼¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢¥Ê¥·¥ç¥Ê¥ë¥Á¡¼¥à¤Ç¤Î¹ñºÝ·Ð¸³¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸À¤¨¤Ð¡¢·è¤·¤Æ·Ð¸³ËÉÙ¤ÊÁª¼ê¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£
¡¡Æ±¤¸¤³¤È¤Ï¡¢£³¥Ð¥Ã¥¯¤Î°ì³Ñ¤ÇÉ¾²Á¤ò¹â¤á¤Æ¤¤¤ë¡¢ÎëÌÚ½ßÇ·²ð¤Ë¤â¸À¤¨¤ë¤À¤í¤¦¡£¥¬¡¼¥Ê¤Ï¤ª¤í¤«¡¢¥Ö¥é¥¸¥ë¤Ë¤Þ¤Ç¾¡Íø¤·¤¿¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢¤½¤ì¤Ï¤¢¤¯¤Þ¤Ç¤â¿ÆÁ±»î¹ç¡£¹ñ¤È¹ñ¤È¤Î¿¿·õ¾¡Éé¤Î¾ì¤Ç¤Ï¡¢Ã±½ã¤Ê¼ÂÎÏÉ¾²Á¤Ç¤Ï·×¤ê¤¨¤Ê¤¤¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¤³¤È¤¬µ¯¤³¤êÆÀ¤ë¡£
¡¡¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×¤ò¿¶¤êÊÖ¤ì¤Ð¡¢·ë²Ì¤Ë¤³¤À¤ï¤ê¡¢³ä¤êÀÚ¤Ã¤¿Àï¤¤¤òÁªÂò¤·¤Æ¤¤¿¥®¥ê¥·¥ã¤ä¥³¥¹¥¿¥ê¥«¤Ë¡¢ÆüËÜ¤¬ÄË¤¤ÌÜ¤Ë¤¢¤Ã¤Æ¤¤¿¤Î¤Ï¡¢¤½¤Î¾Úº¸¤À¡£
¡¡¼«Ê¬¤¿¤Á¤ÎÆÀ°Õ¤ÊÁÈ¼ê¤Ë»ý¤Á¹þ¤á¤Ê¤¤¤È¤¡¢²¿¤¬¤Ç¤¤ë¤«¡£¤½¤¦¤·¤¿Àï¤¤¤Ë¤³¤½¡¢ÆüËÜ¤Î¾¡¤Á¾å¤¬¤ê¤Î¥«¥®¤¬¤¢¤ë¡£²áµî¤Î·Ð¸³¤Ï¡¢¤½¤ì¤òÊª¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡º´Ìî¤¬¥Ô¥Ã¥Á¾å¤Ç¸«¤»¤ë¤Ï¤Ä¤é¤Ä¤È¤·¤¿Æ°¤¤ÏÍê¤â¤·¤¯¡¢´Ö°ã¤¤¤Ê¤¯³Ú¤·¤ß¤ÊºàÎÁ¤À¡£
¡¡¤·¤«¤·¡¢±óÆ£¤È¼éÅÄ¤Î»ÄÁü¤¬¡¢¤½¤ì¤Ç´ÊÃ±¤Ë¾Ã¤·µî¤é¤ì¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£