2025年最後の活動で、日本代表のＦＷ陣に新たな候補者が加わってきた。

11月14日に豊田スタジアムで行なわれたガーナとのテストマッチで、20歳の後藤啓介（シント・トロイデン）が初招集で国際Ａマッチデビューを飾ったのだ。

来年の北中米ワールドカップへ向けて、「やっとスタートラインに立てました」と話した。U-20世代ではGKピサノアレクサンドレ幸冬堀尾（こうと・ほりお／名古屋グランパス）、MF大関友翔（川崎フロンターレ）、それにこの日一緒にプレーしたMF佐藤龍之介（ファジアーノ岡山）に続いて、2025年の代表活動でピッチに立ったことになる。



20歳の後藤啓介は191cmの長身を生かすことができるか photo by Sano Miki



彼ら3人がＪリーグでプレーしているのに対して、後藤は海外組だ。高校卒業前の2024年1月に、ジュビロ磐田からベルギーの名門アンデルレヒトに移籍した。しかし、トップチームでなかなか出場機会をつかむことができない。191cmのサイズを持つ世代屈指の大型ストライカーは、日本代表の森保一監督へのアピールをできずにいた。

状況が変わったのは今シーズンだ。同じベルギー1部のシント・トロイデンへ期限付き移籍すると、ここまで12試合に出場して4ゴールを記録している。9月後半からはスタメンに定着し、代表初招集を勝ち取ったのだった。

豊田スタジアムで行なわれたガーナとの一戦では、75分から出場した。上田綺世（フェイエノールト）に代わって、1トップのポジションに入った。

残り15分で、スコアは2-0である。3点目を狙いにいくよりも、このままのスコアで試合を終わらせることが、アタッカー陣にも求められる展開だった。

「森保さんからは、入る時にまず守備から、ゼロで終わらせるためにしっかりハードワークというのは言われて入ったので、そこはしっかり意識しました。そのなかで、最後に自分が出てから点が取れたら、なおよかったかなと思います」

前線からの守備を意識しつつ、得点機を探った。ガーナのCBと駆け引きをしながら、背後へ抜け出そうとした。

ただ、何度もアクションを起こしたが、パスは出てこなかった。191cmのサイズを生かせるクロスが、ゴール前に入ってくることもなかった。このあたりは、スコアと時間帯が関係していただろう。パスの出し手とタイミングを合わせるのに、多少の時間を要するのも事実だ。

【長身FWが定着できなかった過去】

84分には佐野海舟（マインツ）からのパスを受け、ワンタッチでさばいて佐藤へ落とした。意図の見えるポストプレーだったが、タイミングが合わずにシュートにはつながらなかった。

「リュウ（佐藤龍之介）が勢いよく入っているのは見えていたので、コースを狙えば入ると思いましたし、自分自身が（ゴールに対して）半身じゃなくて、けっこううしろ向きで受けちゃったので、前向きの選手をシンプルに使ってと。（ゴールに対して）正面だったので、リュウもコースを打ち分けやすいかなと思ったので、シンプルに落としたって感じです」

後藤のような190cm超えの大型ストライカーをチーム戦術に組み込むことは、日本代表が長く取り組んできたテーマのひとつである。

2010年の南アフリカワールドカップに挑んだ岡田武史監督は、同年1月に190cmの平山相太を初めて招集した。平山は格下イエメンとのアウェーゲームで初出場ハットトリックを達成し、2月の活動にも招集された。だが、結果を残すことはできずにワールドカップのメンバー入りを逃した。

2014年のブラジルワールドカップへの道のりでは、ハーフナー・マイクがアルベルト・ザッケローニにリストアップされている。オランダ1部のフィテッセで2012-13シーズンと2013-14シーズンにふたケタ得点をマークした194cmの彼は、攻撃に変化を加えられる可能性を秘めていた。しかし、地上戦での崩しに自信を持っていたチームで、「高さ」が求められることはなかった。

森保監督が指揮する現在のチームで言えば、191cmの原大智（京都サンガ）が7月のＥ-１選手権で追加招集された。前線の複数ポジションでの起用も見込めるユーティリティ性は、攻撃の選択肢を拡げてくれる可能性を秘める。しかし、９月の活動以降は招集されていない。

これまで190cm超えの選手が選ばれず、森保監督のもとでも代表に定着できていないのは、序列を変えるほどの活躍を見せられなかった、というのが最大の理由である。長身選手だから選ばれなかったわけではなく、定着できていないわけでもない。

【伸び盛りの20歳に刺激あふれる環境】

そのうえで言えば、高さにスランプはない。攻撃のオプションとして計算できる。日本がパワープレーで長身選手が投入されてきたら、守備側はストレスを感じるだろう。これはもう、ヨーロッパや南米の強豪国も例外ではない。

相手がセットプレーにマンツーマンで対応する場合、長身選手が途中から入ることでマークにミスマッチが生まれることがある。191cmの日本人選手を180cmに届かない選手がマークする、という状況が生まれることもある。それによって、得点のきっかけが増える。ロングスローを攻撃の戦略に加えるのなら、「高さ」の価値はさらに増す。

話を後藤に戻そう。

今回の代表活動期間中に、上田に質問をしたという。

「（フェイエノールト監督のロビン・）ファン・ペルシに何を求められているのかを昨日聞いて、そういうのもあったからこそ今日のファーストプレーだったり、そのあとのプレーもうまくいったなって思います。無理にキープしなくても、ファウルでチームを押し上げるというのも、今日は近くで見ていて思いました。シンプルにプレーするっていうのもいいし。あとはもう、すべての選手を見ても、ミスしても気にしないっていう。代表だな、って思いました」

今回の日本代表には、オランダ1部で得点ランキングを独走する上田がいて、同じオランダ1部で実績を積む小川航基（NECナイメヘン）がいて、スコットランドで長くプレーする前田大然（セルティック）がいて、ドイツでキャリアアップをはかっている町野修斗（ボルシアMG）がいる。伸び盛りの20歳には、刺激にあふれる環境だ。

18日には国立競技場へ舞台を移し、南米のボリビアと対戦する。

「練習から森保さんに使いたいって思わせるプレーをして、チャンスを自分でつかみたい」

今回の活動には後藤を含めて5人のストライカーが招集されているが、その後方では細谷真大（柏レイソル）、大橋祐紀（ブラックバーン）、古橋亨梧（バーミンガム）らが列を成している。2025年は代表のユニフォームを着ていないが、浅野拓磨（マジョルカ）も2大会連続のワールドカップ出場を狙っている。

そのなかで後藤は、北中米ワールドカップ行きを勝ち取ることができるのか。

「チームに求められていることしか考えていないので、それをやった結果として（可能性が）生まれてくると思うので。チームに求められていることをやっていきたい」

191cmの後藤がチームに定着すれば、相手守備陣を攻略する手立てが増える。つまりは、上位進出の可能性が高まる。

この男のがんばりが、チームの未来を切り開くのだ。